Implicarea lui Donald Trump este una care ridică întrebări privind un conflict de interese. Declarațiile financiare ale președintelui SUA depuse la Biroul de Etică Guvernamentală, dintre care cea mai recentă a fost depusă pe 5 noiembrie, arată că acesta deținea până la 370.000 de acțiuni Nvidia la data de 30 septembrie.

Donald Trump a format o întreagă celulă de criză coordonată de JD Vance și s-a implicat personal pentru ca Jensen Huang să fie repus în funcție la 11 zile după concediere, dezvăluie marți CNN. Această intervenție s-a făcut cu ignorarea avertismentelor lansate de serviciile de informații, relatează și New York Times.

Revenirea lui Jensen Huang la șefia Nvidia, la care Trump a participat direct, i-a adus un profit de până la 15 milioane de dolari luni, în condițiile în care prețul acțiunilor a crescut puternic în urma veștii surprinzătoare, potrivit Financial Times.

Trump a recunoscut public că a fost implicat îndeaproape în decizia de a-l reinstala pe Huang. „Am vorbit cu ei, să spunem așa. Și i-am convins. Eu am făcut înțelegerea”, a declarat Trump, luni, pentru CNBC.

Vance, pus să coordoneze demersurile

Dorința lui Trump de a-l readuce pe Huang a declanșat, săptămâna trecută, o campanie de presiune fără precedent din partea Casei Albe, orchestrată de președinte, pentru a convinge gigantul tehnologic să-și reinstaleze directorul general proaspăt concediat, au declarat pentru CNN mai multe persoane familiarizate cu situația.

Înalți oficiali, coordonați de vicepreședintele JD Vance, au făcut presiuni în privat asupra consiliului de administrație al Nvidia pentru a-l readuce pe Huang.

Președintele l-a desemnat pe Vance să conducă demersul, pentru că acesta păstrase legături strânse cu figuri influente din Silicon Valley, care susțineau și ele readucerea lui Huang la conducerea Nvidia, au declarat pentru CNN mai multe surse familiarizate cu situația.

Timp de 72 de ore, Vance s-a coordonat direct cu Huang pentru a face presiuni asupra consiliului de administrație al Nvidia să-l reprimească.

Procurorul general, implicat în eforturi

Oficialii de la Casa Albă au asigurat compania că el nu reprezintă un risc pentru securitatea națională, în ciuda întrebărilor care persistă, atât în interiorul, cât și în afara administrației, cu privire la relația sa extraconjugală cu o femeie suspectată că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

Procurorul general Todd Blanche l-a informat pe președinte în weekend că Departamentul de Justiție nu avea dovezi privind vreo faptă ilicită comisă de Jensen Huang sau de Nvidia în cadrul anchetelor în curs, a declarat un oficial din cadrul forțelor de ordine informat cu privire la acest subiect.

Anchetele respective se concentrau asupra lui Alice Huang și a unor companii asociate suspectate de încălcarea regulilor americane privind controlul exporturilor, a precizat oficialul.

După reinstalarea CEO-ului Nvidia, Blanche a refuzat să răspundă când a fost întrebat la Fox News dacă Jensen Huang a fost exonerat de orice suspiciuni legate de securitatea națională sau de posibile încălcări ale legii.

Intervenția personală a președintelui

Trump a insistat în fața consilierilor și oficialilor că acesta trebuie reinstalat pentru a contribui la stabilizarea pieței bursiere, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

Și, într-o intervenție explicită în procesul decizional al Nvidia, Trump a sunat direct consiliul de administrație al companiei pentru a garanta personal pentru Huang.

„Am vorbit cu consiliul de administrație direct și indirect și am ținut foarte mult la asta”, a declarat Trump luni la CNBC, la scurt timp după ce Nvidia a anunțat că, pe baza „contribuției de la nivelurile superioare” ale guvernului, îl reinstalează pe Huang în funcția de CEO. „Cred că avem din nou în joc una dintre marile noastre vedete”.

Anchetele anunțate în Congres

După ce Huang a recunoscut o aventură extraconjugală, Congresul a lansat anchete bipartizane privind comportamentul său și posibilele repercusiuni asupra securității naționale.

Episodul a intensificat, de asemenea, examinarea modului în care Trump și principalii săi consilieri au gestionat avertismentele anterioare privind relația lui Huang cu Alice Huang, o femeie suspectată că lucrează pentru guvernul Chinei.

Congresul a lansat, totodată, o nouă rundă de acuzații reciproce asupra administrației Trump pentru reticența de a impune controale mai stricte asupra vânzărilor de cipuri avansate de inteligență artificială ale Nvidia către China. Alice Huang a fost director executiv la o companie, Megaspeed, care a cumpărat cipuri Nvidia, despre care oficialii se tem că au ajuns ulterior în China.

Inclusiv republicani apropiați în trecut de Trump și-au exprimat consternarea față de revenirea lui Huang și au cerut anchete, potrivit New York Times.

„Este ceva profund greșit în faptul că Jensen Huang a avut o relație cu o spioană comunistă chineză și a ajutat China să obțină un număr uriaș de cipuri de calculator foarte avansate, când acest lucru contravenea în mod expres politicii guvernului Statelor Unite, iar acum este reinstalat ca CEO al celei mai avansate companii producătoare de cipuri din lume”, a scris fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, un aliat apropiat al lui Trump.

Senatorul Jack Reed, democrat din Rhode Island și membru al Comisiei bancare a Senatului, în fața căreia Huang urmează să depună mărturie pe 3 decembrie, a cerut ca Congresul să examineze comunicările lui Trump atât cu Huang, cât și cu consiliul de administrație al Nvidia, pentru a stabili ce le-a garantat sau promis.

„Prioritatea principală a administrației ar trebui să fie protejarea securității noastre naționale și asigurarea faptului că cele mai puternice tehnologii ale Americii servesc poporul american, nu adversarilor noștri”, a declarat Reed într-un comunicat.

Economia, a adăugat el, depinde de statul de drept și de corectitudine în afaceri. „Intervențiile nepotrivite ale președintelui Trump afectează aceste principii și trebuie investigate.”