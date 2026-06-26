Îngrijorări că Rusia pregătește o provocare pe flancul de est al NATO

Vladimir Putin fotografiat în uniformă militară alături de generalul Valeri Gherasimov în timpul unei vizite pe care liderul de la Kremlin a efectuat-o în apropierea frontului pe 28 decembrie 2025, FOTO: Russian Presidential Press Service / AP / Profimedia Images

Două țări de pe flancul estic al NATO au avertizat că Rusia pregătește o posibilă „provocare” în statele baltice sau în Polonia, în încercarea de a testa coeziunea alianței militare occidentale, relatează The Guardian.

Surse occidentale se tem,de asemenea că ar putea exista un pericol la orizont deoarece Kremlinul este supus presiunii din cauza campaniei Ucrainei de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte din regiunea Moscovei și a orașului Sankt Petersburg, al doilea ca mărime din Rusia.

„Vedem indicii că Rusia pregătește provocări militare împotriva țărilor baltice sau a Poloniei”, au declarat luni serviciile de informații din Letonia. Acestea au precizat însă că provocările ar fi cu mult sub nivelul unui atac de amploare.

O sursă politică de rang înalt dintr-un al doilea stat membru NATO a făcut o declarație similară săptămâna trecută. Aceasta a spus că „primim informații” potrivit cărora Vladimir Putin „planifică ceva împotriva statelor baltice”.

Ambele surse consideră că Putin ar fi dispus să testeze sprijinul SUA pentru unele dintre cele mai mici state membre NATO – Estonia, Letonia și Lituania – într-un efort disperat „de a arunca zarurile”, pe măsură ce Rusia se confruntă cu dificultăți și pe frontul din Ucraina, nu doar cu atacuri cu drone asupra teritoriului său.

Ce ar putea face Rusia pe flancul de est al NATO

Serviciile de informații din Letonia au declarat că Rusia nu este capabilă să deschidă un al doilea front, dar ia în considerare „atacuri hibride, precum rachete, drone sau alte acțiuni menite să transmită un mesaj: încetați să mai sprijiniți Ucraina, altfel veți avea propriile probleme”.

The Guardian notează că, deși avertismentele lansate recent par conectate, există doar detalii limitate de susținere a lor, spre deosebire de avertismentele detaliate publicate de CIA și MI6 înainte ca Rusia să își lanseze invazia pe scară largă din februarie 2022.

Însă acestea vin într-un moment în care înaintarea forțelor ruse în Ucraina a stagnat, ridicând întrebări despre posibilitatea ca Kremlinul să apeleze la strategii alternative pentru a rupe impasul sau pentru a schimba dinamica în favoarea sa.

Keir Giles, expert în Rusia la think tank-ul Chatham House, a spus: „Moscova va căuta modalități de a perturba tendința actuală, prin escaladare orizontală [extinderea conflictului în alte țări] sau făcând ceva în altă parte. Nu ar trebui să ne așteptăm ca Rusia să piardă pasiv”.

Aliatul Moscovei a cedat în fața amenințărilor ucrainei

Slăbiciunea relativă a Rusiei a fost subliniată în această săptămână când stațiile de transmisie folosite de drone în Belarus au încetat să funcționeze după ce Ucraina a amenințat că le va ataca.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski dăduse vinerea trecută un ultimatum de o săptămână Belarusului să oprească aceste stații despre care a afirmat că facilitează atacurile rusești asupra țării sale.

Un canal de Telegram a relatat că autoritățile din Belarus, din regiunile Brest și Gomel, au cerut operatorilor de telefonie mobilă să demonteze repetoarele, susținând că acestea interferează cu locurile de cuibărit ale cocoșului de munte.

Ce au făcut rușii până acum

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei au existat mai multe valuri de activități de sabotaj și acțiuni provocatoare rusești, inclusiv plasarea de bombe incendiare în colete DHL în Marea Britanie, Polonia și Germania în vara anului 2024.

În septembrie anul trecut, 19 drone-capcană rusești au intrat în spațiul aerian polonez, determinând NATO să ridice avioane de vânătoare pentru a încerca să le doboare, în timp ce oamenilor din trei provincii din est li s-a cerut să rămână în case. Drone rusești au pătruns în mod repetat și în spațiul aerian al României, una prăbușindu-se pe un bloc din Galați chiar la sfârșitul lunii trecute.

Ucraina a dezvoltat treptat o capacitate proprie de lovituri la distanță mare, capabilă să atingă ținte aflate la 2.000 km în interiorul Rusiei. Săptămâna trecută, aproape 200 de drone au lovit mai multe locații din Moscova, iar petrol negru a căzut din cer peste părți ale capitalei ruse după ce o rafinărie a fost bombardată.

O sursă militară occidentală a spus că există îngrijorarea că Rusia ar putea reacționa violent dacă Putin ar considera că este sub presiune, pe măsură ce războiul se mută către orizonturile Moscovei și Sankt Petersburg-ului. „Nu pot să mint, este o perioadă de pericol”, a spus aceasta.

Îngrijorări legate de o posibilă escaladare rusă au apărut și anterior, însă acestea nu s-au materializat în cele din urmă.