Interimatul lui Ilie Bolojan în funcția de vicepremier a expirat de câteva zile. Premierul trebuia să propună un înlocuitor, însă nu a făcut-o 

Premierul Ilie Bolojan nu a propus o persoană care să ocupe funcția de vicepremier creată inițial pentru Dragoș Anastasiu, care a demisionat după ce s-a aflat că în trecut a dat mită către ANAF. În acest moment, interimar în această funcție este chiar prim-ministrul.

Cele 45 de zile de interimat au expirat duminică, 28 septembrie, însă în lipsa unor sancțiuni prevăzute de lege Ilie Bolojan rămâne și vicepremier interimar până la numirea altei persoane în această funcție.

Premierul Bolojan se află astăzi, 30 septembrie, în a 47-a zi de vicepremier interimar, deși în legea Codului administrativ se precizează că perioada de interimat este de „cel mult 45 de zile”.

Interimatul lui Ilie Bolojan în această funcție a început în data de 14 august. Astfel, cele 45 de zile au expirat duminică. În tot acest timp, Ilie Bolojan nu a făcut nicio propunere pentru funcția de vicepremier lăsată liberă de Anastasiu.

Ce a spus Ilie Bolojan întrebat de HotNews când va propune un înlocuitor

Într-o conferință de presă organizată miercurea trecută la Guvern de către Ilie Bolojan, HotNews l-a întrebat pe șeful Executivului pe cine vrea să propună pentru funcția de vicepremier rămasă liberă în urma demisiei lui Anastasiu.

„Această poziție de vicepremier este o poziție care a fost gândită cu un specific aparte, să fie o persoană care vine din afara lumii politice, din zona antreprenorială sau din zona de responsabilitate socială, care să vină cu propuneri de eficiență, care să vină cu propuneri de digitalizare, de creștere a calității serviciilor guvernamentale, pentru că în momentul în care stai foarte mult în această zonă, rişti să nu mai vezi ceea ce este neregulă”, și-a început premierul Ilie Bolojan răspunsul.

„Dacă vine cineva din afară într-o cameră ca asta, îi sare în ochi imediat ceea ce nu este în regulă și un astfel de om, care să fie și disponibil să intre într-o astfel de situație, nu e ușor de găsit, dar în perioada următoare vom veni cu o propunere pentru a ocupa acest post”, a mai spus șeful Guvernului.

HotNews a insistat și l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă nu cumva există un om care să fi acceptat până atunci propunerea sau dacă pur și simplu nu vrea încă să facă public numele persoanei care urmează să ocupe funcția. „În perioada următoare vom face o propunere pentru acest post”, a spus, scurt, Ilie Bolojan.

Deși interimatul său în funcție a expirat pe 28 septembrie, Bolojan nu a făcut încă publică nicio propunere pentru ocuparea funcției.

Prevederile legii

Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, precizează, la Articolul 46, ce se întâmplă în situația unei demisii din Guvern:

Dacă prim-ministrul se află în una dintre situațiile de încetare a funcției de membru al Guvernului, cu excepția revocării, sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele României desemnează un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor încetează dacă prim-ministrul își reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.

Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și celorlalți membri ai Guvernului, la propunerea prim-ministrului, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

În situațiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, prim-ministrul inițiază procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului în calitate de ministru interimar.

După propunerea făcută de către premier, președintele face propriu-zis numirea în funcție, conform legii. Președintele poate refuza, motivat, o singură propunere:

În situația în care Președintele României refuză o propunere a prim-ministrului în condițiile alin. (3), prim-ministrul îi transmite Președintelui o nouă propunere în termen de 5 zile de la data la care Președintele i-a comunicat refuzul propunerii anterioare.

Nerespectarea termenului de interimat nu este o premieră în România.

În 2009, de exemplu, chiar întregul Guvern Boc 1 a funcționat interimar timp de 70 de zile (25 de zile peste termenul prevăzut de lege), până la numirea Guvernului Boc 2, conform TVR Info.

Acest lucru s-a întâmplat și recent, când mandatul de prim-ministru interimar al lui Cătălin Predoiu, după demisia premierului Marcel Ciolacu, a expirat pe 20 iunie, iar actualul cabinet condus de Ilie Bolojan și-a intrat în atribuții abia trei zile mai târziu, pe 23 iunie.

Funcția de vicepremier a rămas liberă după ce Dragoș Anastasiu a demisionat în 27 iulie, în urma dezvăluirilor că timp de 8 ani, în perioada 2009-2017, companiile sale au mituit o inspectoare a Fiscului (ANAF) pentru a nu avea probleme la controale.