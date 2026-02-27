INTERVIU O membră CNA intervine în dezbaterea momentului: „Nu știu cum ai putea interzice un interval orar ca acces” 

După ce Senatul a adoptat două noi legi cu intenția de a proteja tinerii în fața păcănelelor și pariurilor online se discută puțin despre evenimentele importante din ultimele zile, din motive care țin de puterea financiară a industriei jocurilor de noroc. Nu se aud nici argumente pro lege, nici cele contra legilor. HotNews și siteul său de sport GOLAZO vor continua să vorbească cu toate părțile, pentru ca publicul să-și formeze propria sa opinie informată.

Monica Gubernat, membră CNA și fostă președintă a forului audiovizual, spune că, în actuala formă, cu intredicție a reclamei online la jocurile de noroc, între orele 6:00-24:00, nu crede că legea poate fi aplicată.

„La prima vedere aș spune interzicere totală, dar trebuie văzute care sunt urmările. E o discuție serioasă de avut”, adaugă oficiala CNA.

Siteul de investigații Snoop a publicat recent cea mai cuprinzătoare trecere în revistă a modelelor din Europa în privința reglementării cazinourilor, pariurilor online și păcănelelor.

Consiliul Național al Adiovizualului (CNA) a transmis în 11 decembrie Senatului un aviz cu mai multe observații referitoare la legea care interzice reclamele la jocurile de noroc în intervalul 6:00-24:00.

Legea a fost votată în Senat. A mers mai departe către Camera Deputaților. Monica Gubernat, membră CNA și fostă președintă a forului audiovizual, a explicat pentru HotNews că CNA a fost până acum consultat doar cu privire la proiectul care interzice influencerilor să facă reclame pentru industria pariurilor și interzice orice fel de reclamă în intervalul orar 6:00-24:00.

Monica Gubernat: „În online, un material poate fi văzut când dorește cel care dorește să vadă materialul respectiv”

Pentru celălalt proiect, trecut de asemenea de Senat, care interzice accesul tinerilor sub 21 de ani în sălile cu jocuri de noroc, CNA spune că nu a fost consultată oficial.

„CNA, cred eu, pe bună dreptate a dat un aviz cu observații. Tocmai pentru că nu știm cum se poate proceda în online astfel încât să impui restricții orare în condițiile în care un material poate fi văzut când dorește cel care dorește să vadă materialul respectiv. Deci nu știu cum ai putea impune restricții orare în online. Serios, sincer, nu mi-este clar”, a explicat, pentru HotNews, avizul dat de CNA Monica Gubernat.

Presiune publică de la cetățeni

Există, de ani de zile, o mare nemulțumire publică împotriva efectelor sociale ale jocurilor de noroc. Mai mulți deputați din Parlamentul României au mărturisit că sunt sunați sau contactați zilnic de părinți furioși că statul nu face nimic, după cum au povestit politicienii într-un interviu pentru HotNews.

După aceeași presiune de jos în sus, de la cetățeni la aleșii lor, mai mulți primari de orașe au anunțat recent că vor interzice jocurile de noroc.

Dincolo de emoția publică, HotNews încearcă să pună la dispoziția oamenilor și argumentele celor care au obiecții la cele două legi.

Monica Gubernat, CNA: „Din cât îmi dau seama, nu poate fi aplicată”

– HotNews: Doamna Gubernat, cum ar trebui să fie modificat articolul din lege ca să poată fi aplicat?

– Monica Gubernat: Cred eu că cea mai bună variantă este ca platformele și cei care încarcă materiale să aibă niște mecanisme astfel încât accesul minorilor să fie interzis. Și din câte știu, Uniunea Europeană, fiind platforme foarte mari, cumva sunt sub jurisdicție a Comisiei Europene direct. Și din câte știu, Comisia lucrează la un set de măsuri în acest sens, sub presiunea statelor membre, mai ales din cauza accesului minorilor la pornografie.

-Deci, practic, așa cum este acum formulat acel articol din propunerea legislativă, nu se pot interzice reclamele pe timpul zilei pentru toți utilizatorii?

