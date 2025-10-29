Donald Trump a fost primit în Coreea de Sud cu o coroană de aur, cea mai înaltă distincție a țării și un val de lingușeli

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung îi prezintă lui Donald Trump o replică a coroanei de aur Cheonmachong, pe care i-a făcut-o cadou, FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia Images

Coreea de Sud l-a primit miercuri pe președintele american Donald Trump cu o replică a unei coroane de aur și i-a acordat „Marele Ordin Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării, a anunțat biroul prezidențial de la Seul, citat de Reuters.

Trump a aterizat în Coreea de Sud în ultima etapă a unui tur oficial prin Asia, care a inclus opriri în Malaysia și Japonia, fiind așteptate discuții comerciale importante cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung și cu președintele chinez Xi Jinping.

Avioane de vânătoare americane și sud-coreene au escortat aeronava Air Force One la apropierea de aeroport, iar pe pistă o fanfară militară sud-coreeană l-a întâmpinat pe Trump cu o interpretare a piesei „YMCA”, o favorită a sa, în timp ce au fost trase salve de tun.

Lee speră să obțină concesii din partea lui Trump în cadrul unor negocieri ce au început cu luni în urmă cu scopul de a reduce taxele vamale impuse de SUA Coreei de Sud. În pofida relațiilor tensionate dintre Seul și Phenian, președintele Lee a lăudat eforturile omologului său american în ceea ce privește o apropiere de Coreea de Nord.

Trump, lăudat ca „făuritor al păcii” de Coreea de Sud

Biroul lui Lee a precizat că, în semn de recunoaștere a rolului lui Trump ca „făuritor al păcii” în Peninsula Coreeană, i-a fost conferit „Marele Ordin Mugunghwa”, denumit după floarea națională a Coreei de Sud, un hibiscus roz cunoscut în engleză și sub numele de „Trandafirul de Sharon”.

„Aș putea să-l port chiar acum”, a spus Trump când i-a fost oferită distincția strălucitoare. Un oficial sud-coreean a declarat că el este primul președinte american care primește această onoare.

În timpul primului său mandat, Trump a avut o serie de summituri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, înainte ca discuțiile să se prăbușească în contextul în care Phenianul nu a renunțat la programele sale de a dezvolta arme nucleare și rachete balistice.

Miercuri, Trump și-a reiterat invitația de a se întâlni din nou cu Kim, însă până în prezent Coreea de Nord a ignorat ultimele sale inițiative.

Trump cu „Marele Ordin Mugunghwa” care i-a fost conferit de Coreea de Sud, FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia Images

O coroană pentru un președinte al SUA care s-a prezentat ca rege

Lee a purtat o cravată personalizată, de culoare aurie, despre care biroul său a spus că „reflectă gustul președintelui Trump pentru aur, surprinde viitorul de aur al alianței Coreea de Sud-SUA și statutul Coreei de Sud”.

Lee și Trump s-au întâlnit la un muzeu din orașul Gyeongju, o localitate turistică liniștită, plină de morminte și palate istorice din perioada în care a fost capitala vechiului regat Silla, care a stăpânit aproximativ o treime din Peninsula Coreeană până în secolul al IX-lea.

Trump a primit în dar o replică a coroanei de aur Cheonmachong. Originalul delicat, descoperit într-un mormânt din Gyeongju, are brațe aurii înalte și ornamente în formă de frunză atârnate.

„Aceasta simbolizează istoria regatului Silla, care a menținut o epocă îndelungată de pace pe Peninsula Coreeană, și o nouă eră de coexistență pașnică și creștere comună pe care Statele Unite și Coreea de Sud o vor construi împreună”, a spus Lee.

Trump s-a prezentat de mai multe ori ca un rege purtând o coroană în fotografii și înregistrări video editate care au fost publicate de Casa Albă sau el însuși, acestea inspirând și numele protestelor ce au avut loc în SUA împotriva administrației sale: „No Kings” (fără regi).

Liderul SUA a fost servit cu un „Platou Coreean al Sincerității”

Cei doi lideri au avut un prânz de lucru care a inclus un dressing de salată „Thousand Island”, despre care biroul lui Lee a spus că este un omagiu adus „poveștii de succes a președintelui Trump din orașul său natal, New York”. Masa a inclus, de asemenea, specialități locale „în conformitate cu preferințele președintelui Trump”.

Meniul a cuprins „minichiftele de vită cu ketchup”, un „Platou Coreean al Sincerității” cu carne de vită americană, orez local și pastă de soia, precum și pește la grătar glazurat cu ketchup și gochujang – o pastă roșie de ardei iute.

Prânzul s-a încheiat cu un „Desert al Făuritorului de Pace”, constând dintr-un brownie decorat cu foiță de aur.

Vin de la crama fiului președintelui SUA

Ziua urmează să se încheie cu o cină alături de liderii din Vietnam, Australia, Noua Zeelandă, Canada, Thailanda și Singapore. Liderilor li se vor servi vinuri Trump Chardonnay și Trump Cabernet Sauvignon, de la o cramă administrată de Eric Trump, unul dintre fiii președintelui SUA.

Trei surse diplomatice au declarat că unii dintre acești lideri și-au modificat programul pentru a-l acomoda pe Trump, care a sosit și va pleca înainte de summitul liderilor din Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), programat pentru vineri și sâmbătă.

Gyeongju nu este de obicei locul unor evenimente internaționale de asemenea anvergură, iar diplomații străini s-au plâns de dificultăți în rezervarea camerelor, în găsirea unor spații adecvate pentru întâlniri și în mutarea personalului din Seul.

Miercuri, Ministerul de Externe al Coreei de Sud a contestat relatările privind lipsa locurilor de cazare, afirmând că doar aproximativ jumătate din unitățile disponibile din zonă erau rezervate.