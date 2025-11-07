Ilie Bolojan, despre modul în care fac reformă şefii ANRE, ANCOM şi ASF: „Este o păcăleală”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că nu poate fi mulţumit cu „pseudo-măsurile“ luate de conducerile autorităților de reglementare ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) și ANCOM (comunicații). Despre președintele ANRE, George Niculescu, premierul a spus că este o problemă „când tolerezi în jurul tău să ai situații care nu sunt la locul lor şi nu te deranjează“.

Șefii celor trei autorități au prezentat, recent, propunerile de reorganizare care trebuie făcute conform Legii 145/ 2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament și care a fost promulgată la începutul lunii de către președintele Nicușor Dan.

Legea prevede reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, cu 30% a posturilor din structurile de suport, scăderea cu 30% a salariilor și eliminarea bonusurilor pentru conducere, timp de doi ani.

Cu toate acestea, în aceste instituții, reforma este aplicată în așa fel încât să fie reduse în mare parte posturi goale, iar reducerea salarială să fie nesemnificativă.

De exemplu, președintele ANRE George Niculescu i-a asigurat deja pe angajaţi că nu trebuie să fie îngrijoraţi de tăierea salariilor cu 30% de la 1 ianuarie 2025, deoarece le va creşte la loc în martie, au spus surse din instituție pentru HotNews.

Bolojan: Oamenii își vor da seama că e o formă de păcăleală

Întrebat despre aceste măsuri, într-un interviu acordat HotNews, premierul a spus: „Eu nu pot să fiu mulțumit cu pseudo-măsuri”.

A explicat apoi: „Nu pentru că este o chestiune care ţine de mine, este formă de respect pentru cetățenii români. Dacă mimăm că facem anumite lucruri, oamenii își vor da seama că e o formă de păcăleală şi nu avem nicio formă de efecte bugetare. Nu facem asta ca să ne aflăm în treabă, ci facem aceste lucruri pentru că ele sunt o necesitate”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus și că unele reforme sunt „păcăleală”.

„Poate înțelegeți acum de ce am fost cât se poate de ferm ca să nu acceptă, atunci când depind exclusiv de mine, soluții de genul acesta, în care, constatând că o instituție are personalul supradimensionat, sunt niște salarii mult peste ceea ce ar trebui să fie, în loc să reducem numărul de angajați, reducem posturile vacante. Asta este o păcăleală. În loc să reducem salariile efectiv, reducem grila de salarizare sau dăm niște perioade scurte”, a mai spus Bolojan.

Acesta crede că a fost „o lege relativ bună pusă în practică într-o formă incorectă“.

„Ca să ai efecte în orice domeniu, îţi trebuie legi bune, dar îţi trebuie şi oameni care să o pună corect în practică. Altfel, o lege care are o intenţie bună poate fi deturnată de oameni care sunt pe aceste funcţii”, a adăugat premierul.

Ce spune despre situația de la ANRE

În ceea ce priveşte președintele ANRE, Bolojan a spus că nu ştie dacă mai este membru PNL, însă nu aceasta este problema.

„Nu mai ştiu dacă președintele ANRE mai e membru PNL, dar la data când a fost numit a fost numit cu susținerea PNL, dar nu asta este problema. Când tolerezi în jurul tău să ai situații care nu sunt la locul lor şi nu te deranjează, este o problemă. Nu e o problemă de a fi dintr-un partid sau altul. Nu partidele sunt problema ci oamenii”, a precizat premierul.

La această instituție, doar patru din 293 de angajați vor pleca în urma reformei. Întrebat în ce măsură este justificat indemnizația sa de 15 mii de euro lunar, în condițiile în care șefii autorităților din alte țări, precum Spania și Franța, sunt plătiți cu mai puțin, George Niculescu a răspuns că nu el stabilește salariile.

„Să vă spun un lucru cât se poate de sincer și adevărat. Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”, a afirmat Niculescu.

Salariul mediu net la ANRE este de 18.635 lei, la ASF ajunge la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei..

Liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de 75.073 lei net (14.836 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună. La ANRE sunt 310 angajați, la ASF 551 angajați, iar la ANCOM 659 angajați.