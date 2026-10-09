INTERVIU PSD își folosește „potențialul de șantaj”. Un reputat politolog arată cărțile jucate în prima zi de negocieri pentru formarea guvernului

PSD nu își dorește colaborarea cu PNL, iar ce a afirmat Grindeanu joi „este o poziție de negociere” pentru a maximiza câștigurile, afirmă profesorul universitar Cristian Pîrvulescu într-o discuție cu HotNews, după prima zi de discuții între premierul desemnat Luca Niculescu și partide.

PSD a solicitat la negocierile de joi ca PNL și UDMR să intre în guvern în schimbul unui vot pozitiv. PNL și UDMR s-au arătat dispuse, în anumite condiții, să sprijine cu voturi învestirea guvernului, dar nu și să intre cu miniștri în viitorul cabinet.

Primele întâlniri pe care premierul desemnat Luca Niculescu le-a avut joi cu PSD, PNL și UDMR ne oferă o lecție despre negociere, consideră Pîrvulescu.

Ce crede profesorul Pîrvulescu despre ipoteza unei a cincea nominalizări în persoana lui Sorin Grindeanu?

Într-un alt interviu pentru publicul HotNews, profesorul Sergiu Mișcoiu considera că „lucrurile s-au complicat după prima zi de negocieri”.

„PSD nu își dorește colaborarea cu PNL. Este o poziție de negociere”

HotNews – Cum traducem condiția de refacere a coaliției PNL-PSD-UDMR, lansată de Sorin Grindeanu după negocieri? Având în vedere că PNL are o linie roșie pe care o menține deja de jumătate de an, că nu mai intră la guvernare alături de PSD, își doresc oare sincer social-democrații o colaborare cu liberalii?

Cristian Pîrvulescu – Nu cred că își doresc acest lucru. Oricum, nu mai e timp pentru astfel de improvizații. Liberalii n-au cum să cedeze. PSD încearcă să creeze dispute și dezbateri în interiorul Partidului Național Liberal, care nu mai este la fel de puternic cum era imediat după moțiunea de cenzură.

Însă, dacă PSD continuă pe această linie, va avea exact aceeași soartă ca PNL: aparenta creștere în sondaje se va disipa. Plus, dacă PSD va împiedica formarea acestui guvern, va deveni direct responsabil de continuarea crizei, în mai mare măsură decât PNL, pentru că PNL a prezentat deja o formulă de guvernare care n-a trecut și și-a flexibilizat poziția.

Nu cred însă că PSD va merge pe linia asta. Cred mai degrabă că este o poziție de negociere pentru a obține cât mai mult cu putință – altfel spus, poziții ministeriale puternice, un număr cât mai mare de miniștri.

Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„PSD forțează nota pentru a obține cât mai mult”

– Este o practică uzuală, consacrată, ca partidele să prezinte într-o primă fază a negocierilor o poziție care nu corespunde dorinței lor reale?

– Știți, un partid cu cât este mai elocvent, cu atât înseamnă că pozițiile sale sunt mai slabe. Într-o negociere pentru formarea unei majorități, esențială este acea marjă pe care un partid o are pentru a asigura majoritatea. Este evident că fără PSD nu se poate obține majoritatea.

Un guvern care este susținut doar de PNL, USR și UDMR nu trece. Știm. Nu avem nevoie de încă un exercițiu de genul ăsta.

E vorba de potențialul de negociere. Giovanni Sartori, cel care a analizat formarea coalițiilor în Italia și Europa de Vest, numea acest lucru „potențial de șantaj”. Probabil că, în contextul actual, terminologia se potrivește foarte bine. Altfel spus, PSD forțează nota pentru a obține cât mai mult.

„Ne așteptăm la un guvern tehnic, nu nepolitic”

Acum, eu cred că intenția domnului Niculescu și a domnului președinte Dan, în momentul în care a început această aventură, era să obțină guvernul cel mai neutru cu putință, nu cel mai nepolitic, dar cu miniștri care să aibă mai degrabă o dimensiune tehnică – lector sau profesor universitar la Educație, medici sau conducători de universități de medicină, poate un militar la Apărare.

