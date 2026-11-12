INTERVIU Judecătoarea Sorina Marinaș a primit două mesaje de la Cotroceni în timpul și după conferința de presă a lui Nicușor Dan

Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova dezvăluie, într-un interviu pentru publicul HotNews, un schimb de mesaje cu consilierul prezidențial căruia în octombrie i-a comunicat dosarul disciplinar deschis împotriva ei de Inspecția Judiciară. Mesajele – care sunt contradictorii – au fost primite de magistrată în timpul și la scurt timp după conferința de presă în care Nicușor Dan a spus că nu are dovezi și că așteaptă dosare de la magistrații cercetați disciplinar după ce au vorbit despre abuzuri în justiție.

„Când am auzit că președintele a spus că el n-a primit nimic de la magistrați, i-am trimis un mesaj domnului consilier”, spune judecătoarea.

Ea relatează ce a urmat după acest mesaj, în seara conferinței de presă susținute de Nicușor Dan, și cum a ajuns să comunice Administrației Prezidențiale dosarul disciplinar în care a fost anchetată de Inspecția Judiciară.

Sorina Marinaș a fost printre magistrații care au vorbit cu Nicușor Dan în decembrie 2025, după documentarul „Justiție Capturată. Spune că i-au lăsat președintelui „3.000 de file de probe”.

„Care e dosarul cercetării și penalizării lor? Dați-mi situația lor, cu nume și prenume, când au fost penalizați de Inspecția Judiciară sau de CSM, astfel încât eu sau dvs, sau oricine e interesat de starea justiției să ceară hotărârile judecătorești, deciziile de sancționare”. Este răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat de jurnalistul Recorder Sebastian Zachmann, în conferința de presă, de ce nu a avut nicio reacție după sancționarea de către Inspecția Judiciară sau CSM a magistraților care au vorbit în documentarul „Justiție Capturată”.

După ce jurnalistul i-a enumerat trei magistrați cercetați disciplinar, între care și Sorina Marinaș, Nicușor Dan a spus că aceștia ar trebui să îi aducă „justificarea că ei au dreptate”: „Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie, cu un extras din plângerea lor față de CSM, cu ce a spus CSM și cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta”.

Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu i-a spus apoi președintelui Nicușor Dan că unul dintre magistrații indicați, Sorina Marinaș, a făcut acest lucru și l-a întrebat dacă știe despre acest demers. „Nu am cunoștință dacă le-a transmis. Sigur au fost văzute de colegul meu, dar eu nu am avut această dezbatere cu dumnealui”, a răspuns Nicușor Dan.

„Noi, magistrații, când am fost la Cotroceni în decembrie ne-am dus acolo cu documente, cu probe”

– Ce v-a surprins cel mai mult din declarațiile făcute de Nicușor Dan despre magistrații cercetați disciplinar de Inspecția Judiciară după ce au reclamat abuzuri în justiție, în documentarul Recorder?

– M-a surprins că a negat, că de fapt asta a făcut. A negat că ar avea informații suficient de puternice, probate, astfel încât să ia măsuri în limitele atribuțiilor lui legale. Nu poți să vii într-o conferință de presă să susții că nu sunt dosare, că el n-a văzut dosare. Noi, magistrații, când am fost la Cotroceni în decembrie 2025, și n-am fost doar eu, am fost mulți, ne-am dus acolo cu probele, adică cu înscrisurile, știind din declarațiile dumnealui publice anterioare că vrea să vadă probe.

La momentul acela, în decembrie 2025 și ianuarie 2026, din câte știu eu, a primit în jur de 3000 de file de probe. A publicat și un raport cu privire la aspectele pe care magistrații le-au semnalat. Deci să vii la aproape un an de zile să spui că tu nu ai probe, că nu sunt dosarele, mie mi se pare o sfidare la adresa noastră.

„Eu am comunicat prin email unui consilier prezidențial tot dosarul meu disciplinar”

– Președintele le-a cerut magistraților cercetați de Inspecția Judiciară după astfel de declarații să meargă la el cu dosarul și să „arate că au dreptate”. Ați spus că ați făcut asta, în luna octombrie. Vă rog să detaliați – ați mers la Cotroceni, cui ați lăsat acel dosar, ce vi s-a spus? Ce s-a întâmplat cu documentele lăsate de dvs?

– După ce noi am fost la Cotroceni în decembrie anul trecut, deci după acea întâlnire, am fixat anumite contacte cu parte din consilierii domnului președinte. Și urmare a acestor contacte, eu am comunicat electronic, în mod direct, unui consilier al președintelui tot dosarul meu disciplinar, inclusiv apărările pe care mi le-am făcut eu în cadrul dosarului disciplinar. Și asta s-a întâmplat pe 19 octombrie, la ora 14.59. Aceasta a fost modalitatea prin care am comunicat. Deci să pretinzi că nu ai primit, că nu știi, că n-ai fost informat, este…

„Poate își asumă domnul consilier să spună public”

– Cine este consilierul cu care ați comunicat?

