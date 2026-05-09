Interviu pentru un site din Romania acordat de unul dintre cei mai apropiați oameni de David Attenborough. „De ce Attenborough nu foloseste niciodată cuvântul incredibil”

Formatul documentarelor actuale, deşi foloseşte tehnologie de ultimă oră, are la bază şablonul creat de David Attenborough odată cu seria Life on Earth, a spus producătorul BBC Mike Gunton, care lucrează alături de Attenborough de aproape 40 de ani, într-o discuție cu Paginademedia.ro.

Gunton descrie acest format ca fiind similar unui spectacol de circ: „O serie de performanţe fenomenale ale animalelor, cu un maestru de ceremonii, Sir David, care este ghidul tău”.

„Oamenii au simţit că sunt acolo cu el”

Întrebat despre momentele care au schimbat percepţia lumii asupra muncii lui David Attenborough, Gunton a povestit despre celebra secvenţă cu gorilele din Rwanda.

„A fost prima dată când un prezentator serios a făcut ceva care nu era serios. A ieşit cu totul din scenariu. Gorilele au început să se joace cu el, să-l tragă, să se urce pe el, iar el râdea ca un copil.”

Acea scenă a spart o barieră esenţială: „A creat o conexiune între cel de pe ecran şi public. Oamenii au simţit că sunt acolo cu el. Şi asta este, cred, marele lui dar: senzaţia de apropiere.”

„Dacă David este acolo şi te ţine de mână, te ghidează, ai oportunitatea de a spune poveşti despre provocările mediului care altfel ar fi greu de digerat pentru un public larg”, a explicat Gunton.

David Attenborough nu folosește cuvântul „incredibil”

Dincolo de imaginea publică, Attenborough rămâne un perfecţionist al detaliului. Iar una dintre lecţiile lui a devenit regulă de aur pentru Gunton.

„I-am scris într-un scenariu că ceva este ‘incredibil’. Iar el mi-a spus: dacă este cu adevărat incredibil, nu trebuie să spui asta. Iar dacă nu este, faptul că o spui nu o face să devină.”

„Nu folosesc niciodată cuvinte precum ‘incredibil’ sau ‘uimitor’. Şi le spun şi altora să nu o facă”, a adăugat producătorul BBC.

Nu va mai exista altul la fel, spune Gunton

Întrebat dacă mai poate apărea astăzi un nou Attenborough, răspunsul lui Gunton este fără echivoc: „Nu. Este produsul unei epoci unice.”

„A trăit un secol şi a fost martor direct la cele mai mari schimbări din istoria omenirii. Asta îţi oferă o autoritate pe care nimeni nu o poate replica”, a explicat el.

„Toate aceste elemente – timpul, tehnologia, experienţa – s-au întâlnit într-un mod irepetabil. De aceea este şi va rămâne un fenomen singular”, a adăugat Gunton.

Naturalistul britanic considerat „comoară națională” în Regatul Unit și care a fost timp de decenii cea mai autoritară voce din lume în chestiuni legate de natură și ale cărui documentare au fost vizionate de sute de milioane de oameni, Sir David Attenborough a împlinit vineri 100 de ani.

David Attenborough a transmis că este „complet copleşit de mesajele de felicitare” primite cu ocazia împlinirii a 100 de ani.