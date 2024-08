INTERVIU EXCLUSIV. Mihailo Podoliak, consilier al lui Zelenski: „Este absolut clar că, la finalul acestui conflict, Rusia nu va mai exista în forma actuală” / Mesaj pentru România

Corespondenta HotNews în Republica Moldova, Oxana Bodnar, a realizat un interviu video cu Mihailo Podolyak, consilier al președintelui Ucrainei și una dintre vocile puternice ale Kievului. El spune că „nu Ucraina sau Europa, ci Rusia va ieși din acest conflict ca un stat complet diferit. Rusia nu va mai exista în forma actuală, cu siguranță, oricine ar încerca să ne convingă de contrariul”.

– Domnule Podoliak, într-o declarație recentă, vicepreședinta SUA Kamala Harris a spus că l-a avertizat pe Vladimir Zelenski despre faptul că deținea informații privind intenția Rusiei de a ataca Ucraina. Personal, cu câte zile înainte ați aflat? Ați știut, în general, că Rusia va începe acest război de amploare și ați fi putut prezice că războiul va dura atât de mult timp?

– Mihailo Podoliak: Este greu de spus cu câte zile înainte poți ști sau nu despre o invazie, pentru că în secolul XXI este pur și simplu greu de crezut că un astfel de război – un act atât de trist, sângeros, barbar, cu o componentă de genocid, de o asemenea amploare și intensitate – este posibil în realitate.

În acest context, la toate aceste discuții despre cine a avertizat pe cine, am mereu o întrebare către liderii mondiale, marile state: „Dacă ați știut că Rusia va ataca, de ce ați continuat să mențineți relații cu această țară, să colaborați cu ea și nu ați oprit-o cu sancțiuni mai dure?”

La acel moment, Ucraina, prin declarațiile președintelui Zelenski, a solicitat introducerea unor sancțiuni dure ca măsură de prevenție, în ajunul invaziei. Am cerut să ni se ofere armament greu, adică acel tip de armament pe care îl utilizăm astăzi.

Așadar, dacă statele aveau cunoștință de aceste intenții, de ce nu au acționat? Sună puțin ciudat: „Noi v-am avertizat că va fi o invazie.” Bine, dar ce spune dreptul internațional despre asta? Dacă știți că o țară pregătește un război de amploare, probabil ar trebui să luați anumite măsuri în cadrul unui proces politic global pentru a opri acea țară sau, cel puțin, pentru ca acea țară să înțeleagă ce preț va trebui să plătească.

Dacă ne referim la a doua parte a întrebării dumneavoastră, dacă ar fi fost posibil să ne așteptăm la un asemenea război de amploare, care durează de mai bine de doi ani și jumătate, evident că nu, nu ne-am fi putut aștepta. De ce?

Pentru că, în secolul tehnologiilor avansate, este greu de imaginat că va exista o țară cu rezerve mari de armament de tip vechi, pe care va dori să-l utilizeze pentru ucideri în masă în rândul populației civile din altă țară.

Cu toate acestea, durata războiului ar fi putut fi influențată de alte decizii. Dacă Ucraina ar fi primit mai devreme întregul arsenal militar de care dispune acum și toate permisiunile de a-l folosi pe care le are acum probabil că evoluția războiului ar fi fost diferită, iar durata acestuia mult mai scurtă.

„Până la invazie, credeau că Putin este o persoană rațională. El are o idee supremă numită „reanimarea URSS” și dorința de a domina Europa”

– Ca să clarificăm: aceste avertizări au venit nu doar din partea SUA, ci și din partea altor surse, la nivel înalt, nu doar în cadrul discuțiilor?

– Aici este o întrebare foarte bună, una mult mai complexă. În realitate, a existat un paradox în ceea ce privește aceste avertizări: pe de o parte, anumite țări – fără să intru în detalii, dar este clar că mă refer la țările democratice – menționau realitatea și probabilitatea unei expansiuni ruse.

Aceste țări au vorbit despre acest lucru de mai multe ori și pe o perioadă îndelungată, subliniind că o astfel de expansiune ar putea avea loc, că ar putea exista invazii, etc. O altă parte a țărilor democratice, inclusiv cele de pe continentul european, insistau, dimpotrivă, că Federația Rusă nu este interesată de extinderea influenței în Europa de Est, adică de un atac asupra Ucrainei, deoarece „investește foarte mulți bani în economiile acestor țări” și deține o poziție dominantă pe piețele lor energetice.

Aceste țări susțineau că Federația Rusă este interesată de extinderea parteneriatelor de afaceri cu Europa, nu de intensificarea unor acțiuni agresive. Astfel, puteți observa că au existat avertizări de diferite naturi.

Așadar, pe de o parte, se spuneau: „Nu provocați Rusia, pentru că este interesată de relațiile de afaceri cu Europa, și haideți să închidem ochii la unele dintre acțiunile sale.”

Pe de altă parte, exista avertizarea că „invazia este posibilă,” însă nimeni nu oferea detalii concrete în acest sens: când, unde, la ce dimensiuni și în ce măsură Putin este irațional sau inadecvat. Până la invazia de amploare, din păcate, mulți reprezentanți ai elitei politice la nivel global credeau încă foarte serios că Putin este o persoană rațională, care răspunde pentru acțiunile sale, care analizează corect situațiile și înțelege cauzele și consecințele.

