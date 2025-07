INTERVIU Mădălina Ghinea, Marketing Manager LifeBox: „LifeBox nu înseamnă doar mâncare sănătoasă, ci un stil de viață echilibrat”

Într-o piață tot mai aglomerată, LifeBox a reușit să se diferențieze oferind mai mult decât mese sănătoase: o experiență completă construită în jurul echilibrului, varietății și grijii față de client. Mădălina Ghinea, Marketing Manager LifeBox, vorbește într-un interviu despre cum a fost identificată nevoia de la care a pornit brandul, ce presupune relația cu clienții, cum contribuie parteneriatul cu Mastercard la fidelizarea acestora și unde se vede LifeBox în următorii ani.

Ce nevoie ați identificat în piață și cum ați realizat că LifeBox este soluția potrivită pentru a o acoperi?

Mădălina Ghinea, Marketing Manager LifeBox: În 2017, când am lansat LifeBox, piața locală nu oferea nicio soluție concretă pentru oamenii care își doreau mese sănătoase, echilibrate nutrițional și livrate zilnic. Era o perioadă în care opțiunile reale pentru a avea o alimentație sănătoasă erau limitate: fie comandai pe platforme, fie încercai să-ți gătești singur, ceea ce nu era sustenabil pentru mulți dintre cei cu un stil de viață activ. Am identificat această nevoie clară de confort alimentar fără compromisuri, iar LifeBox a venit ca o soluție completă – meniuri concepute de nutriționiști, gătite de profesioniști, livrate zilnic cu o diversitate pe care greo o atingi gatind acasã. Am fost pionieri într-un segment aproape inexistent și asta ne-a permis să creștem organic, împreună cu o comunitate tot mai conștientă de importanța alegerilor alimentare.

Cum reușiți să păstrați un echilibru între gust, sănătate și varietate?

Mădălina Ghinea: Acesta a fost, sincer, unul dintre challenge-uri de la început. Nu e ușor să împaci creativitatea unui chef cu rigurozitatea unui nutriționist. Îmi amintesc că în primele 6 luni s-au testat și ajustat rețetele constant – chef-ul voia să adauge smântână pentru gust, nutriționistul reducea cantitatea sau o înlocuia cu o alternativă mai light. A fost nevoie de multe compromisuri constructive, dar și de o viziune comună asupra a ceea ce înseamnă „mâncare bună” – adică gustoasă, dar și echilibrată. Azi, această colaborare matură se vede în fiecare meniu: avem rețete diversificate și meniuri ce nu se repeta timp de 28 de zile, care reușesc să ofere gust fără a face rabat de la calitate sau sănătate.

Cum a evoluat relația cu clienții de la început și până azi?

Mădălina Ghinea: Ce ne bucură cel mai mult azi este că, după 8 ani, vedem încă în listele zilnice de comenzi clienți care au fost cu noi încă de la început. Asta spune multe despre încrederea construită în timp.

Deși suntem un business de tip e-commerce, iar interacțiunea directă este limitată, pentru că vorbim de un meal plan concept, clientul interacționează cu produsul de 5 ori pe zi, prin fiecare masă primită. Tocmai de aceea, echipa noastră de customer care joacă un rol esențial: nu doar răspunde solicitărilor, ci caută activ feedback, anticipează nevoile și contribuie la o experiență fluentă. Nu tratăm interacțiunea cu clientul ca pe o simplă validare de comandă, ci ca pe o parte integrantă din produsul nostru pentru ca vrem sa credem, lucram constant la asta şi transmitem faptul ca LifeBox nu este doar despre mancarea în sine, ci este un stil de viațã.

Ce înseamnă pentru voi loialitatea unui client și cum o cultivați?

Mădălina Ghinea: Loialitatea nu se obține doar prin produse bune, ci prin consecvență, transparență și empatie. Ne străduim să oferim o experiență completă – de la calitatea mâncării la promptitudinea livrărilor. Cultivăm loialitatea prin programe de fidelizare, comunicare personalizată și, mai ales, prin capacitatea noastră de a asculta și adapta serviciile în funcție de nevoile reale ale clienților.

În ce fel a influențat integrarea tehnologiilor de plată comportamentul utilizatorilor?

Mădălina Ghinea: Recunoaștem că suntem încă în proces de dezvoltare în această direcție – sistemele de plată online funcționează bine, dar știm că mai avem pași de făcut spre o experiență completă, modernă. În momentul de față, vedem că utilizatorii apreciază opțiunile simple și sigure de plată, însă nu am integrat încă funcționalități mai avansate, cum ar fi plățile recurente automate sau portofelele digitale. E un capitol la care lucrăm și vrem să îl dezvoltăm în perioada următoare.

Cum s-a născut colaborarea cu Mastercard și ce plusuri a adus în relația cu clientul?

Mădălina Ghinea: Colaborarea cu Mastercard a venit firesc, dintr-o dorință comună de a recompensa loialitatea clienților LifeBox care erau utilizatori de carduri Mastercard și de a le oferi beneficii concrete. Astfel, clienții pot accesa oferte speciale sub formă de cashback atunci când comandă LifeBox.

Pentru noi, a fost o oportunitate să adăugăm valoare reală experienței clientului și să consolidăm un comportament de consum sustenabil. În plus, asocierea cu un brand de încredere a adus un plus de credibilitate și ne-a ajutat să construim o relație care merge dincolo de produs, spre experiență și beneficii pe termen lung.

Unde vedeți LifeBox peste 3 ani, ca portofoliu, ca impact?

Mădălina Ghinea: Ne dorim ca, peste 3 ani, LifeBox să fie sinonim cu o soluție completă pentru un stil de viață echilibrat. Dincolo de meniurile actuale, vrem să extindem portofoliul cu produse complementare – poate snackuri sănătoase, pachete personalizate pe nevoile clienților sau chiar servicii extra care să susțină stilul de viață activ.

Ca impact, ne propunem să ajungem la cât mai mulți oameni care își doresc să mănânce sănătos fără stres și fără să piardă timp. Și vrem să rămânem relevanți – să inovăm constant, dar fără să pierdem din vedere ce ne-a adus până aici: calitate, echilibru și relația sinceră cu clienții noștri.

Articol susținut de Mastercard