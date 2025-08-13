Intențiile lui Donald Trump în privința teritoriilor ucrainene, descrise de JD Vance și liderii europeni care au participat la discuțiile de miercuri / Mesajul lui Nicușor Dan

Președintele SUA, Donald Trump, în timp ce urcă la bordul avionului Air Force One la baza aeriană RAF Lossiemouth, în nord-estul Scoției, pe 29 iulie 2025, la sfârșitul vizitei sale în Scoția. FOTO: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, va avea vineri în Alaska un summit bilateral cu omologul său rus, Vladimir Putin, iar oficialii care au discutat cu el în aceste zile au oferit detalii despre modul în care se raportează la situația teritoriilor ucrainene ocupate de Moscova. Președintele Franței a vorbit despre intenția omologului său american de a implica Ucraina în discuțiile despre Ucraina, în timp ce cancelarul german a spus că nu se pune problema ca teritoriile respective să fie recunoscute juridic, transmite Reuters. Un mesaj a transmis și Nicușor Dan, care a explicat că „modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România”, dar și pentru Europa în ansamblu.

Donald Trump a spus că Ucraina trebuie să fie implicată în discuțiile despre teritorii în orice acord de armistițiu cu Rusia, a declarat Emmanuel Macron, miercuri, sugerând că Ucraina și aliații săi europeni și-au făcut mesajul auzit înaintea summitului Trump-Putin din Alaska, transmite Reuters.

Declarațiile președintelui francez au fost primele indicii ale rezultatelor generate de discuțiile dintre Trump, liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, menite să îl influențeze pe șeful Casei Albe pe măsură ce se pregătește să îl întâlnească pe Vladimir Putin, vineri, în Alaska.

Dacă se confirmă, insistența lui Trump de a implica Ucraina poate reprezenta o oarecare ușurare pentru Kiev și aliații săi, care se tem că președinții Statelor Unite și Rusiei pot ajunge la un acord care să trădeze interesele de securitate europene și ucrainene.

„Lucrurile au fost clare”

Miercuri, într-o zi de diplomație intensă, Zelenski a zburat la Berlin pentru o reuniune în sistem video, găzduită de Germania, cu o serie de lideri europeni și Trump.

Europenii se tem că un eventual schimb de teritorii va lăsa Rusia cu aproape o cincime din Ucraina, recompensând-o pentru aproape 11 ani de eforturi de a acapara teritorii ucrainene și încurajându-l pe Putin să se extindă pe viitor mai departe spre vest.

„Al doilea punct în care lucrurile au fost foarte clare, așa cum a fost exprimat de președintele Trump, este că teritoriile aparținând Ucrainei nu pot fi negociate și vor fi negociate doar de președintele ucrainean”, a spus Macron.

„În prezent, nu există pe masă scheme serioase de schimb teritorial”, a adăugat președintele Franței.

Trump vrea un armistițiu vineri

Cancelarul Friedrich Merz a spus că Trump va acorda prioritate pentru obținerea unei încetări a focului, vineri, și că nu se pune problema să aibă loc o recunoaștere juridică a teritoriilor ocupate de Rusia.

Merz a afirmat că Ucraina este pregătită să negocieze pe teme teritoriale, dar „recunoașterea juridică a ocupației rusești nu este supusă dezbaterii”.

„Dacă Statele Unite ale Americii lucrează acum pentru o pace în Ucraina care să protejeze interesele europene și ucrainene, el se poate baza pe sprijinul nostru deplin în acest demers”, a declarat liderul german, într-o conferință comună de presă cu președintele ucrainean.

Ce a spus vicepreședintele SUA

Adresându-se miercuri soldaților americani dintr-o bază militară din Anglia, vicepreședintele JD Vance a declarat că președintele Donald Trump i-a spus cu puțin timp în urmă că misiunea sa este să readucă pacea în Europa.

„Tocmai am vorbit cu el chiar înainte să mă urc pe scenă și mi-a spus foarte simplu ne vom face o misiune ca administrație din a aduce pacea încă o dată în Europa”, a spus Vance.

La discuțiile de miercuri a participat, în sistem online, și vicepreședintele SUA.

Mesajul transmis de Nicușor Dan

La videoconferința de miercuri a participat și președintele României, care a spus că membrii „Coaliției de Voință” și-au coordonat astfel pozițiile înaintea summitului bilateral pe care îl vor avea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

„Am subliniat că pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de aduce pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la o încetare a focului înainte de a fi purtate orice negocieri”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, într-un mesaj pe platforma X.

Șeful statului atrage atenția că „viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc”.

„Ca vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, așa cum este pentru întreaga Europă (…). Avem nevoie de o pace care să ia în considerare interesele Ucrainei și ale Europei. Suntem, de asemenea, de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a explicat președintele Nicușor Dan.