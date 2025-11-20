Autoritatea pentru Energie, instituția unde salariul mediu este de 3.700 de euro, vrea să angajeze doi foști parlamentari PSD pe același post. Cine sunt persoanele

În plină restructurare la autoritățile administrative autonome, impusă de Legea 145/2025 pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, conducerea reglementatorului din energie ANRE încearcă să facă angajări. Însă acestea întâmpină probleme de legalitate, potrivit informațiilor obținute de HotNews din mai multe surse din cadrul instituției. Salariul mediu la ANRE este de aproximativ 3.700 euro net.

Mai exact, conducerea ANRE vrea să-i angajeze pe Iulian Iancu și Gheorghe Marin, ambii foști parlamentari PSD, pensionați, pe un singur post, fiecare cu normă de câte patru ore. Iulian Iancu a fost membru în Comitetul de Reglementare, însă i-a expirat mandatul în luna iulie a acestui an, rămânând pe o funcție de expert în cadrul instituției.

Însă, pe 6 octombrie a eliberat postul odată cu pensionarea sa, primind asigurări legate de reangajarea sa, spun sursele HotNews.

Post de expert cu jumătate de normă la cabinetul vicepreședintelui

În acest sens există o cerere de angajare pe post de expert la cabinetul vicepreședintelui ANRE Gabriel Andronache, făcută pe 10 octombrie, însă aceasta nu a primit aviz pozitiv din partea direcției Juridic.

În același timp, există o solicitare și pentru Gheorghe Marin, pe același post de expert la cabinetul lui Gabriel Andronache. Pensionat cu mai mulți ani în urmă, după ce a fost senator PSD de Argeș, și acesta era angajat pe un post de expert, eliberându-l în același timp cu Iulian Iancu, cu promisiunea reangajării, spun aceleași surse.

Câteva zile mai târziu, vicepreședintele ANRE Gabriel Andronache a făcut cerere pentru angajarea celor doi pe un post de expert la cabinetul său, fiecare cu jumătate de normă, de patru ore/zi.

Gabriel Andronache este vicepreședinte ANRE din aprilie 2023, fiind sprijinit de PSD. Potrivit CV-ului său, Andronache a fost ofițer MApN, fiind activ timp de 11 ani. Ulterior, a fost membru în mai multe consilii de administrație la companii de stat.

HotNews a solicitat ANRE încă de pe 11 noiembrie un răspuns oficial legat de aceste cereri de angajări. Până în acest moment nu a fost transmis un răspuns, în ciuda insistențelor.

Gheorghe Marin / Sursă: Agerpres

Cine este Iulian Iancu

Contactat de HotNews, Iulian Iancu a spus că „acest subiect este închis definitiv din 6 octombrie 2025”.

„Nu cunosc detalii, dar sigur nu pentru mine. Eu am închis definitiv acest subiect”, a spus Iulian Iancu, întrebat despre cererea de reangajare.

Iulian Iancu a avut mai multe mandate de deputat PSD, fiind președintele comisiei pentru industrii din Camera Deputaților, înainte de a fi numit în conducerea ANRE. Începând din 2012 numele lui Iancu a fost vehiculat de mai multe ori pentru funcții de ministru, însă nu a fost numit niciodată.

În 2017, Ludovic Orban l-a acuzat că face jocurile companiei ruseşti Gazprom în Parlamentul României. Numele lui Iulian Iancu a apărut în telegramele Wikileaks, publicate în 2011. Potrivit acestora, colegul său de partid, Georgian Pop, spunea că este „controlat de Gazprom”.

Iulian Iancu l-a dat în judecată pe Ludovic Orban. În 2019, Tribunalul Bucureşti a hotărât că Ludovic Orban trebuie să-i plătească lui Iulian Iancu daune morale de 20.000 lei. În 2022, Curtea de Apel București a admis un apel făcut de Ludovic Orban și a schimbat sentinţa, considerând acţiunea ca neîntemeiată, potrivit JustNews.

Iulian Iancu, Foto: AGERPRES

De ce nu este legal să fie angajate două persoane pe același post la ANRE

Direcția Juridic nu a avizat cererile, din mai multe motive, potrivit informațiilor HotNews:

Cererile au fost făcute de vicepreședinte, cu aprobarea președintelui. Însă competența legală de angajator aparține exclusiv președintelui George Niculescu, conform reglementărilor ANRE.

În cadrul ANRE nu există posturi cu jumătate de normă, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare și Contractului Colectiv de muncă. Postul de expert poate fi ocupat doar de o singură persoană, cu normă întreagă. În aceste condiții, nu este posibilă angajarea a două persoane distincte pe acest post. Practic, nu există reglementări privind funcționarea ANRE care să permită divizarea unui astfel de post în două.

ANRE nu a respectat obligația impusă de art. 107 din Codul Muncii de a informa salariații cu privire la disponibilitatea unor noi posturi, prin afișarea unui anunț la sediul instituției și transmiterea acestuia către reprezentanții salariaților. Astfel, transformarea unui post cu normă întreagă într-unul cu două jumătăți de normă nu este legală.

Este invocată și Legea 145/2025 privind reforma la autoritățile de reglementare ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) și ANCOM (comunicații), lege asumată în Parlament de Guvernul Bolojan. Potrivit Legii trebuie redus numărul de posturi. Aceste angajări sunt considerate inoportune având în vedere că Legea 145 prevede reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, cu 30% a posturilor din structurile de suport.

Reforma ANRE: Pleacă patru oameni din aproape 300

Șeful instituției, George Niculescu, a anunțat pe 28 octombrie în Parlament, cu ocazia prezentării raportului privind restructurarea ANRE, că pleacă 4 oameni în urma reformei cerute de Bolojan. Patru din 293 de angajați. Potrivit surselor din ANRE, oamenii care pleacă au și pensie.

Întrebat de HotNews, la finalul audierilor din Parlament, ce fel de restructurare este aceasta în care pleacă doar patru oameni, Niculescu a invocat Legea 145/2025 „care vorbește despre reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane”.

Niculescu susține că de când a preluat mandatul a dus o politică „prudentă” de personal și că din luna ianuarie, anul acesta, nu a mai scos niciun post la concurs. „De aceea, numărul de persoane care va fi afectat de această restructurare este mai mic comparativ cu numărul de posturi (…) Având în vedere politica de resurse umane prudentă pe care am avut-o în această perioadă, numărul de persoane care o să fie afectate de această restructurare este unul redus”, a spus Niculescu.

Întrebat ce economii face ANRE cu plecarea celor patru oameni, Niculescu a evitat răspunsul, spunând că bugetul îl calculează „pentru numărul de posturi, nu pe numărul de salariați”.

Ilie Bolojan: Este o formă de păcăleală

Ulterior, într-un interviu pentru HotNews, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu poate fi mulţumit cu „pseudo-măsurile“ luate de conducerile autorităților de reglementare.

A explicat apoi: „Nu pentru că este o chestiune care ține de mine, este formă de respect pentru cetățenii români. Dacă mimăm că facem anumite lucruri, oamenii își vor da seama că e o formă de păcăleală şi nu avem nicio formă de efecte bugetare. Nu facem asta ca să ne aflăm în treabă, ci facem aceste lucruri pentru că ele sunt o necesitate”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus și că unele reforme sunt „păcăleală”.

Salariul mediu la ANRE este de aproximativ 3.700 euro net. Liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de circa 15.000 euro net.

Pe lângă salariul atractiv, unii dintre angajați primesc acces la informații legate de piața energetică.