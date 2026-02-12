Insula care nu ar trebui să existe și care își creează propria „viață”

Nu știm numărul real al tuturor insulelor, dar este probabil de ordinul sutelor de mii. Cercetătorii au descoperit încă una. Doar că este înfricoșătoare.

În Oceanul Pacific, plutește Marea Insulă de Gunoi din Pacific, formată în principal din microplastice, mai degrabă decât din bucăți mari de gunoi.

Această zonă nu stă pur și simplu inactivă în apă. Noi cercetări au arătat că deșeurile adăpostesc mici ecosisteme de specii de coastă, care sunt transportate acolo de curenți. Iar când gunoiul ajunge pe țărmuri, aceste specii pot invada alte ecosisteme, se pot răspândi și, practic, le pot prelua.

Unele specii se pot reproduce și domina pe altele, ceea ce poate perturba echilibrul lanțului trofic și poate aduce consecințe pe care nici nu ni le putem imagina.

Oamenii de știință știu de mult timp că viermii, crustaceele și moluștele își pot face adăpost pe resturile de plastic. Unele animale au traversat chiar și Oceanul Pacific pe aceste plute improvizate după ce un tsunami devastator a lovit Japonia în 2011.

„Probabil că suprafața mărilor este unul dintre cele mai puțin cunoscute medii”, spune Martin Thiel, biolog marin la Universitatea Catolică din Nord din Chile. „Este o comunitate foarte, foarte particulară care trăiește acolo și pe care noi o perturbăm acum”.

Așa-numita Mare Zonă de Gunoi din Pacific – aflată în nordul Oceanului Pacific „strânge” aproximativ 79.000 de tone metrice de resturi de plastic. Oamenii de știință au identificat 484 de nevertebrate dintr-o gamă surprinzătoare de specii pe plastic. Aceste specii de coastă includeau „animale cu mușchi” sau briozoare, meduze, bureți, viermi și alte organisme.

„Îmi amintesc prima dată când am scos o bucată de plastic și am văzut cantitatea de specii de coastă prezente, am fost pur și simplu uluită”, spune Linsey Haram, autoarea principală a studiului. Haram, care a fost cercetător asociat la Centrul de Cercetare a Mediului Smithsonian în timpul studiului, este specializată în ecologie marină.

Oamenii de știință au descoperit că aproximativ două treimi din fragmentele de resturi adăposteau specii de coastă și din oceanul deschis care trăiau una lângă alta. Plasticul nu doar transportă speciile de coastă în largul mării, ci creează și cartiere nenaturale pe care cercetătorii le numesc „comunități neopelagice”.

„Practic, creăm noi comunități în oceanul deschis, spune Haram”, care a descoperit semne că aceste specii de coastă se reproduceau. De exemplu, au descoperit artropode asemănătoare insectelor care depuneau ouă și anemone care produceau mici clone ale lor – indicatori care sugerează că „relocările” ajutate de plastic nu sunt neapărat temporare. Iar plasticul din Marea Zona de Deșeuri din Pacific nu rămâne neapărat acolo, ci poate fi adus pe plaje străine, unde speciile transplantate ar putea prinde rădăcini.

„Dacă te poți reproduce, atunci te poți răspândi. Și dacă te poți răspândi, poți invada”, spune Linda Amaral-Zettler, microbiolog marin la Institutul Regal Olandez pentru Cercetări Maritim.