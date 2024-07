Interdisciplinaritatea ca avantaj competitiv în industria IT. Profesii hibrid pentru viitor.

Odată cu evoluția societății către un comportament din ce în ce mai digital, mediul de business a fost forțat să accelereze tehnologizarea produselor și serviciilor oferite. Experiența utilizatorului a devenit crucială în designul oricărui proces de business, iar produsele și serviciile digitale din ce în ce mai sofisticate. Fie că vorbim de cumpărături online, banking sau entertainment, standardele consumatorilor au crescut semnificativ solicitând servicii accesibile pe loc, eficiente și cu un grad mare de personalizare. Pentru a putea adresa aceste așteptări și a-și păstra avantajul competitiv, companiile continuă să integreze tehnologia din ce în ce mai profund în procesele sale.

Această tehnologizare aduce însă modificări atât în modelele de business cât în și piața muncii. Dacă până recent mediul de business și cel de tehnologie puteau fi considerate două domenii diferite, nevoile clientului au arătat că această separare nu mai poate funcționa în societatea de azi. Granița dintre business și tehnologie se estompează din ce în ce mai mult, dând naștere unui nou set de profesii – profesiile hibrid.

Definite prin interdisciplinaritate, aceste profesii nou-formate devin printre cele mai „fierbinți” pe piața muncii, solicitând profesioniști capabili să înțeleagă atât profunzimile de business cât și modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a aduce valoare adăugată.

Cu educație în cel puțin două domenii diferite, antrenați în gândire alternativă și având un traseu profesional neconvențional, acești profesioniști pot fi văzuți că „unicorni” pe piața muncii. Am stat de vorbă cu trei dintre ei, descoperiți la ING Hubs România, hub-ul global de tehnologie al grupului ING.

Ionuț, Mihai și Matei fac parte din echipele care dezvoltă platforme de aplicații de tranzacționare pe piețele financiare pentru clienții corporate ai ING. Indiferent de țara în care se află sau de moneda în care doresc să tranzacționeze, clienții corporate folosesc aceste interfețe digitale pentru plăți și schimburi valutare pe piețele financiare. Zilnic, sute de milioane de euro sunt tranzacționate contracronometru prin intermediul acestor platforme.

„Vorbim de procese critice, desfășurate în timp real, cu miză importantă. Nu ne permitem să fie down, ne-ar costa încrederea clienților și sute de mii de euro pe oră”, explică Ionut Chitic, coordonatorul echipei din România care susține aplicațiile de tranzacționare valutară.

Ionuț s-a alăturat echipei ING în 2020, când a decis să aplice în domeniul tehnologiei/IT experiența acumulată în domenii precum consultanță de management, audit financiar sau trezorerie. Deloitte, Ernst&Young, Unicredit au reprezentat puncte de referință în traseul său profesional, fiecare dintre ele aducând ocazii de creștere și reinventare profesională.

„Fratele meu geamăn mi-a deschis apetitul pentru business. În facultate mă preocupa antreprenoriatul social și cultural. Fondasem chiar o agenție de evenimente muzicale în Amsterdam, apoi am extins un ONG – Liter of Light – cu branch-uri noi în Olanda și România și toate aceste lucruri îmi aduceau foarte multă satisfacție. Însă nevoia de profesionalizare și de acces la un mediu în care poți învăța aplicat, de la profesioniști cu experiență, rămânea cu mine. L-am urmărit pe fratele meu făcând consultanță în IT pentru PWC Olanda și m-a inspirat să încerc și eu. Așa am început să lucrez în Ernst & Young, una dintre cele mai bune școli de business prin care am trecut”, explică el.

Ionuț a studiat la facultatea din Maastricht, continuându-și apoi studiile în finanțe și strategie de business la UVA (University of Amsterdam). Chiar dacă s-a adaptat cu ușurință mediului corporate și a experimentat diverse roluri (auditor financiar, consultanță de risc și reglementare bancară, managementul activelor și pasivelor), spiritul anterprenorial și pasiunea pentru tehnologie nu l-au părăsit. Ionuț le pune în aplicare în ING Hubs, unde soluțiile tehnologice dezvoltate cer înțelegerea clientului și capacitatea de a rezolva rapid orice situație dificilă.

„În domeniul piețelor financiare, timpul este cel mai mare «asset». Dacă nu ai înțelege ce stă în spatele tranzacțiilor și a sistemelor de tranzacționare, dacă nu ai înțelege mecanismele piețelor financiare, nu ai putea dezvolta tehnologii care să protejeze acest . Este vital să înțelegi profunzimea business-ului ca să poți dezvolta soluții tehnice care aduc valoare adăugată”, e de părere el.

