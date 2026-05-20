INTERVIU Efect neașteptat al scumpirilor de la pompă pe piața RCA: „E posibil să avem mai puține accidente” / Cu cât s-au scumpit polițele în acest an

Sorin Mititelu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), spune, într-un interviu pentru HotNews, că „e posibil că această creștere de prețuri la produse și servicii, aferente despăgubirilor, să fie compensată de o ușoară reducere în frecvența daunelor, adică mai puține accidente”, ceea ce va conduce la „o relativă stabilitate a prețurilor RCA”.

Aproape 8 din 10 români care și-au reînnoit asigurarea auto RCA, pentru o perioadă de 12 luni, au scos mai mulți bani din buzunar în primele trei luni din acest an față de perioada similară a anului trecut, dar scumpirile severe (de peste 30%) au afectat un număr restrâns de asigurați, arată cele mai recente date, prezentate într-un interviu pentru HotNews de Sorin Mititelu, vicepreședintele responsabil de asigurări din Autoritatea de Supraveghere Financiară.

„Falimentele din ultimii ani au scăzut încrederea”

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF. Foto: Agerpres

HotNews.ro: Domnule Mititelu, dincolo de situația internațională complicată, războiul din Ucraina, iar mai nou cel din Orientul Mijlociu care a dus deja la creșterea prețurilor la carburanți, tocmai am intrat într-o criză politică internă. Cum poate afecta o astfel de situație de instabilitate politică piața asigurărilor? Ce prețuri pot crește?

Sorin Mititelu: Aș avea un comentariu care are caracter general și nu vizează doar piața asigurărilor din România. Economia funcționează după niște legi obiective, naturale. Iar economia României este într-un proces de convergență și pe un trend evident de creștere. Așadar, indiferent ce se întâmplă pe perioade scurte, în cazul economiei României, așteptările nu pot fi decât de creștere economică, de expansiune, de convergență către performanțele economice obținute în celelalte economii din cadrul Uniunii Europene.

Aș putea spune că, în cazul pieței asigurărilor, această convergență sau expansiune este și mai accelerată, dat fiind faptul că avem un decalaj de protecție, pe care îl putem vedea din evaluări bazate pe cifre, un decalaj mai mare decât al altor țări din apropierea noastră, care au intrat și ele în acest proces de creștere, de aliniere la evoluția generală a economiei Europene.

Gradul de penetrare, spre exemplu, care poate fi măsurat prin raportarea primelor brute subscrise în asigurări la Produsul Intern Brut, în cazul României, este undeva în jur de 1,5%, în timp ce, aproape toate țările din Uniunea Europeană au peste 2%.



– Cum explicați situația din România, ținând cont de la populație, venituri și nivelul de trai?

– Da, e o întrebare pe care trebuie să o punem: de ce, totuși, suntem sub nivelul deja realizat pe piețe similare nouă? Piața de asigurări este o piață în care încrederea este clar un element foarte important. Și poate evenimentele din piața de asigurări din ultimii 10 ani au întârziat această evoluție naturală.



– Vă referiți la falimente care au scăzut încrederea?

– Da. Și doi, cred că sunt și factori culturali care fac diferența între diverse societăți și, în cazul nostru, cred că avem și o influență determinată de modul cum privim viitorul, cum ne pregătim în fața a ceea ce urmează să vină.



Suntem mai mult înclinați să așteptăm viitorul să vină la noi și apoi să vedem ce facem, cum ne descurcăm, în alte cuvinte, și mai puțin să ne pregătim în fața a ceea ce poate fi acest viitor, acele lucruri necunoscute care ne pot afecta. Asigurările sunt o soluție pentru asemenea situației, dar preferința este totuși de a căuta soluții mai degrabă ex-post, adică după ce s-a întâmplat evenimentul.

„Aici va fi un paradox. Mai ales în zona auto”

– Deci credeți că, pe termen scurt, mediu, toată instabilitatea asta politică nu ne va afecta nicicum?

– În piața de asigurări influențele sunt, totuși, mult mai reduse, pentru că avem acest decalaj de recuperat, fiind suficient să ne uităm la cifrele reprezentând rezultatele pe ultimii ani și vedem o rată de creștere a acestei piețe undeva aproape de 10% an de an.