Ne așteptăm mai degrabă la un guvern de genul ăsta, dar nu la un guvern nepolitic, pentru că partidele, nici UDMR, nici PSD, nu vor accepta să participe la guvernare fără să aibă miniștri. Pentru PSD ar însemna că a fost înfrânt pe toată linia dacă nu va obține miniștri.

Domnul Bolojan a declarat că a învățat lecția, a înțeles și că este dispus, în condițiile în care politicile legate de linia bugetară vor continua, să susțină acest guvern, chiar dacă nu ar participa în el. PSD încearcă să câștige, unde nu prea mai are spațiu de manevră.

„Nu văd un guvern pe care UDMR să-l susțină, la care să nu participe”

– Și atunci, ce partide vă așteptați să aibă în componență guvernul pe care îl va forma Luca Niculescu?

– Nu văd un guvern pe care UDMR să-l susțină și la care să nu participe. Niciun guvern. În logica luptei interne din UDMR și a relațiilor complicate cu minoritatea maghiară din Transilvania și, mai ales, cu cei care se află la guvernare la nivel local, UDMR are nevoie să împartă resurse. Dacă nu se află la guvernare, nu le poate împărți. Pentru UDMR, întotdeauna a fost important acest lucru.

„Un guvern Niculescu doar cu miniștri PSD este foarte slab”

Iar un guvern la care participă doar PSD este un guvern foarte slab. Este un guvern care poate fi oricând dărâmat. PSD nu dispune de majoritate și are foarte mulți adversari.

Un guvern Niculescu care are doar miniștri PSD este un guvern care riscă să cadă la prima confruntare serioasă din Parlament. Nimeni nu este interesat să ajungem într-o asemenea situație.

Lucrurile pot evolua, deși nu suntem obișnuiți ca UDMR să-și schimbe poziția în mod radical. Însă, nu este în interesul partidului, într-o situație dificilă, să rămână fără acces la resurse. Așa că mă aștept ca UDMR să înceapă să-și flexibilizeze pozițiile.

Iar PNL refuză să participe la o guvernare alături de social-democrați, pe care îi acuză că sunt la originea acestei crize. Și PNL speră să poată recupera, stând în opoziție, poziția centrală în viața politică românească, să devină al doilea partid al României, adversarul AUR.

– Să recapitulăm: la finalul primei zile de negocieri, am văzut o propunere de refacere a coaliției PSD-PNL-UDMR și o contraofertă din partea liberalilor – să voteze un guvern PSD. Ce șanse îi dați guvernului Niculescu?

– Suntem în prima fază. Este o fază de pregătire a discuțiilor ulterioare și, de fapt, nimic nu ne surprinde. Pe de-o parte, PSD, de la început, încă dinaintea votării moțiunii de cenzură, a cerut continuarea acestei majorități, doar cu schimbarea prim-ministrului. Doar că primul ministru este și președintele PNL, iar PNL nu poate accepta o astfel de situație.

UDMR este flexibil, mai flexibil decât a fost poate oricând înainte, sigur, cu excepția guvernului Siegfried Mureșan. PNL este flexibil, dar nu participă la guvernare cu PSD, pentru că asta ar însemna că își încalcă propriile decizii. Asta ar fi compromițător pentru partid.

„Nimeni nu mai vede de ce ar continua criza. Președintele e considerat responsabil, partidele au de suferit”

Aspectul pozitiv este că se poate discuta în continuare, dar nimeni nu poate să garanteze că va exista o majoritate.

Pe de altă parte, suntem într-un moment în care nimeni dintre cei care au perpetuat această criză nu mai vede de ce ar continua-o pentru că ea nu ar fi existat dacă nu ar fi existat și un câștig calculat de actori politici.

Până acum, PSD, nefiind la guvernare, putea să îi acuze pe ceilalți care erau la guvernare de toate eșecurile. PNL și USR își doreau să puncteze și, o vreme, au și câștigat în sondajele de opinie, pentru ca apoi să se plafoneze și să înceapă picajul, iar UDMR a devenit partidul fără de care nu se poate forma o coaliție proeuropeană și prooccidentală.

Atunci când funcționează un guvern, responsabilitatea cade pe umerii guvernului. Dar, acum, președintele este considerat responsabil de prelungirea crizei, iar partidele încep să aibă de suferit.

