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Actualitate

INTERVIU Un antreprenor român din New York, a cărui companie a atras peste 80 de milioane de dolari, are o altă perspectivă asupra inteligenței articiale: „Câteodată am impresia că mai mult muncesc eu pentru AI decât AI-ul pentru mine”

Laurențiu Ungureanu
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Într-un interviu realizat la New York pentru publicul HotNews, antreprenorul român Daniel Bălăceanu, unul dintre cei care s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, spune că este optimist în legătură cu inteligența artificială, pentru că ea va depăși stadiul de azi. Împreună cu un alt antreprenor, Liviu Drăgan, Daniel Bălăceanu a fondat compania DruidAI.

  • În pregătirea alegerilor americane din 3 noiembrie, am trimis un reporter în SUA. Primele articole din SUA pot fi citite aici, aici și aici.
  • Astăzi, un antreprenor român din SUA spune cum în sistemul public din România „Inteligența Artificială ar ușura interacțiunea. Şi i-ar face şi pe angajații de la stat mult mai eficienți și mult mai asertivi în relația cu cetățenii, pentru că ar fi sprijiniți de astfel de tehnologie”.
  • Cât despre ajutorul dat oamenilor de agenții AI, doar un exemplu: „Agenţii AI reprezintă o tehnologie capabilă să înțeleagă și să tragă concluzii singură și să ia acțiuni singură. Eu îi spun că vreau să ajung de la București la New York și tehnologia știe ce are de făcut, are acces, îmi caută bilete”.