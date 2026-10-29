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Actualitate

INTERVIU Plecat din România și devenit unul dintre cei mai importanți matematicieni ai lumii, un profesor din SUA acuză „stângismul” din societate: „Lucrul cel mai îngrijorător este lipsa de pluralism și îndoctrinarea din universități”

Laurențiu Ungureanu
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Sergiu Klainerman a plecat din România în 1975. Într-un interviu pentru publicul HotNews, realizat în biroul său de la Princeton, matematicianul explică ce datorează școlii românești. Klainerman crede că România și Occidentul nu procedează înțelept cînd nu depun eforturi să-și atragă înapoi specialiștii și lasă acest avantaj Chinei. Cum a venit marele profesor în campus, la interviu? Cu bicicleta.

  • În pregătirea alegerilor americane din 3 noiembrie, HotNews a mers în Statele Unite și a discutat cu personalități americane și cu români de acolo, de diverse orientări. 
  • Unii români îl susțin pe președintele Trump, alții nu. Profesorul român Klainerman e un republican. Printre altele, pentru că îl deranjează „modul unitar de a gândi” din universitățile americane, care îi aduce aminte de „lumea falsității totale” din comunism. E îngrijorat de mișcarea Democratic Socialists of America, o aripă a Partidului Democrat.
  • Prima parte a interviului cu Sergiu Klainerman poate fi citită aici.