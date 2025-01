INTERVIU „Ce-a făcut PNL cu Călin Georgescu mi se pare mai grav decât ce a făcut PSD cu George Simion”, spune un cunoscut politolog. Unde crede că sunt, de fapt, rușii în toată povestea asta

Marcel Ciolacu, liderul PSD, declară și apoi spune că glumește: „am dat voturi lui Simion (AUR)”. Nicolae Ciucă și Ilie Bolojan tac: firma PNL de publicitate electorală a finanțat o campanie online care apoi s-a dovedit a fi în favoarea lui Călin Georgescu (ancheta SNOOP). Guvernul s-a schimbat, dar are același premier și cam aceiași miniștri. Aceleași partide sunt la putere. Președintele țării e același, deși mandatul său e expirat. În acest context, apare des întrebarea: Ce rost are să mai votezi, ce rost are votul în 2025? Explică de ce Cristian Preda, profesor de Științe Politice și autorul cărții “Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent”.

Hotnews: – Totul a pornit de la un dialog între Gigi Becali și Hrebenciuc: PSD în bagă pe Simion în turul al doilea.

Cristian Preda: – Te contrazic. S-a vorbit de mai de mai demult de un transfer de voturi al PSD-ului către UDMR. Ce știu eu? El nu a fost documentat într-un mod foarte riguros. Cumva dovada există. UDMR a fost votat în zone din România în care nu e picior de maghiar. Este un transfer justificat tot timpul de faptul că e democratic să avem UDMR-ul în Parlament și nu în afara lui. Reprezentarea minorității e un prețios pentru tot cadrul democratic. Mă rog, asta să zicem justifică generozitatea PSD.

Cristian Preda. Inquam Photos / George Călin

Și în 2000 s-a bănuit același scenariu în confruntarea Iliescu-Vadim

– E o hoție?

– E o practică discutabilă. Să știți că și-n 2000, marea emoție Iliescu – Vadim s-a petrecut, se bănuiește, același lucru. Eram consilier al lui Emil Constantinescu, președintele aflase că PSD-ul va da voturi lui Vadim Tudor pentru a susține finala, în detrimentul candidaților de care se temea Theodor Stolojan și Mugur Isărescu. Mai era și Meleșcanu. Toți trei erau cumva “rupți” din PSD-ul de atunci și o confruntare a lor cu Iliescu era considerată fatală. Era un moment de criză economică, iar Stolojan și Isărescu erau în stare să găsească soluții. Atunci s-a pus în mișcare ideea unui scenariu PSD dă voturi lui Vadim Tudor. Dar nici aici nu avem dovezi. În schimb acum avem dovezi privind astfel de practici, de acest aranjament. Simionis și Ciolacu hăhăiesc și spun adevărul, iată acum câteva zile. (Apoi, președintele PSD spune că s-a glumit, n.red.). PSD a dat votul lui Simion. Dovada că PNL a făcut la fel în cazul Georgescu avem. A documentat-o SNOOP. Deci avem o lipsă de onestitate, îți aranjezi finala dând voturi candidatului care e cel mai ușor de bătut. A rămas acest tipar în imaginarul alegerilor de la finala Iliescu – Vadim, dar abia acum avem o dovadă.

Mai gravă e povestea cu PNL și campania pentru Georgescu

– Simonis și Ciolacu.

– Simonis zice la mișto și vrea să-l albească pe Ciolacu. Mi se pare mai gravă însă povestea PNL-ului care a slujit ridicării lui Georgescu. Non răspunsurile lui Ciucă arată că PNL-iștii erau ruși, nu? Ideea lor era că dacă PSD amplifică votul naționalist pentru Simion, pot și ei pentru Ciucă. Vedeți ce era în capul lor? Certându-se PSD cu PNL, PSD l-a ridicat pe Simion pentru o finală comodă. N-o mai interesa scenariul inițial al împărțirii puterii cu PNL. S-a pornit de la o împărțire controlată a Puterii. Ca apoi să se ajungă la stimularea necontrolată a valului naționalist. PNL crede că a avut o logică, dar s-a ajuns la dezastru.

– E grav.

– Foarte grav. Deci avem un scenariu de control al Puterii, apoi o jonglerie necontrolată a votului. Există, se vede clar, o tendință izolaționistă. Nu are nici un sens să plătești sume impresionante ca s-o stimulezi. Adevărul se vede: nici Ciucă, nici Ciolacu nu s-au calificat în finală. Deci, de la un aranjament teoretic s-a ajuns la o excludere a aranjorilor din finală, în schimb stimularea unei fiare pe care n-o poți stăpâni. Dincolo de lipsa de onestitate, alunecăm în absurd. Intri în politică, te lupți pentru propria tabără, nu pentru a altora. Te bagi ca să falsifici alegerile în favoarea izolaționiștilor. Știți ce mai este? Dominația acestei mediocrități șchioape și cam tâmpe. O mediocritate care se împiedică singură și cade în propria capcană.