Dar, din păcate, nu este așa. Acest om, mă refer la Putin, are o idee supremă numită „reanimarea URSS” și dorința de a domina Europa.

„Rusia absolut sigur nu știa nimic despre cum este Ucraina și cât de puternică va fi rezistența aici”

Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Ucrainei. Foto: Hennadii Minchenko / Avalon / Profimedia

– La momentul 24 februarie 2022, dumneavoastră și anturajul domnului Zelenski, ați luat în calcul scenariile în care trupele ucrainene nu ar rezista atacului Rusiei? În ce măsură s-au confirmat așteptările dumneavoastră legate de ajutorul Occidentului, în care nu mulți credeau, deoarece considerau că țările occidentale se vor teme de o confruntare directă cu Rusia?

– Eu nu fac parte din categoria persoanelor care se ocupă cu prognoze și așteptări și nu simt nevoia de a percepe lucrurile din punct de vedere emoțional. Pentru mine, este necesară o abordare pragmatică față de munca pe care trebuie să o fac. La fel este și președintele Ucrainei.

Iată ce am făcut: nu ne-am întrebat dacă trebuie sau nu, dacă va fi sau nu, am înțeles că trebuie să realizăm anumite acțiuni, informaționale și diplomatice. Președintele, încă din prima oră a invaziei, a început să colaboreze cu partenerii noștri, explicându-le ce se întâmplă.

Astfel, s-a dovedit că printre liderii globali există oameni care sunt pregătiți să-și asume responsabilitatea imediat. Unii au reacționat mai lent, alții mai rapid. Cel mai elocvent exemplu este fostul prim-ministru al Marii Britanii, domnul Boris Johnson, care în câteva ore a declarat: „Veți primi tot ajutorul de care aveți nevoie.”

Președintele purta astfel de negocieri zi și noapte în primele zile. Astfel, dacă te ocupi de acest lucru, îți formezi o percepție și înțelegi că vei avea resurse, rezerve, suport diplomatic, sprijin informațional și reputațional, și că opinia publică va fi de partea ta, adică nu va exista indiferența de tipul „acolo undeva are loc un război, nu contează.”

Nu e un război undeva, așa că opinia publică din multe țări va fi de partea ta, lucru care s-a și întâmplat. În paralel, Rusia absolut sigur nu știa nimic despre cum este Ucraina și cât de puternică va fi rezistența aici, la diferite niveluri, nu doar la nivelul forțelor armate care îndeplineau sarcinile de luptă.

De exemplu, când Rusia a intrat într-o regiune, cum ar fi regiunea Kiev, rezistența a venit și din partea localnicilor. Foarte rapid. Sistemul de apărare teritorială s-a format foarte rapid. Aceștia sunt factori care cu siguranță au contribuit la rezistența sistemului în fața primelor atacuri.

Ulterior, s-a dovedit că Rusia nu a luat în calcul că războiul ar putea fi de durată, că nu avea o logistică bine gândită, că nu dispunea la acel moment de resursele și rezervele suficiente, și că nu se putea adapta la un nou tip de război. În plus, a continuat practicile de genocid prin atacuri cu drone și rachete asupra populației civile.

Toate acestea au demonstrat că Rusia este o țară destul de slabă și primitivă, cu o cantitate mare de resurse, dar insuficiente pentru a controla eficient teritoriul altei țări.

Podoliak: „Nu Ucraina sau Europa, ci Rusia nu va mai exista în forma actuală”

-Credeați că acest ajutor din partea coaliției pro ucrainene va rezista de acum deja aproape 1000 de zile, de când a început războiul.

– Ați spus corect că sunt aproape 1000 de zile de război și este absolut clar că Rusia va ieși din acest conflict ca un stat complet diferit. Nu mă refer la Ucraina sau Europa, ci la Rusia. Rusia nu va mai exista în forma actuală, cu siguranță, oricine ar încerca să ne convingă de contrariul.

„România a jucat unul dintre roluri fundamentale în acest sens”

– Ce rol joacă România?

–În opinia mea, România este din acele țări, și domnul Iohannis este unul din acele persoane care au luat foarte repede decizia principială, mă refer la conducerea politică a României, președintele României, au decis pentru ei ca Ucraina trebuie să reziste.

Când eu vorbesc că au fost liderii care au luat pentru ei decizii în primele zile, primele ore de invazie, România a fost printre acestea și a permis Ucrainei să rezolve problemele logistice, livrările de tehnică prin coridoare de tranzit prin teritoriul României.

În plus, Ucraina a obținut prin România un lobby diplomatic impunător, mă refer la Polonia, România, țările baltice care au fost foarte activi. Mai mult, am obținut în Guvernul României o voce puternică în susținerea noastră, la diferite niveluri.

Asta a fost totul ce era necesar să obținem în primele ore de război, să arătăm că Ucraina nu este singură. România a jucat unul dintre roluri fundamentale în acest sens.

Este clar că în comparație cu alte țări, la nivel de resurse, România are considerabil mai puțină tehnica militară, decât o are, de exemplu, Franța sau Germania, cu atât mai mult Statele Unite sau Marea Britanie. Și totuși, tot ce era posibil, România a oferit la acel moment, a făcut și ne-a susținut. Desigur, am o simpatie mare față de prietenii noștri români.

