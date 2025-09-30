Firma care vindea cel mai ieftin RCA, interzisă de ASF. Asigurator bulgar a reușit să preia aproape 3% din piață prin prețurile sale

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) i-a interzis societății DallBogg Life and Health AD, cel mai mare asigurător bulgar, să contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025, potrivit profit.ro. Dallbogg peste 200.000 de clienți pe RCA în doar câteva luni ajungând să controleze până la 3% din piață prin faptul că avea cele mai mici prețuri din piață, potrivit economica.net.

Compania este activă pe piața RCA din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS) începând cu noiembrie 2024.

În replică, Dallbogg a catalogat decizia ASF drept „o sancțiune disproporționată în raport cu gravitatea presupusei încălcări”.

Activitatea firmei era deja restricționată din 1 iulie, dar această restricție urma să expire de la 1 octombrie. Măsura de restricționare temporară fusese adoptată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, având în vedere că societatea era activă pe piața din România în regim de liberă prestare a serviciilor.

Sancțiunea a fost dată din cauza problemelor cu plata daunelor și a nerespectării obligațiilor față de asigurați.

Pe durata suspendării temporare, ASF s derulat, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), un control comun aprofundat privind activitatea societății DallBogg pe piața din România. Concluziile controlului au stat la baza deciziei de a bloca activitatea companiei în România.

Peste 200.000 de asigurări

În momentul primei suspendări, DallBogg deținea o cotă de piață de doar 2,7% din totalul polițelor RCA valabile, echivalentul a peste 200.000 de contracte RCA.

Nu există date publice care să arate câți șoferi mai au RCA emis de bulgari în acest moment, însă este cert că, în vârf, Dallbogg ajunsese la peste 200.000 de clienți, majoritatea cu RCA pe 12 luni, potrivit Economica.

Șoferii care încă mai au RCA valid emis de Dallbogg nu vor fi afectați, întrucât polițele vor rămâne valabile până la expirarea lor.

Al doilea asigurator bulgar cu probleme

Dallbogg nu este prima companie bulgară care este interzisă în România. ASF a decis, în data de 17 martie 2023, să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România Asigurare-Reasigurare, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul ASF a mai hotărât la acea dată promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment a companiei. Falimentul a fost aprobat în instanță.

ASF a luat această decizie pe motiv că fostul lider RCA nu avea suficiente fonduri pentru obligațiile asumate în contractele de asigurare. Pentru restabilirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR), Euroins avea nevoie de fonduri de 2,19 miliarde lei, iar pentru acoperirea cerința minimă de capital (MCR) fonduri în cuantum de 1,75 miliarde lei.

Grupul bulgar Eurohold a reacționat acuzând o preluare ostilă a activelor Euroins. La sfârșitul lunii ianuarie 2023, Euroins România avea 2,76 milioane de polițe RCA active.