– Te doare acest aranjament.

– Te duce direct la conceptul unui “mare” analist politic: “mă piș pe el de vot!”. E tipul de reacție radicală, dusă la ultimele limite. E o pișare colectivă pe el de vot. E o deturnare realizată de către partide. Ignoră idei, persoane, competiție și își fac aranjamentele lor. Mânăresc votul. E un impas extraordinar.

Bugetul uriaș pentru partide a rezolvat o altă problemă: controlul presei

– Oricum nu s-a mai vorbit despre programe, nici pe carisma invocată cândva în dezbaterea electorală. Am fost terorizați: domle, Iliescu avea carismă, Băsescu avea.

– Aici să spunem un lucru: sunt foarte mulți bani în politică. Foarte mulți și de la buget. Sunt banii noștri, nu-s ai lor. Este o prostie. Deci, Iliescu în anii 1990 n-a avut finanțare de la buget. Constantinescu n-a avut finanțare de la buget. Erau, inițial, contribuții ale membrilor, sponsorizări. În momentul în care s-a introdus legea, cred pe vremea ministrului PNL Cristian David, ideea a fost de a diminua corupția în lumea politică, pentru că toți cei care sponsorizau așteptau și recompense. Problema este că de la un punct încolo am ajuns la un buget colosal. La un moment dat, 2021-2023 au fost 250 de milioane de euro. Bugetul acesta uriaș a tranșat o altă problemă: controlul presei, redacții întregi au fost acaparate și au apărut analiștii care nu sunt analiști, ci consultanți plătiți ai unui partid sau altul.

– Cu bani s-a creat un Imperiu fals.

– Vocile independente nu mai sunt independente. Oricâte teorii ar lansa acestea independența este cumpărată cu bani de la partid, adică de la Buget, adică de la noi. Analiști și comentatori care sunt de fapt ai partidului, care sunt plătiți pe banii românilor. Politicienii care apar în spațiul public sunt și ei veniți pe baza unui punctaj de partid. Mesaje care sunt construite de companii, de asociații, de firme de consultanță care primesc un buget. E un torent de bani publici pentru a construi o imagine care nu mai este o reprezentare realității politice, ci este direcționare în funcție de interesele politice.

– Este totul defect și fals.

– Identitățile pe care noi le vedem sunt false. Analiștii nu-s analiști, politicienii sunt controlați de mesaje trimise de consultanți. Având atâția bani, având atâta falsitate în jur, normal că acești trișori au spus: hai că merge să ne jucăm și cu voturile. Ne merge! Bun, nu e toată lumea așa, recunosc, dar pe bani publici avem simulat un joc democratic. Avem trișori foarte mulți!

Rușii sunt în capul candidaților izolaționiști. Le modelează mințile

– Unde sunt rușii?

– Rușii sunt. Rușii sunt. În această serbare electorală, eu știu că sunt rușii băgați. Rușii sunt în capul candidaților izolaționiști. Le modelează mințile. Rușii sunt implicați în campanie. Eu am fost șeful unei misiuni de observare a alegerilor în Madagascar. Aveau șase candidați, trei erau ai rușilor. Rușii sunt interesați de resurse și Africa e văzută prin prisma bogăției ei. Rușii au susținut logistic campania în Madagascar, dar atenție ei nu merg pe un singur candidat, ci pe mai mulți. Acuma problema noastră cea mai serioasă este că și Călin Georgescu, dar și Simion și Șoșoacă, merg pe modelul Putin. Eu i-am citit cărțile lui Georgescu. El îl are model pe Putin, oricât ar nega acum.

– Să venim la cheltuiala mai aproape de spiritul nostru de acum, cheltuiala pe banii cărții lui Ciucă.

– L-am citit și pe Ciucă! Am făcut o analiză a ideologiei din România contemporană. E o cercetare a mea. Ciucă, și ar trebui anchetat pentru asta, a folosit milioane de euro pentru promovare. Știu că număram Ciuci pe autostradă. Erau 17 ciuci București-Brașov. Nimeni până acum, ca Ciucă, n-a mai dat atâția bani pentru o campanie de prezentare. Pentru? O carte biografică, cu multe fotografii. E grav. Mă tot gândesc cât de greu le este editorilor din România să trăiască… publicând cărți veritabile. Totul pe banii noștri. O carte cu poze. Scorul lui Ciucă după o asemenea campanie? Îl știm, mai grav este că din banii lui Ciucă a fost scos Georgescu.

– Marea problemă este că avem peste 2 milioane de voturi izolaționiste.

– Să privim spre o statistică simplă. Care este cea mai populară instituție de la noi? Pompierul. Românii caută un Pompier salvator și l-au găsit în persoana lui Georgescu. Ce înseamnă Georgescu? Înseamnă minciuna de stat generalizată. Asta înseamnă interzicere Partidelor politice, vânarea opozanților. Asta înseamnă blocarea accesului la informație liberă, asta înseamnă război. Simion vrea refacerea României Mari, într-o situație în care avem agresiune la graniță. Asta este o declarație de război. Nu este Pace, cum cred ei.

