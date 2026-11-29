Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, spune, într-un interviu pentru publicul HotNews, că nu îl deranjează solidarizarea mai multor parlamentari liberali cu senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie, care au fost excluse din grup. Are însă un alt subiect la care este tranșant: „Nu mai au ce căuta în PNL”.

„Este un moment neplăcut pentru orice grup politic”

HotNews: Domnule Fenechiu, având în vedere că toți contestatarii cărora le-ați oferit un termen de două săptămâni să-și retragă acțiunile în instanță au semnat miercuri încă un document prin care contestă o decizie PNL, mai este loc de discuții?

Daniel Fenechiu: Lucrurile se fac cu bună credință. Cele două colege care au fost excluse din grup au comunicat ferm că nu au nicio intenție de a merge pe o soluție de reconciliere, că nu își vor retrage nicio plângere și că vor merge în continuare, inclusiv cu alte acțiuni, împotriva partidului sau a deciziilor viitoare. Deci, din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt clare.

În ceea ce îi privește pe ceilalți doi colegi senatori (n.r. Sorin Cîmpeanu și Mihail Veștea), nu a existat această manifestare de voință. În cadrul grupului parlamentar au votat alături de grup și a fost luată decizia de a le acorda încă două săptămâni.

Vă spun un lucru: nu este o fericire pentru un partid să-și excludă membrii din grupul parlamentar, oameni care au fost aleși pe lista partidului și care, în ultimă instanță, formează masa parlamentară care contează în jocul politic. Este un moment neplăcut pentru orice grup politic.

„Nu am o problemă că există solidaritate”

Scrisoarea semnată de cei 19 parlamentari este o manifestare de voință, o opțiune a unor colegi care fac parte din aceeași echipă și care au susținut Guvernul Veștea, în ciuda deciziei Partidului Național Liberal de a nu susține acest guvern. Cred că toți cei 19 sunt vizați de deciziile 22 și 25 ale Biroului Politic Național: decizia care recomandă să nu votăm și decizia care prevede că, în ipoteza în care colegii încalcă disciplina de partid, pot face obiectul unor sancțiuni. Acum, faptul că există o solidaritate a celor care au semnat scrisoarea… eu nu am o problemă.

– Având în vedere că și domnul Cătălin Predoiu a semnat scrisoarea, alături de senatorii-contestatari pe care i-ați anunțat deja, devine, de asemenea, vizat de o posibilă excludere?

– Domnul Cătălin Predoiu nu are nicio acțiune împotriva partidului. Deci nu este reclamant în nicio acțiune împotriva partidului. Faptul că domnul Cătălin Predoiu are o poziție în legătură cu o anumită decizie administrativă a grupului parlamentar este o chestiune care, cred eu, excedă aceste discuții. Eu nu l-aș introduce pe Cătălin Predoiu în această discuție.

De altfel, cred că și ceilalți doi colegi, atât domnul Cîmpeanu, cât și domnul Veștea, sunt persoane care ar trebui să rămână în grupul parlamentar, în contextul în care vor înțelege că anumite manifestări pe care le-au avut la cald, la un moment dat, sunt de înțeles până la un punct, dar ar trebui să se oprească aici.

„Dacă s-au situat într-o echipă care a avut obiective greșite, este o chestiune care, până într-un punct, poate fi tolerată”

– Dau semnale că vor să renunțe la acțiuni?

– Nu am semnale. Amândoi sunt apreciați în grup. Dacă la un moment dat s-au situat într-o echipă care a avut niște obiective greșite, este o chestiune care, până la un punct, cred că poate fi tolerată.

– Spuneți că această scrisoare nu reprezintă neapărat un motiv de excludere?

– Scrisoarea, în sine, reprezintă o poziționare în interiorul partidului. Este una ca, în interiorul partidului, să ai un punct de vedere. Suntem Partidul Național Liberal: în dezbaterile privind deciziile noastre interne există poziții contrare. Dar cred că, în momentul în care dezbaterea s-a încheiat și s-a luat o decizie, aceasta devine obligatorie pentru toată lumea.

Ce se va întâmpla în viitor, nu știu. Că vor mai fi nu știu câte excluderi din grupuri, că vor mai fi 19, 15, 12 sau mai puține, este o chestiune asupra căreia nu doresc să mă pronunț.

Eu cred în continuare că și cele două colege excluse au posibilitatea, cât se poate de firească, să își reconsidere poziția, să aibă o atitudine mai ponderată față de deciziile partidului – chiar dacă nu sunt 100% de acord cu ele.

