Instanța supremă a revocat controlul judiciar pentru fiul și nepotul lui Horațiu Potra. Cei doi pot părăsi România

Judecătorii Instanței supreme au decis, marți, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fiului și nepotului mercenarului Horațiu Potra, în dosarul în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

În urma acestei decizii, Dorian Potra și Alexandru Potra scapă de toate interdicțiile pe care le aveau în cadrul măsurii controlului judiciar, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul României, notează Agerpres.

„Admite contestațiile declarate de inculpații Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin împotriva încheierii din data de 20 mai 2026, pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 6008/2/2025/a5. Desființează încheierea contestată și rejudecând: revocă măsura controlului judiciar dispusă față de inculpații Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin prin încheierea din 02.04.2026 de ICCJ în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.12. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Cei doi se aflau sub control judiciar din data de 2 aprilie, după ce anterior au stat timp ce cinci luni în arest preventiv și arest la domiciliu.

În schimb, Instanța supremă a decis ca Horațiu Potra să rămână în arest preventiv, el fiind singurul din grupare care se mai află după gratii.

Aduși sub escortă din Dubai

În noiembrie 2025, Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost aduși sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzați de infracțiuni grave pentru destabilizarea României.

Ulterior, Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.