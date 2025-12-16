Înscrieri online: Se caută organizatori locali pentru EUDIS Defence Hackathon 2026, competiție europeană de soluții pentru apărare
HotNews.ro
Organizațiile din România și celelalte state membre UE, precum și cele din Norvegia sunt invitate de Comisia Europeană să se înscrie într-un proces de selecție pentru a deveni organizator local al EUDIS Defence Hackathon, competiție europeană de soluții tehnologice pentru sectorul apărării.
