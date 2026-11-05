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Actualitate

INTERVIU. Cazul Toader. „În România, există o lipsă de cunoaștere privind drepturile victimelor”. Un lector explică de ce Uniunea Națională a Barourilor a greșit când i-a luat apărarea lui Tudorel Toader

Simona Voicu
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Cazul lui Alexandru Toader, arestat preventiv pentru viol și agresiune sexuală, este „cu totul special”, afirmă Diana Ionescu, lector universitar în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj, într-un dialog cu HotNews. Autoare a mai multor studii privind drepturile și protecția victimelor, ea explică de ce dosarul are elemente fără precedent și spune unde au fost erori în mesajele publice. 

  • În prima reacție, Uniunea Naţională a Barourilor din România a cerut Facultăţii de Drept din Iaşi să reanalizeze măsura interdicţiei de a mai preda în cazul avocaţilor care îl apără pe lectorul Alexandru Toader, acuzat de viol 
  • Diana Ionescu atrage atenția că din mesajul UNBR lipsesc mai multe aspecte ale acestui caz. Cum explică și argumentază și ce spune despre decizia Facultății de Drept. 