De altfel, singurii care câștigă sunt cei care acuză sistemul. În principal, AUR și USR, care acuză sistemul, dar de pe cu totul alte poziții. Dar, în afară de aceste partide – deși mi-e teamă că nici USR nu este printre cele care au câștiguri evidente – celelalte sunt într-o situație complicată.

„Vor accepta să susțină guvernul à contre-cœur”

Așa că, probabil, dacă Luca Niculescu va avea inteligența și diplomația necesare să găsească numitorul comun, vor accepta să susțină guvernul à contre-cœur: nu pentru că vor neapărat, ci pentru că nu mai există altă soluție. Sigur că putem merge și la a cincea nominalizare, dar deja situația ar deveni foarte greu de susținut.

„PSD poate să spere la a cincea nominalizare, dar ne va duce la anticipate”

– Există speculații în spațiul public că PSD și-ar dori, de fapt, a cincea nominalizare, ca să primească mandatul unui premier social-democrat. Credeți în această ipoteză?

– Nu-l va primi niciodată. PSD nu poate primi, pentru că PSD a făcut dovada clară a imposibilității de a forma majorități.

Pe de altă parte, președintele are și el o linie roșie pe care PSD nu pare să o înțeleagă foarte bine, și acea linie roșie este că nu se formează majorități cu extrema dreaptă. Este o linie pe care o susține și UDMR.

Având în vedere declarațiile, nu tocmai clare, ale domnului Grindeanu legate de colaborarea cu AUR, vizita pe care George Simion a făcut-o liderilor PSD de la Craiova, declarațiile unor parlamentari europeni care, dintr-o dată, au descoperit vocația europeană a AUR, partid care își elimină liderul fondator pentru că-i prea proeuropean – mă refer la domnul Lulea – ei bine, în aceste condiții pot să spere la a cincea nominalizare, dar ne vor duce direct la alegerile anticipate, care nu vor face decât să adâncească și mai mult criza.

Nici alegerile anticipate, nici o guvernare cu AUR nu sunt soluții rezonabile. Deci singura soluție rezonabilă este ca o persoană care nu are nicio culoare politică, care este neutră – cum este cazul lui Luca Niculescu, pentru că nu are niciun trecut cu niciun partid politic – doar o asemenea persoană mai poate găsi numitorul comun.

De fapt, președintele a transferat întreaga responsabilitate partidelor, care vor dovedi dacă sunt capabile să găsească interesul național sau nu. Pentru că, dacă interesul național se rezumă la interesul PNL, PSD, UDMR, AUR și USR, atunci România are o problemă foarte importantă.

E o chestiune pe care cred că liderii de partid o uită. Această țară este formată din oameni care nu sunt membri de partid, nu doresc să fie membri de partid, dar au mandatat partidele să fie responsabile.

„Președintele s-a hotărât în ultimul moment”

– În ciuda nemulțumirii – simulate sau nu – a PSD cu privire la nominalizarea Luca Niculescu, ar fi venit Nicușor Dan cu această propunere fără un semnal pozitiv din partea partidelor?

– Eu cred că președintele s-a hotărât asupra personalității domnului Niculescu în ultimul moment. Din informațiile pe care le-ați transmis dumneavoastră, mass-media, la Cotroceni luni seară se aflau atât Luca Niculescu, cât și Eugen Tomac.

Altfel spus, președintele încă miza pe faptul că ar putea să propună un politician independent în jurul căruia să poată să construiască o alternativă politică. A realizat, probabil, din discuții, că nu are această libertate.

Luca Niculescu nu era o surpriză. Despre Luca Niculescu s-a vorbit, pentru că, la nivelul partidelor politice, între Administrația Prezidențială și reprezentanții partidelor politice, au existat consultări pe tema asta. Se părea, după câteva zile, că această propunere fusese uitată. A venit propunerea Siegfried Mureșan, dar acolo a fost vorba despre o lecție administrată de președinte partidelor pe care le considera responsabile de blocaj: PNL, USR și UDMR. În sensul că le-a oferit posibilitatea de a dovedi că pot forma o majoritate și nu au putut.