Înfrângere în instanță pentru tatăl care încerca să împiedice eutanasierea fiicei sale. Saga juridică fără precedent în Spania

Curtea Supremă a Spaniei a respins ultimul apel al unui bărbat care încearcă să împiedice eutanasierea fiicei sale paraplegice, iar organizația conservatoare care îl susține a anunțat că va duce cazul la Curtea Constituțională a țării, potrivit AFP.

Spania este una dintre puținele țări care au legalizat eutanasia, printr-o lege din 2021 care vine cu cerințe stricte. Actul normativ stabilește că orice persoană în deplinătatea facultăților mintale care suferă de o „boală gravă și incurabilă” sau de o afecțiune „cronică și care dă invaliditate” poate solicita asistență pentru a muri.

Tânăra, în vârstă de peste 20 de ani, a rămas paralizată după ce s-a aruncat de la al cincilea etaj al unei clădiri, în timpul unei tentative de sinucidere din 2022. În aprilie 2024 a solicitat unei instanțe să îi permită moartea asistată, devenind primul caz care ajunge în fața unui judecător după adoptarea legii din 2021.

Eutanasierea fetei, blocată de tatăl ei

Tânăra urma să treacă prin procedură în august 2024, după ce a primit aprobare din partea unui comitet de resort din Catalonia. Procesul a fost suspendat în ultimul moment, când tatăl său a formulat o obiecție legală, sprijinit de organizația conservatoare Abogados Cristianos (Avocați Creștini), iar instanța a blocat eutanasierea.

Tatăl fetei susține că fiica sa suferă de tulburări mintale care „i-ar putea afecta capacitatea de a lua o decizie liberă și conștientă”, așa cum prevede legea. Totodată, el a spus că există indicii că fata s-a răzgândit, precum și că afecțiunea ei nu implică „suferințe fizice sau psihologice insuportabile”.

Curtea Supremă a anunțat joi că a respins apelul formulat de tată împotriva deciziilor luate de două instanțe inferioare, care îi respinseseră contestațiile împotriva eutanasierii fiicei sale.

Abogados Cristianos vrea să mute cazul la Curtea Constituțională

Organizația Abogados Cristianos a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională, susținând că decizia Curții Supreme „implică o încălcare gravă a dreptului fundamental la viață și o lipsă a unei supravegheri juridice eficiente”.

Curtea Constituțională poate evalua dacă drepturile tatălui au fost încălcate în timpul procesului judiciar, dar nu se poate pronunța pe fondul hotărârilor judecătorești anterioare, care nu mai pot fi atacate cu apel.

Este neclar deocamdată dacă prima instanță, care blocase eutanasierea prin măsuri provizorii, le va ridica și va autoriza procedura sau va aștepta o decizie din partea Curții Constituționale.