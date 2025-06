Insula mai aglomerată decât Veneția care tocmai a declarat război turismului excesiv

Acolo debarcă aproximativ douăsprezece mii de oameni la fiecare trei ore, adică o medie de 50 de mii pe zi. În fiecare zi.

Insula Capri este locul din Italia cu cea mai mare densitate turistică: depășind Roma, Veneția, Florența, sau Taormina și Porto Cervo, scrie presa italiană.

Desigur, este un loc unic. Numai că situația este nesustenabilă și, an de an, devine din ce în ce mai dramatică. Deja la mijlocul lunii mai, cozile de la funicularul care leagă Marina Grande de micuța piață din centru se întindeau până la debarcader. Iar urcarea și coborârea din hidroglisoare – și din nave – necesitau, chiar și în zilele lucrătoare, multă răbdare și capacitatea de a-ți croi drum printre miile de oameni. De asemenea, era imposibil să te plimbi pe străzile din jurul Via Camerelle, asediate de grupuri compacte de turiști coborați de pe navele de croazieră și conduși de ghizi implacabili.

Și slavă Domnului că Primăria din Capri a pus la dispoziție defibrilatoare providențiale pe cele mai dificile rute, care dau senzația că, în mijlocul acestui haos, dacă cineva s-ar simți rău, cel puțin ar exista posibilitatea de a interveni prompt.

Un studiu comandat economistului Antonio Preiti de la Universitatea din Florența dezvăluie că în ultimii ani, pe insula Capri s-a înregistrat o creștere a sosirilor de peste 24% (până la aproape 3 milioane) și că 91% dintre vizitatori sunt excursioniști care sosesc dimineața și pleacă după-amiaza. Un tur, o privire asupra peisajelor uluitoare, o înghețată (dar nu mereu), și multe selfie-uri. Douăsprezece mii de debarcări la fiecare trei ore și un indice de densitate turistică de peste 1.200 de persoane pe kilometru pătrat, când pragul minim acceptabil ar fi o mie, asta în cazul locațiilor de pe continent și nu la insule.

Capri a început să ducă o luptă hotărâtă împotriva turismului excesiv, în timp ce Anacapri stă deoparte și privește fără prea multă convingere această cruciadă. Cu toate acestea, Primăria „de sus” este la fel de asediată de prezențe care compromit profilul unui sat fermecător din acest colț al insulei. Care în timpul zilei este haotic iar seara se golește, cu singura excepție a centrului hotelier și de restaurante de renume internațional care se învârte în jurul Jumeirah Capri Palace.

În aval, primarul Falco, care a încercat cu hotărâre să obțină mai multe puteri pentru a gestiona situația de urgență, nu renunță. A promovat și este semnatar al Cartei Amalfi împreună cu alți 25 de primari italieni care se confruntă cu aceleași probleme ca și el – printre aceștia cei din Positano, Taormina, Polignano a Mare, Cortina – prin care cere mână liberă și mai ales legi pentru a opri debarcările și a negocia cu companiile de transport maritim. Problema, reamintește el, este simplă: legea privind „acostările”, debarcările, este veche și, prin urmare, se referă la nave cu o capacitate mică în comparație cu cea a hidroglisoarelor și a feriboturilor actuale.

Primarul din Capri s-a adresat Danielei Santanché, ministrul Turismului, însă nu a primit răspunsuri concrete. Așa că a relansat discuția și în următoarele zile se va întâlni cu ministrul de Interne, Matteo Piantedosi. Pentru că problema este de domeniul siguranței publice.

Între timp, a organizat două cozi la funicular: una, cea rapidă, este rezervată rezidenților și celor cu rezervări la hotel, în timp ce „turiștii de o zi” se așază la o altă coadă. De asemenea, a planificat un serviciu puternic de hostess, care va supraveghea haosul din Marina Grande și din perimetrul piazettei.(Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)