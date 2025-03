Inițiatorii protestelor pro-Palestina de la Universitatea Columbia din New York au fost dați în judecată pentru legături cu Hamas 

Organizatorii și susținătorii protestelor pro-Palestina din aprilie 2024 de la Universitatea Columbia din New York au fost dați în judecată, luni, la curtea federală din Manhattan, pentru propagandă și sprijin în favoarea organizației teroriste Hamas, scrie Reuters.

Procesul a fost pornit de nouă cetățeni americani și israelieni, victime ale atacului Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Printre ele se numără și rude ale persoanelor decedate în atac, dar și două persoane cu legături la Universitatea Columbia din New York, care acuză modul cum au fost tratate în perioada protestelor studențești.

Persoanele vizate de proces sunt acuzate că din 2023 ar fi avut activități coordonate de Hamas, organizație declarată teroristă de Departamentul de Stat American. Acestea mai sunt acuzate că ar avut mai multe date despre atacul Hamas asupra Israelului.

Printre cei acuzați se numără Mahmoud Khalil, un student pro-Palestina, purtător de cuvânt al mișcării și negociator între protestatari și reprezentanții Universității Columbia din New York. Alături de el sunt acuzate organizațiile pro-Palestina „Within Our Lifetime-United for Palestine”, „Columbia Students for Justice in Palestine”, „Columbia-Barnard Jewish Voice for Peace” și o parte din liderii acestora.

„Servicii furnizate cu bună-știință către Hamas”

În plângerea depusă, se menționează că „Ar fi ilegal ca Hamas să dețină un birou de relații publice în Statele Unite sau să angajeze oameni care să impună punctul lor de vedere în orașele americane. Totuși, tocmai astea sunt serviciile furnizate cu bună-știință către Hamas.”

Avocații lui Mahmoud Khalil susțin că acesta nu are legătură cu organizația Hamas. Cu toate acestea, autoritățile încearcă acum să-l deporteze, deși are statutul de rezident permanent.

Mark Goldfeder, avocat al organizației de reprezentare a intereselor comunității evreiești din Statele Unite, National Jewish Advocacy Center, a declarat printr-un email citat de Reuters că era cunoscut faptul că acuzații își coordonau activitățile cu Hamas.

„Nu e greșit să fii pro-Palestina, iar discursul pro-Hamas este în continuare un discurs protejat în multe contexte. Problema este susținerea materială și coordonarea cu o organizație teroristă străină.”, a declarat Mark Goldfeder.

Plângerea care stă la baza procesului a fost depusă la trei zile după ce Universitatea Columbia din New York a acceptat să reevalueze regulamentele pe care le are în legătură cu protestatari și securitate. Totodată, universitatea a început un proces de revizuire a programelor dedicate Orientului Mijlociu.

Schimbările au venit în încercarea instituției de a face ca Donald Trump să anuleze decizia care retrage un sprijin de 400 de milioane de dolari acordat Universității Columbia din New York din cauza acuzațiilor de antisemitism venite în urma protestelor, amintește Reuters.