Un grup de 17 deputați și senatori liberali au anunțat miercuri seară că se solidarizează cu senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie, după ce conducerea PNL a decis să le excludă din grupul parlamentar al partidului de la Senat.

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„Solicităm anularea excluderii și sancțiunilor aplicate colegilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu. Condamnăm modul abuziv în care Ilie Bolojan conduce PNL”, transmit, într-un comunicat comun, 19 parlamentari liberali, inclusiv cele două senatoare.

Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri din grupul parlamentar liberal și în cazul senatorilor Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu o decizie a fost amânată pentru două săptămâni, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

De asemenea, aceștia au fost înlocuiți din comisiile din care făceau parte.

„Modul autocratic în care este condus PNL de Ilie Bolojan”

Parlamentarii semnatari denunță deschis „modul autocratic în care este condus PNL de Ilie Bolojan” și invocă „un pretext”.

„Decizia de astăzi de a le exclude din grupul PNL de la Senat a colegelor noastre Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, și Monica Anisie, fost ministru liberal al Educației, precum și înlăturarea senatorului Mihail Veștea și a fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, din funcțiile de conducere ale comisiilor Senatului nu este doar o dispută personală cu câțiva parlamentari, ci încă un episod al luptei lui Ilie Bolojan împotriva partidului”, spun cei 19 semnatari.

„Semnăm împreună acest comunicat pentru a ne arăta solidaritatea și pentru a puncta că abuzul de azi nu îi privește doar pe cei patru, ci privește modul autocratic în care este condus PNL de Ilie Bolojan.Disciplina de vot invocată pentru excluderea celor două colege e doar un pretext: când alți colegi nu au votat guvernul Niculescu, pe care Ilie Bolojan l-a cerut, nimeni n-a fost sancționat. Asta arată că disciplina de vot e folosită selectiv, că miza nu e votul și că sancțiunea îi lovește doar pe cei care îndrăznesc să-l conteste pe Ilie Bolojan. Pe langa acesta aspect, excluderea celor două colege este o sancționare discriminatorie si demonstrează o conducere bazata pe dubla masura fata de membri, in functie de opiniile lor politice”, adaugă ei.

Biroul Politic Național al PNL a decis în urmă cu două săptămâni ca liberalii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea acestuia au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica drumul politic.

Anterior, un număr de 16 liberali – Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu – au atacat în instanță deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancționarea lor pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.

„Pe 8 noiembrie, o parte dintre noi am fost supuși unui șantaj: ori ne retragem acțiunile din instanță împotriva unor decizii ilegale ale conducerii, ori vom fi excluși din grupurile parlamentare ale PNL. În toate procesele, instanțele au admis cererile formulate de noi și au suspendat deciziile conducerii PNL, pe motive de legalitate. Nu putem accepta ideea că un membru al unui partid liberal trebuie să renunțe la posibilitatea de a se adresa justiției pentru a-și păstra locul în grupul parlamentar. Dreptul de a te adresa justiției este garantat de Constituție”, spun acum cei 19 parlamentari liberali, în comunicatul comun.

„Un partid liberal ar trebui să fie primul care apără acest drept. Iar liderul său politic trebuie să accepte că poate pierde o dispută juridică. Hotărârile judecătorești trebuie respectate indiferent dacă te avantajează sau nu. Ilie Bolojan transformă această dispută asupra legalității unor decizii într-o confruntare directă în care toți cei care apelează la justiție riscă să fie eliminați politic”, acuză ei.

„Vom acționa în consecință”

Aceștia mai spun că „nu vom mai accepta ca acest șantaj să își producă efectele”.

„Vom acționa în consecință, atât politic, cât și instituțional, folosind toate instrumentele statutare și legale”, au continuat ei, fără a preciza însă măsurile concrete pe care le au în vedere.

Ce mai firmă cei 19 liberali:

„ Avem opinii diferite, dar nu trebuie să fim tratați ca adversari ai partidului. Într-un partid liberal trebuie să existe loc pentru dezbatere, pentru libertatea de exprimare și pentru competiție internă.

Avem opinii diferite, dar nu trebuie să fim tratați ca adversari ai partidului. Într-un partid liberal trebuie să existe loc pentru dezbatere, pentru libertatea de exprimare și pentru competiție internă. Nu putem să nu remarcăm că oamenii care au muncit ani de zile pentru partid, au câștigat alegeri și au construit organizații de la zero sunt dați la o parte. În același timp, oameni care nu au luptat niciodată pentru PNL, ci uneori împotriva PNL, sunt aduși peste noapte în funcții de conducere în partid și în guvern.

Marele dezacord din PNL nu este despre procese, declarații sau voturi în plen. Problema politică majoră este direcția în care Ilie Bolojan duce PNL. Ceea ce contestăm noi este lipsa unei dezbateri suficient de clare în partid despre colaborarea cu USR, limitele acestei colaborări și consecințele ei asupra identității liberale a partidului. PNL are propria istorie, propriile valori și propriul electorat. În partid există o nemulțumire mult mai mare decât se vede față de modul în care este condus partidul, față de modul în care sunt tratați liberalii care au muncit și au câștigat alegeri în localități, orașe și județe și față de felul în care oameni care au luptat împotriva partidului, cu aere de vedete politice, sunt promovați peste noapte direct în funcții de conducere la partid și la guvern.