– Războiul din Golf care a afectat prețurile carburanților nu s-a tradus și în creșterea prețurilor RCA?

– Aici va fi un paradox. Mai ales în zona auto, e posibil că această creștere de prețuri în zona produselor și serviciilor, aferente despăgubirilor, să fie compensată de o ușoară reducere în frecvența daunelor. Adică mai puține accidente.



– Mai puțin accidente, pentru că se circulă mai puțin?

– Da, este o corelație care se observă nu numai în cazul acesta, fiind o corelație care se poate observa analizând alte piețe în perioadele de criză economică.



– Ați observat deja asta?

– E prea devreme.



– Cum se va reflecta acest „paradox” în evoluția prețurilor RCA?

– În perioada imediat următoare reacția asiguratorilor va fi de a utiliza ipoteze în estimarea valorii viitoare a severității daunelor, de creștere a prețurilor bunurilor serviciilor asociate indemnizațiilor de plătit.

Totodată, estimarea privind evoluția celuilalt factor important în stabilirea primei de asigurare, frecvența daunelor, adică numărul de accidente, va rămâne una bazată pe istoricul recent al daunelor, adică fără modificări semnificative.

Așadar, în perioada imediat următoare, cel mai probabil vor fi actualizări ale tarifelor în sensul creșterii lor, urmând ca în faza următoare să fie preluat în calculul tarifelor evoluțiile referitoare la frecventa daunelor. Așa cum am menționat, este de așteptat ca evoluția lor să fie una pozitivă, în sensul scăderii lor. Efectele produse de cei doi factori se vor anula reciproc, total sau parțial, ceea ce va conduce la o relativă stabilitate a primelor asigurării RCA.

Evident, fiind un preț al unui produs care se bazează pe evoluții viitoare, asigurătorii pot face ajustările menționate mai devreme, anticipativ, depinzând de apetitul la risc al fiecăruia, experiența și expertiza dobândite până în prezent.

Este de reținut faptul ca cele doua faze menționate anterior se măsoară, de regulă, în luni calendaristice, nu în zile sau în săptămâni.

Prețurile RCA în primele 3 luni: 78% s-au scumpit

– Într-un interviu acordat HotNews la finele anului trecut ați admis că două treimi dintre șoferii care și-au reînnoit polițele RCA, în perioada iulie-septembrie, după eliminarea plafonării prețurilor, au plătit mai mult decât în 2024, chiar dacă n-au făcut niciun accident. La unii prețurile au crescut și cu 40%. Cum au evoluat prețurile RCA în acest început de an?

– Da, chiar am analizat recent care a fost evoluția primelor RCA la polițele reînnoite, aferente contractelor cu valabilitate la 12 luni și, bineînțeles, a celor care nu au avut nicio schimbare în privința profilului și zonei geografice în care operează, astfel încât să avem o comparabilitate de 100%.

Este vorba de întreaga populație reprezentată de polițele care au fost încheiate în primul trimestru al anului 2026, care au venit la reînnoire, după ce au fost încheiate în aceeași perioadă a anului trecut.

Din totalul acestora, 78% au avut o creștere a primei RCA, iar 21% au avut o scădere a primei. Ce este de remarcat în continuare, situațiile extreme sunt relativ puține. În fapt, din total portofoliu, doar 5,7% din aceste polițe au înregistrat o creștere mai mare de 30%. Și în privința scăderilor au existat reduceri mai mari de 30%, dar ca pondere în total portofoliu acestea au fost undeva la 1,1%.

Situația vizează totalul de 152.000 de polițe reînnoite la 12 luni, la care nu s-a modificat profilul și la care putem vedea cu adevărat care au fost modificările intervenite în piață în privința tarifării.

Mai mult, dacă ne uităm la o evoluție a primei medii, deci un indicator care reflectă întregul portofoliu, și facem o analiză comparativă, creșterea valorii acestui indicator este de peste 7% față de iunie 2025, respectiv cu 9% față de martie 2025.

