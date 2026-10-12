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Cristian Signoretto, președintele Eurogas. Fundal: stație de stocare a gazelor, Germania. Foto: Profimedia. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

INTERVIU Ce se întâmplă cu facturile la gaze în această iarnă: „Depindem de factori pe care nu-i putem controla” / Avertisment din piață

Florentina Cernat
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Consumul este singura variabilă pe care Europa, și implicit România, o poate controla pentru a reduce presiunea asupra pieței, spune Cristian Signoretto, președintele Eurogas, asociația europeană a industriei gazelor, într-un interviu pentru HotNews. 

  • Prețul gazelor pe piața din Europa a crescut în această toamnă la maximul ultimilor trei ani, iar depozitele de gaze sunt la minime istorice.
  • Criza din Strâmtoarea Ormuz, cererea de gaze lichefiate din Asia sau vremea de afară sunt principalele variabile care pot impacta semnificativ prețurile.
  • Ce poate face România în această stare de incertitudine și la ce scumpiri se pot aștepta consumatorii. 