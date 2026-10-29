Uniunea Naţională a Barourilor, în apărarea lui Tudorel Toader: „Avocaţii să îşi poată exercita profesia fără intimidare sau ingerinţe”

Uniunea Naţională a Barourilor din România cere Facultăţii de Drept din Iaşi să reanalizeze măsura interdicţiei de a mai preda în cazul avocaţilor care îl apără pe lectorul Alexandru Toader, acuzat de viol.

Reacția vine după ce Facultatea de Drept din Iaşi a decis, în urma arestării lectorului Alexandru Toader pentru viol, agresiune sexuală, ca nici avocații care îl apără în acest caz – adică tatăl său, fostul ministru al justiției Tudorel Toader, și avocata Andreea Urda, lector la aceeași facultate – să nu mai predea studenților de licență și masterat de la Iași, „pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori”.

Conducerea UNBR susţine joi, într-o postare pe Facebook, că înţelege „emoţia şi revolta” provocate de acuzaţiile referitoare la fapte de violenţă şi agresiune sexuală, dar că „presiunea publică nu trebuie să conducă la abdicarea de la principii esenţiale pentru funcţionarea corectă a justiţiei”.

„UNBR solicită conducerii facultăţii să reanalizeze măsurile anunţate, cu respectarea principiilor enunţate şi fără a pune sub semnul întrebării rolul avocatului şi dreptul la apărare”, a transmis UNBR.

De asemenea, UNBR invocă Princiipiile de bază ale ONU privind rolul avocaţilor care arată că „avocaţii trebuie să îşi poată exercita profesia fără intimidare ori ingerinţe nejustificate şi fără sancţiuni pentru activitatea desfăşurată în conformitate cu îndatoririle şi normele profesionale”, citează News.ro.

În plus, UNBR invocă articolul 6 alineatul (5) din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia profesiei de avocat: „avocaţii nu trebuie să sufere consecinţe defavorabile ca urmare a identificării lor cu clienţii sau cu cauzele acestora”.

Potrivit conducerii UNBR, dacă un avocat se teme că preluarea unui dosar îi poate afecta cariera, poate ajunge să refuze cauza.

„În acest context, Uniunea Naţională a Barourilor din România atrage atenţia că anunţul Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi privind îndepărtarea din activitate a unui cadru didactic pe motiv că, în calitate de avocat, asigură apărarea unui inculpat (lector la aceeaşi universitate) transmite un mesaj grav pentru dreptul la apărare şi pentru statul de drept: acela că un avocat poate suporta consecinţe profesionale pentru că a acceptat să apere o persoană acuzată”, mai afirmă conducerea UNBR.

Și Baroul din Iaşi critică decizia Facultății: „În sălile de curs se învaţă că dreptul la apărare aparţine tuturor”

Reacţia UNBR vine la două zile după ce și Baroul din Iaşi a transmis că dezaprobă mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situaţie de incompatibilitate, după ce Facultatea de Drept din Iaşi a decis ca, în urma arestării lectorului Alexandru Toader, avocaţii acestuia să nu mai predea studenţilor de anul patru.

„Dezaprobăm mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situaţie de incompatibilitate. O asemenea formulare riscă să descurajeze avocaţii să preia cauze dificile şi să afecteze încrederea publicului în dreptul fiecărei persoane la apărare”, a afirmat Baroul Iaşi.

Facultatea de Drept din Iaşi a decis, luni, că Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii avocaţi în acest caz, nu vor mai desfăşura activităţi cu studenţii de anul patru, „pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori”.

Potrivit site-ului Baroului ieşean, Andreea Urda face parte din conducerea acestei organizaţii.

Totodată, Baroul ieşean afirmă că în sălile de curs se învaţă că dreptul la apărare aparţine tuturor şi că respectarea lui este o condiţie a unui proces echitabil.

Baroul Iași nu a avut nicio reacție după postările fostului ministru al Justiției Tudorel Toader în care o ataca pe avocata victimelor din dosarul în care fiul său este acuzat de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Liviu George Maha, a anunţat luni, într-un dialog cu HotNews, că Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept, va avea interdicție să predea în instituție chiar dacă măsura arestării preventive va fi ridicată. Nici tatăl și avocatul său, fostul ministru Tudorel Toader, și avocata Andreea Urda nu vor mai preda studenților. Rectorul a precizat că decizia a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept din cadrul universităţii.

Alexandru Toader, arestat pentru viol și agresiune sexuală

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.

Fiul fostului ministru al justiţiei Tudorel Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi şi a fost contestată de Alexandru Toader la ÎCCJ.

Ancheta a pornit toamna trecută, în urma unei investigații a jurnaliștilor de la publicat Reporter de Iaşi. Două studente au reclamat atunci că Alexandru Toader le-ar fi condiționat promovarea examenelor în schimbul unor favoruri sexuale.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași s-au autosesizat în urma articolului din presă și au declanșat o anchetă. Peste 50 de studenți au fost audiați pe parcursul celor 11 luni, iar până în prezent șapte dintre studente au calitate de persoană vătămată.

Procurorii susțin că numărul studentelor pe care lectorul Alexandru Toader le-a abordat într-un mod neprofesional pe rețelele sociale este mult mai mare.

„La dosar există numeroase mărturii ale altor studente care au fost contactate într-o manieră asemănătoare, prin mesaje aparent întâmplătoare, invocarea unor motive academice, mutarea comunicării în spațiul privat și invitații la întâlniri în afara cadrului universitar”, au scris procurorii în referat.

De altfel, în referatul în care au cerut arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, procurorii descriu tiparul după care acționa.

Primul viol de care este acuzat Toader a avut loc în 8 noiembrie 2022. O studentă de 21 de ani acuză că a fost chemată la cabinetul notarial al acestuia. O săptămână mai târziu, tânăra a fost chemată în biroul de la facultate, unde acuză că a fost din nou violată. După o altă săptămână, ea a renunțat la Facultate.

La audieri, când i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, Alexandru Toader nu a dorit să dea nicio declarație. S-a prevalat de dreptul la tăcere.

După reținerea fiului, fostul ministru a reacționat într-o postare pe Facebook, afirmând că „este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”. A acuzat că „o avocată cu dosare penale” a motivat două studente să dea declarații împotriva fiului său pentru a-și ușura situația juridică.