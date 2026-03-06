Kievul acuză Budapesta de „terorism”. Blindate cu aur și milioane de euro blocate și 7 ucraineni „luați ostatici”

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci ucrainene din Budapesta care transportau zeci de milioane de euro din Austria, potrivit AFP.

„La Budapesta, autoritățile maghiare au luat ostatici șapte cetățeni ucraineni”, toți angajați ai băncii de stat Oschadbank care operau două vehicule blindate care transportau numerar și aur „din Austria”, a scris Sîbiga pe X.

„Este vorba de terorism și extorcare” comis de Ungaria, a denunțat ministrul ucrainean, afirmând că a trimis deja o notă oficială pentru a cere „eliberarea imediată” a compatrioților săi.

Oschadbank a declarat într-un comunicat că două dintre vehiculele sale transportau joi „35 de milioane de euro și 9 kg de aur” de la Raiffeisen Bank din Austria, „în conformitate cu normele internaționale de transport și procedurile vamale europene în vigoare”.

Cele două vehicule de transport „se află în prezent în centrul Budapestei”, a declarat banca ucraineană, dar locația angajaților rămâne necunoscută.

Guvernul maghiar nu a răspuns până în prezent solicitărilor AFP pentru a comentat acuzațiile.

„Am trimis deja o notă oficială prin care solicităm eliberarea imediată a cetățenilor noștri. De asemenea, vom adresa Uniunii Europene o solicitare de a califica în mod clar acțiunile ilegale ale Ungariei, luarea de ostatici și jaful”, a mai spus șeful diplomației ucrainene.

Noile acuzații vin pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor dintre Kiev și Budapesta, după ce Ungaria, una dintre puținele țări din NATO și Uniunea Europeană care și-a consolidat relațiile cu Moscova a împiedicat luare unor decizii în blocul comunitar.

Budapesta blochează în special adoptarea unui al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Moscovei și plata unui împrumut de 90 de miliarde de euro, până când nu va obține reluarea livrărilor prin conductă de petrol Drujba, care traversează Ucraina.