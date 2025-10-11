Spionaj la Nobel? Directorul institutului neagă o scurgere de informații privind câștigătorului Nobelul pentru Pace și vorbește despre un alt scenariu. „Motivațiile pot fi politice sau economice”

Cei cinci membri ai Comitetului premiului Nobel pentru Pace, alături de directorul Institutului Nobel din Norvegia, Kristian Berg Harpviken (stânga, în față) Foto: Profimedia

O posibilă scurgere de informaţii care a precedat anunţul atribuirii premiului Nobel pentru Pace liderei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado ar putea să fie legată „foarte probabil” de spionaj, a indicat sâmbătă Institutul Nobel.

Numele liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado, cea care a câștigat premiului Nobel pentru Pace 2025, a avut o creștere spectaculoasă pe platforma de pariuri predictive Polymarket, în seara de dinainte de anunțul oficial. A crescut de la 3,75% la aproape 73% în câteva ore, deși desemnarea ei fusese făcută în secret.

Și deși abia a doua zi urma să fie făcut și anunțul oficial,la Polymarket, o platformă online care funcționează ca o „bursă” a pariurilor în care utilizatorii pot licita pe diferite evenimente, părea clar că laureatul era cunoscut. Asta deși niciun expert și nici presa nu îi menţionase totuşi numele printre favoriţii premiului Nobel.

Acest lucru a stârnit suspiciuni, inclusiv temeri de o posibilă scurgere de informații, iar directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, a spus că vor fi făcute cercetări.

Într-un interviu acordat canalul de televiziune norvegian TV2, el vorbit și despre un alt scenariu.

„Este vorba foarte probabil de spionaj”, a declarat directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken.

„Dacă va fi necesar, ne vom întâri și mai mult securitatea”

„Nu este un secret pentru nimeni că Institutul este victima spionajului”, a afirmat el, adăugând că „acest lucru durează de decenii”.

„Este evident că instituţia interesează actori dornici să obţină informaţii, fie că este vorba de state sau de alte organizaţii”, a declarat el. „Motivaţiile pot fi în acelaşi timp politice sau economice”.

Harpviken a precizat că Institutul Nobel va desfăşura o anchetă. „Dacă va fi necesar, vom întări şi mai mult securitatea”, a adăugat el.

Câștigătorul, păstrat secret până în ultimul moment

Kristian Berg Harpviken este și cel care a anunțat-o pe Maria Corina Machado că a câștigat premiul, rugând-o să păstreze acest lucru secret, timp de cinci minute, până la anunțul oficial.

Momentul emoționant a fost înregistrat și postat pe rețelele de socializare. Iar acest moment scoate în evidență mecanismul de funcționare privind anunțarea câștigătorilor.

„Îmi pare rău că trebuie să te trezesc în miezul nopții ca să-ți transmit asta. Nu avem mult timp. De fapt, facem anunțul în doar câteva minute”, i-a spus Harpviken laureatei Nobel.

În trecut, nume neașteptate de laureați au apărut în presa din Norvegia, țară care decernează premiul pentru pace, alimentând speculațiile privind posibile scurgeri de informații. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat în ultimii ani.

Maria Corina Machado, premiată „pentru munca sa neobosită în favoarea drepturilor democratice”

Împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024 din Venezuela, Maria Corina Machado a fost recompensată cu premiul Nobel pentru Pace „pentru munca sa neobosită în favoarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa pentru o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură la democraţie”, potrivit motivării comitetului Nobel.

Maria Corina Machado și Edmundo Gonzalez Urrutia, celălalt lider al opoziției venezuelene, au primit anul trecut Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.