Ionuț lucrează îndeaproape cu Mihai, Matei și Nicolaie, colegii de echipă din România, și în strânsă legătură cu echipele din Singapore, Anglia și Olanda. Cu toții fac parte din echipa extinsă ce oferă soluții de E-trading și Foreign Exchange clienților corporate ING. Expertiza colegilor din România îi solicită în a forma și pregăti echipe noi, așa că Ionuț începe o nouă aventură profesională în care va experimenta în Singapore ce înseamnă să pregătești echipe noi pe un alt continent, într-o altă cultură.

Rămâne încrezător cu privire la viitor și dedicat industriei din care acum face parte. „Cred cu tărie că domeniul tehnologiei are de oferit oportunități extraordinare și îmi doresc să continui pe acest traseu, fie ca antreprenor tech, fie ca cel mai bun C-level executive care pot fi”, încheie Ionuț cu un zâmbet optimist.

Echipa din România rămâne însă pe mâine bune, sub coordonarea lui Mihai și cu misiunea de a descoperi noi metode de a îmbunătăți experiența clienților care tranzacționează în piețele financiare.

„Aici vorbim de milisecunde. Vorbim de viteză de reacție și gândire limpede. Aceste abilități definesc în primul rând un trader bun. Dacă adaugi acestor calități viteza și acuratețea pe care tehnologia le aduce, creezi un sistem om-mășină care în permanență redefinește standardele pieței și ridică ștacheta din ce in ce mai sus”, explică Mihai Bănică.

În acest nou set de standarde, formula de lucru om-tehnologie devine o necesitate pentru a-ți păstra avantajul competitiv. Expertiza și experiența directă în domeniul ce se dorește a fi accelerat prin tehnologie rămân însă fundamentale. „Chiar dacă domeniul tech s-a «democratizat» și a devenit mai permeabil,nu poți izola tehnologia de scopul căruia îi servește. De exemplu, dacă vrei să oferi o experiență digitală impecabilă unui trader, trebuie să înțelegi în detaliu ecosistemul din care face parte și nevoile «de teren». Doar așa poți concepe și configura sisteme tehnologice care să îi aducă un avantaj real”, spune el.

Mihai a studiat finanțe și mecanismele piețelor financiare urmându-și pasiunea pentru investiții avansate cu cerficarea CFA (Chartered Financial Analyst). De-a lungul timpului, a lucrat în modelare de risk, trading pe piețele financiare, consultanță în fuziuni și achiziții, modelare financiară și mangementul activelor și pasivelor în companii precum KPMG, Unicredit, BCR sau Allianz, iar din 2021 îmbină expertiza de business cu tehnologia la ING Hubs.

Echipa din care acum face parte lucrează pentru clienții corporate ai ING în trazactionare și schimb valutar pe piețele financiare și are misiunea de a digitaliza procesele de trading.

Am fost curioși să aflăm cum te pregăteșți pentru a lucra în aceste domenii de intersecție și dacă există studii dedicate pentru un astfel de job. Am discutat cu Mihai despre sistemul educațional și cunoștințele de care ai nevoie în domeniul hibrid în care profesează și el a indicat o posibilă verigă lipsă: „Este evident că piața muncii a fost deja transformată de tehnologie și are o structură semnificativ diferită față de acum 5-10 ani. În ce măsură va reuși sistemul educațional să tină pasul cu aceste transformări și să nu mai trateze separat cele două domenii, e greu de spus. Pentru moment, cred că rămâne în responsabilitatea individuală a-ți compune un mix de cursuri și studii din domeniile de interes iar apoi efortul de a câștiga experiență prin lucru direct”.

Învățarea însă continuă și în câmpul muncii, atât prin cursuri specializate cât și prin învățare osmotică, de la colegi și profesioniști mai experimentați. Mihai ne povestește cum a învățat să exploreze sistemele tehnologice și să le înțeleagă mai bine de la colegii din ING Hubs: „Avem în proiectele noastre echipe de «quants», un fel de rocket scientists care îmbină programarea cu dezvoltarea de algoritmi de trading, există echipe pur tehnice în jur – nu doar în proiectele la care lucrez eu, ci în toată compania. Trebuie doar să vrei să înveți și să fii dispus să te reactualizezi”.

Și totuși, cum arată o zi de lucru într-o companie de tehnologie financiară și într-un mediu în care se pare că milisecundele chiar contează? Este nevoie să ai un spirit competitiv? Sau contează mai mult gândirea analitică?

