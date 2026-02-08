INTERVIU – Doina Lemny: Moștenirea spirituală a lui Brâncuși e interpretată uneori exagerat, ducând la „un naționalism neadecvat gândirii sale”

Doina Lemny, istoric de artă, curator și expert în opera lui Constantin Brancuși, vorbește într-un interviu acordat curatorial despre moștenirea și valorile lui Constantin Brâncuși și felul în care acestea sunt percepute, reflectate în societatea românească contemporană, despre modul în care opera lui este valorificată astăzi și rolul pe care creația și gândirea artistului îl pot avea în educația culturală a tinerilor din România.

Constantin Brâncuși (19 februarie 1876, Hobița – 16 martie 1957, Paris) este evocat în fiecare an în România „cu aceleași laude și omagii care-și pierd din substanță”, spune în interviu Doina Lemny, care pregătește – între altele – expoziția „Brâncuși și muzele sale”, găzduită de Art Safari New Museum în perioada 18 septembrie – 20 decembrie 2026, an în care sunt organizate mai multe evenimente pentru a marca un secol și jumătate de la nașterea sculptorului.

