Cine este Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025

Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, a condus lupta pentru democrație în fața unui autoritarism tot mai extins în Venezuela, subliniază Comitetul Nobel norvegian în comunicatul în care a anunțat câștigătorul de anul acesta.

Machado, în vârstă de 58 de ani, a studiat ingineria și finanțele și a avut o scurtă carieră în domeniul afacerilor. În 1992, a înființat Fundația Atenea, care desfășoară activități în sprijinul copiilor străzii din Caracas.

Zece ani mai târziu, a fost una dintre fondatoarele organizației Súmate, care promovează alegeri libere și corecte și care a organizat programe de formare și monitorizare electorală. În 2010, a fost aleasă în Adunarea Națională, parlamentul venezuelean, obținând un număr record de voturi. Regimul președintelui Nicolas Maduro a expulzat-o din funcție în 2014.

Machado conduce partidul de opoziție Vente Venezuela („Haide, Venezuela”) și, în 2017, a contribuit la fondarea alianței Soy Venezuela („Sunt Venezuela”), care a unit forțele pro-democratice din țară dincolo de liniile de divizare ideologică.

În 2023, și-a anunțat candidatura la președinție pentru alegerile prezidențiale din 2024. Când i s-a interzis să candideze, l-a susținut pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia. Regimul Maduro și-a revendicat victoria și și-a înăsprit controlul asupra puterii, reprimând brutal protestele care au urmat.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor arătau că Urrutia ar obține în jur de 65% din voturi, în timp ce Maduro era cotat la puțin peste 30%. Statele Unite, UE și alte țări nu au recunoscut victoria revendicată de Nicolas Maduro.

Opoziția venezueleană s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că Urrutia fusese adevăratul câștigător al alegerilor. El a fugit în Spania în exil, în timp ce Machado a rămas în Venezuela.

Citește și Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2025 se ascunde de peste un an într-un loc secret

Maria Corina Machado a primit și prestigiosul Premiu Saharov anul trecut

„Doamna Machado primește Premiul Nobel pentru Pace, în primul rând, pentru eforturile sale de a promova democrația în Venezuela. Însă democrația se află, de asemenea, în retragere la nivel internațional. Democrația – înțeleasă ca dreptul de a-ți exprima liber opinia, de a-ți exercita votul și de a fi reprezentat într-un guvern ales – este temelia păcii atât în interiorul țărilor, cât și între ele”, notează Comitetul Nobel norvegian.

Maria Corina Machado și Edmundo Gonzalez Urrutia au primit anul trecut Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.

Ei au fost premiați pentru „lupta lor curajoasă de a restabili libertatea și democrația în Venezuela. În căutarea lor a unei tranziții de putere corectă, liberă și pașnică, ei au susținut fără teamă valorile pe care milioane de venezueleni și Parlamentul European le prețuiesc atât de mult: justiția, democrația și statul de drept”, a declarat atunci Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, într-un comunicat remis de legislativul UE.

Premiul Saharov pentru libertate de gândire este acordat anual începând cu 1988 persoanelor şi organizaţiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Este numit astfel în onoarea fizicianului şi disidentului sovietic Andrei Saharov, iar valoarea premiului este de 50.000 euro.