–Nu se poate. Mai ales că sunt două tipuri de publicitate, practic, pe platforme. Este publicitatea celui care încarcă conținut, care are dreptul să promoveze diverse, și mai este publicitatea platformei, care introduce reclama cumva random. Și atunci nu știu cum ai putea interzice accesul. Nu știu cum ai putea interzice un interval orar ca acces.

– Dacă legea trece de Camera Deputaților, ce credeți că se va întâmpla atunci, practic? Că ea nu poate fi aplicată, din ce îmi spuneți.

– Din cât îmi dau seama, nu poate fi aplicată. Înțeleg că cei care ar trebui să o aplice, pe lângă noi bănuiesc, sunt și cei de la ONJN. Nu știu cum se va face. Acolo, la ONJN, noul director (n.r. Președinte Vlad Cristian Soare) este un avocat care știe foarte bine domeniul și am văzut că face niște lucruri foarte bune acolo. E chiar de apreciat.

– CNA a fost consultat și altfel înainte de a fi elaborat proiectul sau doar acum când s-a cerut acest aviz?

– Ca instituție, nu. Dacă au fost consultați colegii mei, nu știu, dar opiniile noastre, practic, sunt oficiale în momentul în care sunt votate în ședință.

„Noi suntem instituția care a interzis în reclame personalitățile publice”

– Și referitor la celălalt proiect care crește vârsta de acces în săli de jocuri de noroc la 21 de ani și interzicerea persoanelor publice să facă reclame la jocuri de noroc, opinia dumneavoastră ca membru CNA care este? Acolo sunt probleme?

– Cea legată de vârstă, eu personal sunt de acord cu așa ceva, iar în ceea ce privește personalitățile publice, știți că noi suntem instituția care a interzis în reclame personalitățile publice.

– Chiar voiam să vă întreb în ce stadiu se mai află CNA cu această decizie dată, pentru că știu că la un moment dat încă se discuta în interiorul instituției cum sunt definite persoanele publice.

– Se pare că nu mai există nicio dilemă din acest punct de vedere, pentru că noi urmărim spoturile la jocuri de noroc și să știți că au dispărut personalitățile publice. Adică în afară de outdoor (n.red.: reclamele de pe panourile publicitare de pe stradă).

Asta a trebuit să legifereze, dacă mă întrebați pe mine, Parlamentul, ca totuși măsurile legate de publicitate să fie comune pe toate platformele, adică și în audiovizual, și în outdoor, și pe partea scrisă. Asta din câte mă amintesc a fost una dintre observațiile pe care noi le-am transmis.

„În Italia s-au interzis total reclamele, inclusiv pe platforme”

– Vedeți realizabilă o interzicere permanentă a reclamelor la jocurile de noroc, nu doar în intervalele orare?

– În Italia s-au interzis total reclamele, inclusiv pe platforme. Autoritatea similară din Italia a amendat Google chiar pentru că au permis o reclamă.

Eu aș fi de acord cu interzicerea totală, dar nu știu cum putem gestiona zona gri și neagră, pentru că am avut la un moment dat întâlniri cu cei de la ONJN și spun, de exemplu, că există foarte multe cazinouri în zona gri și neagră.

Nu sunt licențiate și este foarte, foarte greu de urmărit. Și atunci nu știu dacă e bine, ca efect pe termen mediu și lung, să interzici total, pentru că cumva se dezvoltă în zona ilicită, care este mult, mult mai greu de urmărit. E o discuție mai serioasă de avut.

La prima vedere aș spune interzicere totală, dar trebuie văzute care sunt urmările.

– Și cum susțineți argumentul?

– Teoretic sunt pentru interdicție, da. Dar mă gândesc că e foarte, foarte greu de urmărit. În audiovizualul clasic vă dați seama că este foarte simplu, dar în online va fi foarte, foarte greu de urmărit. Și să sperăm că vom reuși totuși să luăm și noi un soft, astfel încât să urmărim mai ușor online-ul.