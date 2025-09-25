Intel a discutat cu una dintre cele mai faimoase companii tech, pentru a obține o investiție care să-i grăbească redresarea

Un stand al Intel la un targ de tehnologie (sursa foto Drserg, Dreamstime.com)

Intel a abordat Apple în speranța că va obține o investiție din partea companiei care a ajuns să valoreze 3.700 miliarde dolari, scrie Bloomberg. Discuțiile sunt încă la început și nu este clar dacă se va întâmpla ceva concret.

Apple și Intel au discutat, de asemenea, despre cum ar putea colabora mai strâns pe mai multe domenii, au mai spus sursele.

Acțiunile Intel au crescut miercuri cu 6,4%, ajungând la 31,22 dolari la bursa de la New York, la puțin timp după ce Bloomberg News a relatat despre negocieri.

Sursele mai spun că Intel a contactat și alte companii, pentru posibile investiții și parteneriate.

Pe 18 septembrie, Nvidia a anunțat că va investi 5 miliarde dolari la Intel și cele două companii vor dezvolta împreună procesoare pentru PC-uri și centre de date.

Apple și Intel au o istorie complicată și au avut legături importante mult timp. Apple a folosit procesoare Intel pe Mac-urile sale ani de zile, dar a început să renunțe la ele din 2020, ca parte a unei strategii extinse de a folosi componentele proprii.

În 2019, Apple a cumpărat de la Intel cea mai mare parte a diviziei de modemuri pentru smartphone-uri, tranzacția fiind de un miliard de dolari. 2.200 de angajați au trecut la Apple.

