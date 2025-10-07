Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală pentru ziua de miercuri / Când va fi luată o decizie 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice, a declarat marți pentru Agerpres inspectorul general Florian Lixandru.

Întrebat de Agerpres dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza atenționărilor meteorologice, inspectorul a răspuns: „Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în București pe perioada Codului roșu, către CMBSU (Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență)”.

Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care meteorologii au emis un cod roșu pentru București și cinci județe, dar și alte alerte meteo valabile în aproximativ jumătate de țară.

În Constanța, Ialomița și Călărași s-a anunțat că școlile vor fi miercuri închise.