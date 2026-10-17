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Actualitate

INTERVIU. Arundhati Roy, una dintre marile scriitoare ale lumii, despre felul în care părinții ne fac „daruri învelite în sârmă ghimpată”

Ana Tepșanu
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„Am crescut cu sentimentul că, de fiecare dată când eram lăudată, undeva, în camera alăturată, cineva liniștit era bătut. Și este adevărat, întotdeauna este cineva”, spune câștigătoarea Booker Prize Arundhati Roy, într-un interviu pentru HotNews.

  • Scriiitoarea spune că înțelege temerile pe care le au oamenii din toată lumea în această perioadă foarte complicată. Ea însăși mărurisește că „În fiecare dimineață mă trezesc cu un stâlp de beton alcătuit din teamă, neliniște, tristețe și dezgust care apasă peste mine”.
  • Ea a descris cum pot din clarificate relațiile cu părinții într-o recentă carte memorabilă: „Practic, am devenit un copil care încerca să-și înțeleagă mama, o inversare radicală a felului în care ar fi trebuit să stea lucrurile”.
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