„Nu le-a cerut nimeni să își retragă plângerile împotriva conducerii”

Nu le-a cerut nimeni să își retragă plângerile împotriva Congresului, împotriva conducerii nou-alese sau împotriva modificărilor statutare. Li s-a spus să își retragă plângerile care vizează dreptul Partidului Național Liberal de a stabili strategiile și politicile aplicate de partid.

Dacă noi hotărâm, în Biroul Politic Național și în grupurile parlamentare, să nu votăm o inițiativă a Partidului Social Democrat, nu cred că este în regulă ca anumiți colegi să voteze pe principiul că au o altă părere. Se poate întâmpla ca, o dată, să ai o altă părere. Dar, când ai de zece ori la rând ai o altă părere, înseamnă că nu te mai regăsești în Partidul Național Liberal.

De ce nu se fac excluderi din partid

– De ce deciziile se limitează la nivelul grupurilor parlamentare? Partidul Național Liberal a anunțat, deja de multe luni, demersuri pentru excluderea din partid a unor susținători ai Guvernului Veștea, însă ideea a rămas în aer.

– Este o problemă legată de faptul că există o acțiune în instanță împotriva ultimului Congres, care a modificat statutul, iar statutul nu a putut fi înregistrat, rămânând în vigoare vechiul statut. Totodată, au fost suspendate efectele deciziilor Biroului Politic Național, ale Consiliului și ale Congresului. Practic, au fost suspendate toate deciziile ulterioare.

Suntem în situația în care este destul de complicat să convocăm un Congres. Ar fi exagerat să convoci un Congres doar pentru a exclude niște persoane. Un Congres îl convoci pentru a face o modificare statutară, pentru a lua niște decizii majore.

Deci nu este aceasta o problemă atât de importantă încât să convoci un Congres. Eu cred că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, partidul va avea, de jos în sus, Birou Politic Național, Consiliu și Congres, unde vom rezolva problemele statutare care sunt blocate în instanță.

– În vara lui 2027, când este așteptat următorul Congres, vor fi luate aceste decizii?

– Da. Sunt niște decizii care țin de strategie politică, de finețe juridică. Imaginați-vă că cei care ne-au blocat toate deciziile statutare luate în structurile de conducere nu se vor opri aici. Imaginați-vă că orice decizie care este luată va fi adusă în fața justiției.

„Bolojan este un tip așezat, care analizează lucrurile”

Eu vă asigur că aceste momente, etape și perioade sunt scurte și vor fi depășite. Cei care trăiesc cu impresia că este vorba despre slăbiciune, pentru că anumite lucruri nu se întâmplă atât de repede pe cât și-au imaginat sau și-ar dori, nu au în vedere faptul că lucrurile nu se fac la cald. Chiar dacă Bolojan pare a fi un om extrem de iute la mânie, Bolojan este un tip așezat, care analizează lucrurile.

Excluderile nu sunt o temă majoră a Partidului Național Liberal. Pentru că, tehnic, povestea arată în felul următor: când cei care sunt în partea cealaltă vor constata că sunt o minoritate nesemnificativă pentru Partidul Național Liberal, unii dintre ei vor pleca singuri.

„Cei care negociază funcții cu noul guvern nu au ce căuta în PNL”

– Cum rămâne cu liberalii care au negociat funcții cu Guvernul Luca Niculescu? Domnul Teslariu, de exemplu, care a și semnat scrisoarea de solidarizare cu Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie, a recunoscut, într-o discuție cu HotNews, că a negociat o funcții cu Guvernul Niculescu și că nu este singurul liberal care a făcut acest lucru.

– Este probabil că vom fi colegi pentru o perioadă scurtă. Cred că perioada de colegialitate se va scurta proporțional cu amploarea negocierilor. Pentru că nu cred că este în regulă să împărțim masa de liberali și să împărțim colegii în unii care sunt mai șmecheri decât alții.

În momentul în care am luat decizia să intrăm în opoziție, ne-am asumat toate riscurile pe care le implică opoziția. Deci am decis să facem opoziție și nu poți face opoziție atâta vreme cât ești și la guvernare.

Imaginați-vă care este poziția unui coleg care își negociază o funcție de prefect, subprefect sau orice altceva când Partidul Național Liberal votează împotriva guvernului. Ce va face acel coleg? Va ține la negocierea pe care a făcut-o pentru nepoată, prietenă, nevastă sau mai știu eu cine sau va vota cu Partidul Național Liberal? Ce va prevala? Eu cred că, dacă s-a apucat să facă negocieri în perioada aceasta, va vota cu guvernul.

Este o certitudine că cei care sunt în această situație și ajung să negocieze astfel de funcții nu mai au ce căuta în Partidul Național Liberal.