Contre în ședința CNA privind interdiția impusă lui Ovidiu Vanghele de Nicușor Dan. „Mi se pare periculos” și „Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”

Situaţia jurnalistului Ovidiu Vanghele, căruia i-a fost interzis accesul la evenimentele de la Palatul Cotroceni, a fost comentată şi în şedinţa Consiliului Naţional al Audiovizualului, fiind formulate opinii divergente în privința oportunității deciziei anunțate de președintele Nicușor Dan, scrie Pagina de Media.

Dorina Rusu a afirmat că un jurnalist nu ar trebui exclus de la conferinţele de presă ale unei instituţii publice pentru opiniile exprimate pe Facebook.

„Să dai afară un jurnalist pentru că te-a insultat pe Facebook, mi se pare periculos. (…) Noi suntem aici ca să apărăm libertatea de exprimare, indiferent că ne plac sau nu ne plac jurnaliştii care sunt implicaţi în chestiuni de tipul ăsta”, a spus membra CNA.

„Un precedent periculos”

Ea a afirmat că decizia președintelui încalcă Legea 544 privind accesul la informaţiile de interes public întrucât nu a existat un comportament al lui Ovidiu Vanghele care să perturbe desfășurarea conferinței de presă.

„Dacă a scris pe Facebook ceva despre preşedinte, ar fi existat un alt cadru în care să existe explicaţii, o discuţie cu privire la asta, şi nu în timpul conferinţei de presă”, a afirmat Dorina Rusu care crede că acesta este „un precedent periculos”.

Un punct de vedere similar a fost exprimat și de către Georgică Severin. „Conform Legii 544, accesul jurnaliştilor în instituţiile publice la evenimente organizate este liber. Deci trebuie să existe motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul”, a spus Severin

El a menționat o declarație recentă a preşedintelui, potrivit căreia alegerile corecte nu mai înseamnă doar numărarea corectă a voturilor, ci şi modul în care cetăţenii îşi formează opiniile.

„Eu cred că dacă începem să controlăm cum cetăţenii îşi formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere în niciun caz”, a conchis Georgică Severin.

„Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”

Un alt membru al Consiliului, Lucian Dindirică, a spus că este neclar conținutul interdicției care-l vizează pe Vanghele.

„Nu cred că nu va colabora cu Administraţia Prezidenţială pentru că aici ar fi păcatul mare. Deci nu ştiu dacă accesul este interzis complet la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni de Administraţia Prezidenţială sau doar la conferinţele de presă din mandatului preşedintelui. Probabil că dumnealui trebuie să facă aici o specificaţie foarte clară. Pe de altă parte, din ce am citit, nu urmăresc ziaristul respectiv, înţeleg că i-a adus nişte injurii extrem, extrem de urâte, personale”, a spus Dindirică.

În schimb, Monica Gubernat a invocat injuriile care i-au fost aduse președintelui Nicușor Dan.

„Nu mă aşteptam să iau apărarea preşedintelui, dar ce am văzut eu la Cotroceni, toată conferinţa aceea de presă a fost foarte multă agresivitate. Iar dacă noi considerăm că dreptul la injurii este egal cu dreptul la liberă exprimare, înseamnă că suntem membri CNA degeaba”, a spus Monica Gubernat.

După acest schimb de replici, discuţiile din şedinţa de CNA s-au purtat fără microfon. Ulterior, şedinţa a continuat fără a mai fi reluat subiectul, mai notează Pagina de Media.

Ce s-a întâmplat la Cotroceni

Episodul de marți seară, de la Cotroceni, a avut loc chiar la ultima întrebare. Nicușor Dan răspunsese vreme de două ore și jumătate la toate întrebările.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a întrebat pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secția de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?” .

Președintele a început să răspundă:

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult”. Inițial, fraza a părut un gest de politețe. Apoi, Nicușor Dan a continuat:

„În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.