– Nu aș vrea să dau numele. Poate își asumă domnul consilier să spună public dumnealui totul.

– Ați primit vreun feedback după ce ați trimis acel e-mail?

– Nu am primit niciun feedback, deși anterior, în cursul anului, același consilier mi-a răspuns și am avut discuții ample cu dumnealui cu privire la sistemul de justiție și a rămas că o să mai avem întâlniri și discuții.

Pe 19 octombrie, după ce i-am trimis toate înscrisurile, care sunt zeci de pagini de dosar disciplinar, nu mi-a dat niciun feedback. În schimb, aseară (marți-n.r.), în cursul conferinței, când am auzit că președintele a spus că el n-a primit nimic de la magistrați, i-am trimis un mesaj domnului consilier și i-am spus: „Eu sper că ați informat președintele cu privire la ce v-am trimis eu în octombrie”.

– Și ce v-a răspuns?

– Dumnealui mi-a zis că asta este treaba consilierilor să informeze corect și complet președintele. După care, după o oră, după terminarea conferinței de presă, mi-a transmis cu privire la acest aspect, la acele înscrisuri, că de fapt n-a apucat să informeze președintele. Păi ori a fost informat corect și complet, ori n-a apucat.

„Eu și colegii mei avem reprezentarea că pur și simplu suntem duși de nas de președinte”

– Doamna judecător, de ce v-ați adresat președintelui cu dosarul disciplinar, care sunt așteptările?

– Au fost așteptări, și cred eu că unele sunt legitime și la acest moment. Asta, atât timp cât dumnealui are atribuții legale de a prezida plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), atât timp cât dumnealui chiar în conferința de marți a afirmat că știe că sunt probleme la nivelul Inspecției Judiciare, atât timp cât noi i-am spus și i-am prezentat ce fel de probleme sunt la nivelul Inspecției Judiciare, iar plenul Consiliului, pe care dumnealui are atribuția de a-l prezida, are atribuții de revocare a inspectorului șef. În această cheie ne-am adresat cu toții.

Deci dacă tot știm că sunt aceste probleme, dacă tot știm că atribuțiile Inspecției Judiciare au fost pervertite și ele sunt utilizate în mod nelegal, ca instrument de presiune împotriva magistraților, tu, care poți prezida plenul Consiliului, iar acel plen are atribuții în revocarea inspectorului șef, de ce nu faci lucrul ăsta? Cel puțin să te duci să pui în discuția plenului: „Domnule, m-au informat magistrații. De un an de zile îmi spun, ia uitați ce se întâmplă, nu vreți să faceți un control la nivelul Inspecției Judiciare?”.

– Miercuri ați primit vreun semnal de la Cotroceni?

– Nu.

– Credeți că după îndemnul președintelui vor exista colegi de-ai dvs, magistrați, care vor merge la Cotroceni cu „dosarul”?

– Nu. Pentru că și eu și colegii mei avem reprezentarea faptului că pur și simplu suntem duși de nas.

Ne-a dus de nas cu referendumul pe care l-a anunțat cu surle și trâmbițe în cursul anului trecut și în cursul anului 2026. Ne-a chemat la Cotroceni, ne-a promis că în limita atribuțiilor va face tot ce e posibil. Dar a urmat un an de zile de așteptare, un an de zile în care noi am fost hărțuiți, decimați.

După cum bine știți, săptămâna trecută doi colegi de ai mei de la Curtea de Apel Pitești au fost sancționați drastic. Ioan Fundătureanu, un judecător de carieră, cu 24 de ani de magistratură, a fost retrogradat. Cu atâtea opinii separate. Ai patru opinii separate! Nu poți să dai comunicatul ăla (n.r. – comunicatul CSM), care, din punctul meu de vedere, este absolut rușinos, să spui că ai identificat o problemă macroscopică. Ce înseamnă asta? Că trebuie se vadă din avion? Păi tu tocmai ai patru colegi de secție care au spus că ei nu au văzut așa ceva.

„Am plecat cu multe speranțe de la întâlnirea din decembrie”

– Revenind la întâlnirile de la Cotroceni cu magistrații. Cum ați perceput atunci că se raportează președintele la probleme din justiție și cum vedeți această raportare astăzi, la aproape un an distanță?

– La acel moment când noi ne-am întâlnit cu dumnealui am avut o discuție productivă, cel puțin așa ni s-a părut nouă. Când am plecat de acolo am plecat cu multe speranțe, să știți. Nu numai eu, noi toți care am fost acolo am plecat cu multe speranțe. Am realizat că știa foarte mult din ce se întâmplă în sistemul judiciar, plus suplimentul de informații pe care l-a primit de la noi, care a fost consistent, probat, dacă tot discutăm pe bază de probe. Doar că într-un an de zile pare că s-a transformat, dacă vreți punctul meu de vedere. Nu mai este omul cu care noi am discutat atunci.

– Ce credeți că s-a întâmplat și ce considerați că ar trebui să facă, concret, Nicușor Dan?

