Alexandru Toader, interdicție la catedră. Interdicții și pentru fostul ministru Tudorel Toader. Deciziile anunțate de rectorul Universităţii din Iași

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Liviu George Maha, a anunţat luni, într-un dialog cu HotNews, că Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept, va avea interdicție să predea în instituție chiar dacă măsura arestării preventive va fi ridicată. Nici tatăl și avocatul său, fostul ministru Tudorel Toader și avocata Andreea Urda nu vor mai preda studenților de licență și masterat de la Iași.

Șapte foste și actuale studente ale Facultății de Drept din Iași îl acuză pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, de abuzuri sexuale. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, măsură care a fost contestată.

Liviu George Maha a precizat că decizia de a nu-l mai lăsa pe Alexandru Toader la catedră a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept a universităţii.

„Alexandru Toader are contractul suspendat. Pe viitor, e posibil ca instanța să modifice starea de arest preventiv. A doua decizie e că domnul Alexandru Toader nu va desfășura activități didactice, chiar dacă se schimbă încadrarea tipului de măsură. Dacă nu mai avem motiv pentru suspendarea contractului de muncă, dânsul va avea interdicția de a desfășura activități didactice. Adică, nu va intra în contact cu studenții până la soluționarea cauzei penale”, a explicat Liviu George Maha pentru publicul HotNews.

Rectorul a mai precizat că în condiţiile suspendării contractului de muncă în cazul lectorului Alexandru Toader, activităţile didactice ale acestuia au fost preluate de către alţi profesori pentru ca activitatea studenţilor să nu fie afectată.

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în cazul în care salariatul este arestat preventiv, potrivit Codului Muncii. Măsura se aplică automat, conform legislației.

Deciziile în cazul lui Tudorel Toader și Andreei Urda

De asemenea, Facultatea de Drept a decis ca Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii apărătorii lectorului în dosarul de viol și agresiune sexuală, să nu mai desfăşoare activităţi cu studenţii de licență și masterat din Iași.

În ceea ce îl privește pe fostul ministru Tudorel Toader, acesta este pensionar și are activități la plata cu ora, a explicat Maha. El nu va mai desfășura activități didactice la Iași, decât la școala doctorală. El va rămâne, însă, cu cursuri la Bălți, în Republica Moldova, acolo unde există o extensie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

„Nu va mai desfășura activități didactice pe parcursul acestui an. Atâta timp cât îl va apăra pe Alexandru Toader, adică se va plasa într-o situație de incompatibilitate – pentru că există riscul de a se întâlni la ore cu martori, cu victime din dosar – nu va desfășura activități la licență și masterat aici la Iași, cât va fi dosarul pe rol”, a spus rectorul UAIC despre situația lui Toader.

Același lucru este valabil și pentru avocata Andreea Urda, lector universitar la Iași.

„Norma doamnei Andreea Urda va fi restructurată în așa fel încât să nu mai desfășoare activități didactice aici la Iași, la licență, masterat, tocmai pentru a nu interacționa cu studenți care sunt menționați într-o anumită poziție în dosar. Doamna va continua să fie lector, dar norma va introduce activități la alte locații, nu la Iași, precum extensia de la Focșani”, mai spune el.

„Am eliminat riscul să se întâlnească, adică să fie influențată cumva activitatea didactică la programele de licență și masterat”, a mai susținut rectorul.

Maha a mai precizat că universitatea încurajează revenirea la studii în cazul studentelor care au abandonat şcoala din astfel de motive.

Rector: „Comisia de Etică a realizat foarte multe audieri”

Liviu George Maha a declarat, citat de News.ro, că raportul Comisiei de Etică din cadrul universităţii în cazul Alexandru Toader nu este încă finalizat, dar că o serie de documente au fost transmise organelor de cercetare penală.

„Comisia de Etică a realizat foarte multe audieri şi acte procedurale. Volumul de muncă a fost important. Universitatea a stat la dispoziţa celor care fac ancheta penală şi au transmis documentele solicitate. Am fost solicitaţi cu documente care ţin de şcolaritate, iar de la comisia de etică au fost cerute documente cu referire strictă la acest caz”, a adăugat rectorul Liviu George Maha.

La un an de când s-a autosesizat, Comisia de Etică a universității nu a reușit să finalizeze cercetarea, iar lectorul a continuat să predea studenților.

Maha a mai susținut că toleranţa în universitate faţă de astfel de cazuri este zero şi că în perioada imediat următoare vor exista discuţii între conducerea Facultăţii de Drept şi studenţi, pentru „a vedea eventualele probleme sau sugestii”.

Alexandru Toader, cercetat pentru viol și agresiune sexuală

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi şi poate fi atacată cu recurs.

El fusese reţinut în cursul zilei de vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Ancheta în cazul lui Alexandru Toader a pornit toamna trecută în urma unui articol publicat de Reporter de Iaşi. Toader nu a dorit să dea declarații, prevalându-se de dreptul la tăcere, potrivit datelor din rechizitoriu.

După reținerea fiului, fostul ministru a reacționat într-o postare pe Facebook, afirmând că „este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.