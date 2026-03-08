Banca ucraineană de stat, cu banii, lingourile de aur și blindatele confiscate de Ungaria, anunță riposta pregătită

Banca de stat ucraineană Oschadbank a anunțat sâmbătă că va da în judecată Ungaria pentru bunurile reținute, după ce autoritățile de la Budapesta au confiscat vehicule blindate care transportau numerar și aur, informează The Kyiv Independent.

Instituția finaciară a precizat cei șapte angajați care se ocupau de transportul bunurilor și reținuți de autoritățile ungare s-au întors între timp în Ucraina, însă vehiculele și valorile transportate „rămân reținute ilegal”.

Potrivit băncii, vor fi urmate două căi legale. Prima vizează contestarea măsurilor restrictive impuse de autoritățile de migrație din Ungaria, iar a doua investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor angajaților în timpul reținerii lor, care ar fi durat peste 24 de ore fără acces la asistență juridică sau consulară.

Oschadbank a precizat că va solicita și returnarea bunurilor confiscate: două vehicule blindate pentru transport de valori, numerar în valoare de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur.

Instituția susține că transportul fondurilor a fost realizat în conformitate cu legislația ucraineană, iar documentația aferentă a fost deja transmisă către Banca Națională a Ucrainei pentru verificare.

Acuzații de luare de ostatici și terorism

De asemenea, ar putea fi angajată și o firmă internațională de audit pentru a analiza contractele și procedurile legate de operațiunea de tranzit.

Incidentul a avut loc joi, când autoritățile ungare au reținut șapte angajați ai Oschadbank care transportau numerar și aur din Austria către Ucraina.

Oficialii de la Budapesta au susținut că operațiunea ar putea avea legătură cu suspiciuni de spălare de bani.

Șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, a sugerat chiar o posibilă „legătură cu mafia războiului din Ucraina”, fără a prezenta însă dovezi.

Oficialul de la Budapesta a spus că Ucraina trebuie să ofere explicații în legătură cu tranzitul de numerar prin Ungaria.

Autoritățile ucrainene au criticat dur incidentul, pe care l-au descris drept „luare de ostatici” și „terorism de stat”, ceea ce a amplificat tensiunile deja existente dintre Kiev și Budapesta.

Tensiuni tot mai mari între Kiev și Budapesta

În urma incidentului, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei le-a recomandat cetățenilor ucraineni să evite călătoriile în Ungaria din motive de siguranță.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat în ultimele săptămâni și din cauza disputei privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba, oprită de la sfârșitul lunii ianuarie după ce infrastructura energetică din vestul Ucrainei a fost avariată într-un atac rusesc.

Ungaria, care depinde în mare măsură de această conductă pentru importurile de țiței, a acuzat Ucraina că blochează intenționat livrările și a răspuns prin veto asupra unor sancțiuni ale Uniunea Europeană și asupra ajutorului financiar pentru Kiev.

Unii analiști spun că retorica tot mai dură a premierului ungar Viktor Orban la adresa Ucrainei este influențată și de presiunile politice interne înaintea alegerilor parlamentare programate în Ungaria luna viitoare.