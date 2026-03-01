Inteligența artificială afectează deja piața muncii în România

Timp de mulți ani, piața muncii din România a părut excepțional de rezistentă: ocuparea forței de muncă a crescut, salariile au crescut rapid, iar șomajul a rămas scăzut. Acest lucru a fost determinat de consumul susținut de expansiunea fiscală, creșterea salariilor și creditarea larg accesibilă. Dar acest model de creștere își atinge acum limitele.

În ultimul an, peisajul macroeconomic al României s-a schimbat rapid. Creșterea economică, care anterior era determinată de consum, este acum limitată de înăsprirea fiscală, de cererea internă mai slabă și de o piață a muncii în scădere, potrivit unei analize ING.

Mai multe detalii pe Profit.ro.