– Ce înseamnă Pacea promovată de Izolaționiști?

– Asta e frică pur și simplu. Un studiu sociologic a arătat că cei care susțin poziția lui Orban în Ungaria se tem de agresiune rusă. Pace înseamnă ne este frică de tine, Putin! Vrem să fim prieteni, nu dușmani. Simion, Georgescu, Șoșoacă, Terheș ar trebui să fie confruntați cu această întrebare. Îți place pacea pentru că ți-e frică să pierzi un război pe care rușii îl pot declanșa împotriva ta? Tu preferi să ai succes “din gură”? Asta e întrebarea care trebuia pusă celor care vorbesc despre Pace.

Cine e Călin Georgescu

– Cine mai suntem Noi, ăștia noi? Asta e marea întrebare.

– Caraghios este că nici nu știm câți suntem. Nu s-a făcut o statistică adecvată. Două milioane de voturi izolaționiste înseamnă puțin peste 10% din corpul electoral total. Dar acest corp de 10 la sută poate decide votul. Avem o problemă, de ce jumătate din cetățenii cu drept de vot nu mai vin la vot. Niciun candidat nu a ajuns la scorurile lui Georgescu până acum. Este o situație surprinzătoare, pentru că acest Călin Georgescu avea o cotă de notorietate foarte scăzută. În jurul meu, cei mai mulți dintre prieteni, cunoștințe, curenți, m-au întrebat cine este Georgescu? Eu știam, i-am citit cărțile și l-am întrebat și pe Băsescu, când eram consilierul lui, cine este Georgescu?

Susținători ai lui Călin Georgescu participă la un miting de protest în dreptul sediului Curții Constituționale din București, 10 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin

– Cine este Georgescu?

– Un “sărman mason”. Or, ne putem întrebarea cât de relevante sunt aceste rețele de influență, pentru că sunt rețele de influență. Cât ține de cultura politică, cât de conjunctura democratică și cât de apartenența masonică. Dezbaterea aceasta n-am avut-o. A fost însă foarte vie în perioada interbelică. La ce e bună o rețea de influență? Da, care e plus valoarea acestor oameni? Băi, e mason! Are ceva misterios acolo această vorbă. Sunt legați și pe linie creștină dar și pe linie naționalistă. Sunt și cu ÎPS Teodosie, sunt și cu Ilie Bădescu, Dan Dungaciu (doi promotori ai naționalismului, n.red.). Care este influența unor organizații nepartinice. Camerele de comerț? Sindicatele? Biserica? Să nu uităm propaganda făcută unui Georgescu de către Biserică. Toate acestea sunt solidarități, vorbesc oamenilor. Cât de conștienți suntem de astfel de organizații interesate în a lua Puterea? Și iarăși ne întrebăm cum s-a ajuns la această clasă politică? Totuși, între Adrian Năstase, cu toate condamnările lui, și Ciolacu nu există comparație.

– În toată povestea asta, vinovatul este banul?

– De vină sunt oamenii politici care așteaptă torentul de bani. Torentul de bani le permite, cum a zis Marcel Ciolacu, o aroganță! Guvernul trebuie să taie acest dezmăț public prin care îți permiți să-ți bați joc repetat de banii românilor. Mediocritatea a dominat societatea românească, PSD sau PNL. Această mediocritate i-a ajutat să domine puterea, dar ne-au înecat.

Salvatorii României

– Iliescu a fost Salvatorul!

– Se așeza sub semnul salvării într-un moment în care România descoperea totul. Este aici teoria providenței securalizată. Democrația însă este bazată pe vot nu pe providență.

– Constantinescu?

– El a arătat regula democrației: alternanța la Putere. Și, da, a deschis negocierile cu UE și NATO.

– Băsescu ne-a salvat și el.

– Da, era o corupție generalizată și a arătat că se poate face acest demers.

– Iohannis Salvator?

– Da, de Dragnea și ai lui. Este cazul Iohannis, nu? A lăsat să conducă alții, el s-a plimbat. Iohannis ar trebui să plece de la Putere acum, de exemplu. Imaginea lui este praf.

– Georgescu ne Salvează?

– Oare? Este un joc periculos. Nu aș intra în jocul ăsta. Unii zic: să-l lăsăm pe Georgescu să câștige! Avem Parlamentul! Asta ascunde o lașitate, hai să lăsăm providența! Asta înseamnă poate dictatura parlamentului. Nu contează președintele, îl lăsăm să se plimbe. Eu nu cred că trebuie ajuns la un astfel de joc periculos.

– Ce sens mai are votul?

– Are sens să mergem la urne fiindcă în democrație cetățenii aleg cine face politici. Nu pot face asta doar politicieni instalați la putere pe durată lungă și cu atât mai puțin unii care se eternizează în funcții.