„Mi-ați ridicat mingea la fileu – glumește Mihai, pasionat fiind de tenis și competiții sportive – „da, ai nevoie de ambele, în același timp. Sunt unele zile pe care le simt exact ca pe terenul de tenis. Cer concentrare maximă, mușchi mentali antrenați, tehnică și atenție la fiecare minge. Poate fi foarte solicitant. Însă mediul de lucru, colegii, spațiul mental în care activezi fac toată diferența. Contează mult cu cine joci, c-așa e în tenis”, glumește el.

Matei Drăgușin este cel de-al treilea „profesionist hibrid“ cu care am discutat și care a ales să unească domeniul de business cu cel al tehnologiei într-un demers asumat de dezvoltare personală și profesională. Matei lucrează în strânsă colaborare cu ceilalți membri ai echipei, cu care se potențează reciproc prin cunoștințe complementare, personalități diferite și mult umor.

„Colegii mei sunt primul motiv pentru care vin aproape zilnic la birou. Ajută foarte mult să lucrăm împreună, să fim fizic în același spațiu; când apare ceva de rezolvat ai pe cineva în dreapta și-n stânga ta pe care îl poți oricând întreba și cărora le poți oferi părerea ta; și știm că oricare dintre noi l-ar ajuta pe celălalt. E reconfortant să știi că ai susținere, în special în momentele când apare o problemă a cărei rezolvare în timp e critică, iar acest lucru se poate întâmpla în orice moment în business-ul nostru. Cred că ceea ce ne unește este încrederea și respectul reciproc”, explică Matei.

Matei Drăgușin s-a alăturat echipei în urmă cu 2 ani când a făcut și trecerea de la banking la tehnologie.Cu studii în economie și machine learning, își testează limitele în domeniul tehnologiei alături de colegii săi. Este recunoscut pentru apetitul spre experimentare și dorința de a explora cât mai multe domenii conexe.

În traseul său profesional, Matei a avut experiențe diverse în instituții precum Banca Europeană pentru Investiții, PwC, Deloitte sau Unicredit și a studiat economia în universități din SUA (Mary Washington) și Olanda (facultatea din Maastricht).

„Am vrut să cunosc cât mai multe realități. Eram curios, de exemplu, ce înseamnă cultura americană, am vrut să o cunosc îndeaproape și așa am ajuns să studiez acolo; apoi devenisem foarte curios despre experimentul Uniunii Europene și am căutat să văd din interior cum funcționează, ajungând astfel la Banca Europeană pentru Investiții. Apoi the Big Four au fost pe lista mea. Iar astăzi am pe listă ING Hubs și machine learning. Știu că trebuie să dau curs acestor curiozități și interese, pentru că nu vreau să stau pe loc, trebuie să simt că evoluez și că fac un pas înainte.”

Dorința de a evolua și de a continua să facă pași înainte l-a adus pe Matei la ING Hubs, unde astăzi construiește și îmbunătățește platforma de e-trading pentru piețele valutare a ING (Broadway).

„Am văzut în Broadway un proiect complex care îmbină trading-ul valutar, o afacere hiper-competitivă, cu tehnologie de ultimă oră. În rolul de DevOps trebuie să înțelegi foarte bine nevoile și cerințele colegilor din business, să înțelegi capacitatea sistemului de a se potrivi acestor cerințe și apoi să concretizezi acele cerințe în aplicații noi care extind și complementează tehnologia deja existentă”, spune el.

Întrebat despre cum vede viitorul, Matei ne răspunde cu încredere: „Cred că viitorul este interdisciplinar, nu poți sta blocat în categoriile tradiționale. Realitatea din câmpul muncii deja confirmă aceste transformări. Lumile și domeniile se intersectează din ce în ce mai mult și generează o lume cu totul nouă, pe care nu o putem ignora și pentru care trebuie să ne pregătim.”

Deși se numără printre membrii noi ai echipei, Matei a devenit vocea pe care colegii o ascultă nu doar în discuții despre cele mai noi tehnologii, dar și în trenduri culturale, descoperiri culinare sau locuri de ieșit în oraș. Cu un job solicitant, ne-am întrebat dacă și cum mai rămâne timp pentru o viață socială activă.

„Este esențial pentru mine să am un echilibru între viața profesională și cea personală. Așa că îmi fac timp. De exemplu, nu aș rata pentru nimic în lume ocaziile de a găti cu soția mea sau de a-mi vizita părinții. De asemenea, sunt atent la sănătate și starea de bine și vreau să am un «health span» cât mai mare, așa că sportul face parte din obiceiurile mele zilnice”, încheie Matei.