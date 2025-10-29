Înghețarea salariului minim. Argumentele pe care le-a invocat premierul Bolojan în fața liderilor sindicali. „Va genera creșteri în cascadă”

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, în cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, argumentele pentru care susține înghețarea salariului minim în anul 2026. Bolojan susține că o majorare a acestuia ar crește cheltuielile statului și ar avea chiar efecte sociale nefaste.

La întâlnirea cu liderii marilor organizații sindicale și cu reprezentanții patronatelor, Ilie Bolojan a spus că majorarea salariului minim ar antrena majorări ale unei serii întregi de venituri al căror cuantum este stabilit în funcție de acest salariu.

„O eventuală creștere a salariului minim brut, anul viitor, va genera creșteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

De asemenea, șeful Guvernului a amintit că productivitatea muncii în România a crescut cu 5% în acest an, sub nivelul creșterii salariilor, de 9%, situație care se reflectă în inflație, fenomen care îi afectează pe cei cu venituri mici.

În al treilea rând, Bolojan a invocat existența disparităților de venituri între regiuni și județe, motiv pentru care o creștere uniformă a salariului minim ar duce la dispariția unor locuri de muncă exact în mediul în care veniturile sunt mai mici, adică în mediul rural și în micile orașe.

„Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an. Consultările vor continua și luna viitoare, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârșitul lunii noiembrie”, se mai spune în comunicat.

Discuțiile trilaterale dintre Guvern, patronate și sindicate de miercuri nu au dus la o soluție agreată de cele trei părți.

Marile confederaţii sindicale au organizat, miercuri, un amplu protest în Bucureşti. Aproximativ 6.000 de persoane au protestat miercuri după-amiază în Piața Victoriei. Sindicaliştii au criticat măsurile de austeritate luate de Guvern şi au cerut creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă și protejarea locurilor de muncă.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat pe 23 octombrie că partidele din coaliția de guvernare au ajuns la „un acord de principiu” ca salariul minim pe țară actual (de 4.050 de lei brut) să fie menținut și pe parcursul anului viitor.

„Eu nu zic că salariul minim în România e de natură a asigura un confort deosebit. Dar el are niște efecte. Am discutat în coaliție și de comun acord, subliniez, am căzut cu toții de acord să încercăm să ținem salariul minim la același nivel, dacă salariile sunt plafonate”, a declarat șeful guvernului, într-un interviu la Antena 3 CNN.