Într-un partid liberal, diferențele de opinie nu se rezolvă prin ultimatumuri și sancțiuni, ci prin dialog. De aceea, solicităm anularea deciziei de sancționare a celor 4 colegi care au fost înlăturați în mod abuziv din grup, respectarea legii, a statutului și a regulamentelor parlamentare, precum și o dezbatere reală privind orientarea politică și ideologică a PNL. In plus, solicităm conducerii partidului să înțeleagă că unitatea partidului nu se obține prin eliminarea colegilor care au opinii diferite.

PNL este mai vechi decât orice conducere și mai important decât orice președinte de partid.”

Cine sunt semnatarii acestui mesaj comun

Alexandru-Ioan Andrei, deputat

Monica-Cristina Anisie, senator

Romică-Andrei Baciu, deputat

Lucian Nicolae Bode, deputat

Sorin-Mihai Cîmpeanu, senator

Mihai Culeafă, deputat

Alina-Ștefania Gorghiu, deputat

Ion Iordache, deputat

Aneta Matei, deputat

Eduard-Tatian Mititelu, deputat

Ciprian Pandea, deputat

Nicoleta Pauliuc, senator

Marian-Cătălin Predoiu, senator

Răzvan Sorin Prișcă, deputat

Sebastian-Mihai Rusu, deputat

George Scarlat, deputat

Ionuț-Marian Stroe, deputat

Andrei-Ionuț Teslariu, deputat

Mihail Veștea, senator

Primele reacții ale celor două senatoare

Exclusă din grupul senatorilor PNL, Nicoleta Pauliuc a spus că nu va părăsi partidul care „va supraviețui stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”.

„Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere“, a reacționat, pe Facebook, imediat după decizia de excludere senatoarea liberală.

Ea a precizat că nu și-a retras acțiunile din instanță împotriva deciziilor luate de echipa condusă de Ilie Bolojan pentru că nu a vrut să renunțe la un drept garantat de Constituție.

„Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a mai scris Pauliuc pe Facebook.

La rândul ei, senatoarea Monica Anisie a reacționat la excluderea din grupul PNL cu un atac la adresa lui Bolojan.

„Ne-a exclus astăzi din grupul PNL pentru un motiv simplu: nu acceptă să fie contrazis! Mai ales atunci când i se spune că a greșit”, a scris ea pe Facebook.

Fosta ministră a Educației a mai susținut că „nu am intrat în politică pentru a aplauda orice decizie”.

„Când am contestat în instanță o decizie pe care am considerat-o nedreaptă, iar instanța ne-a dat dreptate, răspunsul lui Ilie Bolojan a fost o o amenințare: «Retrageți procesele sau veți fi îndepărtați din toate funcțiile». Este cu atât mai greu de înțeles că această confruntare începe cu două femei! Se pare că Ilie Bolojan este dispus să accepte un grup parlamentar PNL mai mic în Senat, doar pentru a nu avea în jurul său voci care îl contrazic. Un partid nu devine mai puternic prin eliminarea celor care au opinii diferite”, a mai afirmat Anisie.

Alina Gorghiu, prima care a anunțat solidarizarea cu cele două senatoare

Deputata Alina Gorghiu a declarat, miercuri, că excluderile Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar al PNL din Senat reprezintă un „abuz”, menționând că ea și toți liberalii care au depus acțiuni în justiție se solidarizează cu cele două senatoare.

În reacția ei, Gorghiu a mai spus că nu poate intui ce se va întâmpla la grupul liberal de la Cameră cu deputații aflați în această situație, însă e convinsă că liderul deputaților PNL este „mai inteligent” decât cel al senatorilor, potrivit Agerpres.

„Dreptul și accesul la justiție trebuie să fie liber pentru fiecare dintre noi. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, fix într-o zi cu semnificație internațională, Ziua împotriva violenței, să dai afară două doamne senatoare pentru că nu și-au retras aceste plângeri din punctul meu de vedere este un abuz, este o depășire a liniei dintre politic și abuz. Sigur că și eu și colegii noștri ne solidarizăm cu ele, cu ceilalți doi senatori care au fost sancționați altfel, cu eliminarea din comisii, dar nu cu excluderi, deocamdată. Eu cred că politica trebuie să se limiteze la dezbateri principiale, la discuții pe proiecte”, a afirmat Alina Gorghiu, la Parlament.

Ea a adăugat că problema liderului PNL, Ilie Bolojan, nu este legată de o plângere în instanță, ci de faptul că cei care au făcut aceste acțiuni contestă direcția în care a luat-o PNL, „de apropiere de USR”, care nu a fost discutată în vreun for de conducere al partidului.

Întrebată dacă cele două senatoare vor pleca la PSD, Gorghiu a spus că „nu pleacă nimeni” din PNL.

„Eu știu că unii din PNL ne tot etichetează în fel și chip. Vă spun: au plecat mulți, a plecat Orban, au plecat tone de lideri din ăștia care se dau ultraliberali din PNL și eu n-am plecat, nici colegii mei nu vor pleca. Sunt excluși din grupul parlamentar, dar asta nu înseamnă că pot fi excluși din Partidul Național Liberal, că partidul ăsta nu e pe persoană fizică”, a precizat Gorghiu.