Dar el este un indicator. Reflectă o evoluție a întregului portofoliu. Față de iunie 2025, prețurile au crescut în medie pe total portofoliu cu 7,46%. În cazul autoturismelor creșterea medie a fost totuși la 14%.

Ce se mai poate observa este că această creștere nu a fost abruptă, ci a fost una relativ liniară. Sunt și jucători în piață, la care această evoluție a fost mult mai temperată. Dar evident că au fost și prețuri mai mari că altfel nu am avea această medie de 14% la autoturisme și de 7,46% per total.

Lucrul acesta s-a datorat în bună măsură necesității de actualizare a tarifelor, întrucât unii dintre jucători au avut tarife stabilite, evident, înainte de plafonare, adică la începutul anului 2023, sau chiar ușor mai înainte, la finalului 2022, chiar dacă ulterior au avut niște actualizări.



Și atunci, era automat necesar să-și actualizeze tarifele pentru a reintra în nivelurile normale de operare pentru orice produs financiar, respectiv acela de a avea un echilibru între venituri și cheltuieli.



– După falimentele City Insurance și Euroins, românii suflă și în iaurt. Puteți garanta astăzi că nu există niciun alt jucător major în piață care să prezinte risc de insolvență?

– Dintre companiile aflate în supravegherea noastră, declar și cu această ocazie că, nu avem nicio problemă să putem confirma că situația este stabilă și că operează în condiții de solvabilitate normală.

– Anul trecut am asistat la o premieră în piața RCA: un asigurător supravegheat în Franța, Axeria Iard, a urcat în top 3 din România. Asta înseamnă că a venit cu prețuri foarte mici, cunoscut fiind faptul că în București, orașul cu cele mai scumpe polite RCA, Grawe are și cei mai mulți clienți dar și printre cele mai mici prețuri. Pe de altă parte, cele mai mari falimente de la City și Euroins au pornit tot de la cele mai mici prețuri, pentru care cei doi asigurători nu aveau suficiente fonduri să achite despăgubirile. Cât de bine capitalizat este acest asigurător francez? Vedeți semnale de îngrijorare?

– Eu v-aș recomanda înainte să faceți comparația între două companii, să faceți comparație cu tariful de referință RCA. Aceasta este sursa de informare care include informații despre prețurile posibile a fi practicate pe piața RCA din România, prețuri care sunt calculate cu metodologie corespunzătoare de către o entitate specializată și de renume.

Acelea informații referitoare la tariful de referință se folosesc atât în sistemul asiguratului cu risc ridicat, dar reprezintă și informații de piață din România. Tot ce este acolo este reprezentativ pentru piața noastră și are un fundament sau se bazează pe un calcul obiectiv și pe date numeroase.

– Ok. Ați zis că băgați mâna în foc pentru asigurătorii supravegheați.

– Da, pentru cele din România da.

– Avem 3 sucursale de asigurători din afară, Axeria, Hellas Direct și Anytime, supravegheați nu de ASF, ci de autoritățile din țările respective. Cât de în siguranță să se simtă asigurații români?

– Credeți că românul ar trebui să fie mai puțin sau mai mult îngrijorat decât cel din Franța sau din Grecia?

– Am avut totuși și cazul Dallbogg din Bulgaria care a fost interzis în România..

– Induceți mai degrabă ideea că ar trebui să n-avem o încredere în alte autorități de supraveghere prudențială. Ceea ce nu este corect. Din perspectiva prudențială, indicatorii de solvabilitate, cerințele de capital, de lichiditate sunt aceleași și nu putem avea îndoieli privind modul cum se face activitatea de supraveghere din aceste țări.

– Există însă o creștere a veniturilor și a polițelor vândute de aceste companii din afara României. Vedeți și o creștere a numărului de reclamații?

– E direct proporțional cu cotele de piață. Dar trebuie să spus și aici un lucru. Ponderea companiilor ce operează pe licență FOE (freedom of establishment) sau FOS (freedom of services) în România în total prime brute subscrise la RCA au crescut de la 0% la 20%, un nivel care se menține de aproape 3 ani. Deci vor rămâne în jurul lui 20%, oricum. 80% din prime sunt realizate de către companiile înregistrate și supravegheate în România.