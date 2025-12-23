Înregistrate în Curaçao, trei firme de pariuri ilegale își bat joc de statul român. Parchetul a fost sesizat din vară

Pariurile „la negru” nu doar că nu plătesc nici un impozit în România, dar sunt riscante pentru jucători, inclusiv pentru minori, a căror dependență de jocurile de noroc este exploatată fără ca statul să găsească metode de a asimila, monitoriza și supraveghea pariurile online în zona legală.

Trei dintre marile platforme ilegale care acționează în România, NV Casino, Verde Casino și Vulkan Casino, sunt încă accesibile pariorilor la peste 6 luni după ce ONJN a făcut plângeri penale și le-a comunicat tuturor furnizorilor de internet că accesul la respectivele site-uri trebuie restricționat, scrie GOLAZO.ro, siteul de sport al HotNews.

La fiecare firmă legală acționează 50 de siteuri ilegale

Investigația „Caracatița pariurilor ilegale” s-a ocupat luni de zile de documentarea fenomenului periculos al jocurilor de noroc „la negru”.

În România, siteurile „negre” sunt de peste 50 de ori mai multe decât numărul companiilor autorizate, care plătesc taxe și se supun reglementărilor statului român.

Concret: 31 de firme au licențe, iar siteurile teoretic „banate” de către ONJN ajung la aproape 1.700. Dar „banarea” se dovedește relativă.

Care sunt cele mai mari siteuri pe care se pariază „la negru” din România

Există trei platforme „negre” foarte mari: NV Casino, Verde Casino și Vulkan Casino. Acestea nu au licență să opereze pe teritoriul țării noastre. Dar rulează liniștite, fără să plătească vreun impozit local și fără să asigure protecția jucătorilor, conform legii.

Românii sunt atrași pe aceste site-uri sau aplicații „la negru” prin publicitate pe platformele de social media ori prin campanii plasate pe site-uri de filme piratate sau de conținut pentru adulți.

NV Casino are o licență obținută în Curaçao, insulă din Marea Caraibelor. Pe site-ul rădăcină din România nu e nicio informație legată de licență. Verde Casino, tot cu licență de Curaçao, susține că „noi permitem accesul tuturor jucătorilor care sunt rezidenți într-un stat ce a reglementat piața jocurilor de noroc. Prin urmare, dacă poți accesa paginile site-ului nostru de cazino din România înseamnă că activitatea noastră nu este interzisă, așa că te poți distra și paria la cazinoul Verde fără niciun fel de probleme”. Vulkan Casino nu oferă nicio informație despre licență pe site-ul propriu. Conform legii din România, companiile validate de ONJN sunt obligate să afișeze informațiile referitoare la licențiere.

Vlad Soare, ONJN: „E la organele de urmărire penală”

Demersul de blocare și reclamația penală împotriva celor 3 platforme au fost făcute în vară, după instalarea noii conduceri a ONJN. Vlad Soare, actualul președinte, și-a început mandatul la final de aprilie 2025.

„După transmiterea acestor sesizări, instrumentarea cauzelor revine exclusiv organelor de urmărire penală competente”, spune ONJN. Și adaugă că nu deține informații oficiale privind stadiul concret al dosarelor, dar că a întrebat recent printr-o „solicitare formală către structurile competente, în vederea clarificării acestor aspecte”.

„Zero taxe colectate la stat”

De ce lucrurile sunt neschimbate după 6 luni? Conform ONJN, cauzele sunt multiple: legislație slabă, resurse puține, buget insuficient.

„Piața jocurilor de noroc ilegale oferă zero protecție pentru jucători, zero interdicție de participare a minorilor, zero taxe colectate de stat, zero locuri de muncă legale, zero programe de prevenție a adicției și zero răspundere din partea operatorilor ilegali”, a răspuns la întrebările GOLAZO Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc.

Experții IT de la ONJN au între 4.000 și 7.000 de lei pe lună

Într-o piață IT unde salariile de peste 2.500 de euro net pe lună sunt regula și se ajunge frecvent la peste 3.000 de euro, ONJN vrea să angajeze specialiști IT cu 4.000-7.000 de lei, spune Vlad Soare, șeful instituției.

„Facem pași concreți, evoluăm, dar decalajul este enorm”, pretinde președintele ONJN. La rândul său, ONJN a fost surprins în situații în care nu a aplicat legea care permite jucătorilor să se autosuspende ca să se protejeze, conform unei investigații a Snoop.

„Avem aproximativ 80 de posturi vacante care nu pot fi ocupate. Avem un deficit de personal specializat în zona de monitorizare și IT, precum și un nivel de salarizare care, deși decent în termeni generali, este insuficient pentru a atrage specialiști cu înaltă calificare tehnică”, explică președintele Oficiului.

„ONJN contribuie anual la bugetul de stat cu aproximativ 1 miliard de euro, în timp ce bugetul propriu al instituției este de aproximativ 6 milioane de euro. Prin comparație, autoritatea din Marea are un buget de aproximativ 23 de milioane de euro, în Malta este 13 – 15 milioane, iar în Franța, 20 – 22 de milioane de euro anual”, mai spune Soare.

Discuții cu autorități puternice și rutinate de la nivel european

„Pentru combaterea jocurilor de noroc online ilegale e necesar un răspuns coordonat la nivelul Uniunii Europene. În acest sens, zilele trecute a avut loc o discuție între președintele ONJN, președintele Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA), prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Autorității de Supraveghere Financiară și președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”, a mai declarat Soare.