– Nu am un răspuns la ce s-ar fi putut întâmpla cu el. Am încercat și noi, magistrații, să identificăm unde ar fi problema legată de această schimbare de atitudine. Cu privire la ce ar putea să facă, așa cum am mai spus, să prezideze plenul CSM. Să se ducă în plenul Consiliului cu toate scrisurile pe care le-am trimis noi.

Și pe de altă parte, nici nu trebuia să-i trimitem noi nimic. Sunt convinsă că la nivelul Administrației Prezidențiale se face revista presei în fiecare zi. Când presa unei țări întregi în fiecare zi scrie despre aceste probleme din justiție, pur și simplu nu poți ieși într-o conferință de presă să spui că tu nu știi ce se întâmplă. Păi unde trăiești, nu trăiești în această țară?

Pe de altă parte, ar putea să ne acorde sprijin internațional. Pentru că de-asta reprezintă România în relațiile internaționale. Te duci la o Comisie Europeană, ceri întâlnire cu comisarul pe justiție, îi spui „Nu mă descurc, nu am pârghii legale să pot să fac tot ce mi-aș dori să fac. Dar Comisia are”.

„Mă șochează colegii mei, că nu realizează cât e de grav să te cenzurezi”

– Aveți vreun argument pentru colegi cercetați disciplinar după ce au acuzat public abuzuri să îi convingeți că ar fi util să trimită dosarele lor disciplinare la Cotroceni, așa cum a cerut președintele?

– Sincer, nu. Eu, dacă aș dă un sfat colegilor mei, aș da un sfat astfel încât să producă efecte, să fie ceva productiv. Dar dacă te duci și vorbești efectiv cu pereții, nu are sens. Pentru noi, magistrații din țară, să venim la București înseamnă să ne rupem din timp. Ori noi muncim, avem copii, au școală, au activități.

– Ați criticat în dese rânduri CSM, Inspecția Judiciară, ați vorbit despre abuzuri. Simțiți că vă este afectată activitatea, relația cu colegii?

– Bineînțeles. Atmosfera nu este tocmai respirabilă la nivelul Curții de Apel Craiova. Vă dați seama că niciunul dintre noi care suntem mai comunicativi, să zic așa, care vorbim public despre probleme, niciunul dintre noi nu are o stare de confort la serviciu. Iar atmosfera nu este cea mai fericită.

– Procurorul Claudiu Sandu, membru CSM, spune că magistrații care au dus „bătălia pentru dreptate” „au pierdut toate luptele, până acum”. Sunteți de acord?

– Nu. Cred că afirmația este pe jumătate adevărată. Cred că am pierdut momentan luptele interne.

Pentru că noi abia acum, finalizând procedurile interne, abia acum le deschidem pe cele internaționale. Și cred că internațional vom discuta altfel. Aceasta este și procedura, să epuizăm căile interne pe toate problemele noastre. Adică pe disciplinar, pe deontologie, pe aceste funcții de conducere, pe mutările forțate dintr-o secție în alta. Trebuie să finalizăm căile din instanțele naționale ca să poți să te plângi internațional. Și noi abia acum începem să le epuizăm.



– Doamna judecător, puteți numi, vă rog, două lucruri bune care se întâmplă în justiția din România?

– Nu, nici măcar unul.

– Ați vorbit cu colegi magistrați din țară, ei ce vă spun?

– Sunt din ce în ce mai puțini colegi care vorbesc. În primul rând, pentru că s-au săturat, să știți. S-au săturat să tot vorbească și să fie totul în zadar. A vorbi singur te epuizează la un moment dat. Îți dai seama că toate eforturile tale și riscurile pe care ți le asumi sunt în van. Eu pot să înțeleg și lucrul acesta.

Pe de altă parte, sunt foarte mulți colegi care au găsit o stare de confort. Nu vor să aibă niciun fel de reacție, pentru că se gândesc „de ce să trec și eu printre trece Marinaș”, „de ce să stau cu stres?”, „de ce să să nu dorm noaptea?”.

Pe mine mă șochează totuși magistrații, colegii mei, că nu realizează cât e de grav să nu mai ai libertatea să vorbești, să te cenzurezi, să te autocenzurezi, să nu mai ai dreptul de a avea o opinie despre conducerea instanțelor, despre conducerea CSM-ului. Să stai cu frica asta.

Cine este Sorina Marinaș

Sorina Marineș este judecătoare la Secția Penală a Curții de Apel Craiova.

Este unul dintre judecătorii care în decembrie 2025 au semnat scrisoarea de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată” și este cunoscută pentru reacțiile critice față de problemele din justiție.

Inspecția Judiciară a declanșat, în ultimul an, două acțiuni disciplinare împotriva judecătoarei de la Curtea de Apel Craiova. Prima dată, pentru că a vorbit public, în contextul fenomenului femicidului, despre condamnarea definitivă într-un dosar de violență domestică pe care îl judecase. A doua doua oară, după ce a semnalat vicii de procedură în cazul comisiei constituite la Curtea de Apel Craiova la concursul de promovare a judecătorilor. Inspecția Judiciară a acuzat-o de „presiuni și amenințări”.