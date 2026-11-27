Adreas Eisl este unul dintre autorii recentului „raport Enrico Letta ” referitor la economia și administrația României, recent lansat la BNR. Într-un interviu pentru publicul HotNews, Eisl vorbește despre cum putem prelungi succesul real al economiei României din ultimele decenii.

Andreas Eisl este cercetător senior la Institutul Jacques Delors din Paris, unde studiază politicile economice europene. El a redactat studiul despre competitivitatea României, care identifică modul în care funcționează statul drept un obstacol major în calea dezvoltării economice a țării. HotNews a vorbit cu Andreas Eisl cu prilejul lansării Raportului Letta pentru România, eveniment organizat de DDD Foundation.

HotNews: Sunteți unul dintre autorii unui raport despre viitorul economic al României. Când ați început cercetarea, care credeați că este cea mai mare problemă economică a României?

Andreas Eisl: Am venit aici cu multă curiozitate. Lucrez la un institut de analiză din Paris și până atunci mă ocupasem destul de puțin de Europa de Sud-Est. Asta ne-a permis să privim România cu alți ochi.

Privind din afară, te-ai putea gândi la nivelul relativ ridicat al corupției sau la nivelul încă relativ scăzut de dezvoltare economică. Dar am încercat să venim în România și să vorbim cu oamenii de aici cu mintea deschisă, fără prea multe idei preconcepute despre țară.

De ce e România „foarte dependentă” de Europa

– Potrivit raportului, în 2000, PIB-ul pe locuitor al României era de aproximativ 26% din media UE, dacă ținem cont de diferențele de prețuri. În 2025, ajunsese la 78%. În raport remarcaţi acest succes, dar avertizați că România ar putea stagna în continuare. Ce ne împiedică să recuperăm și restul decalajului?

– România este unul dintre cele mai impresionante exemple de convergență economică din Europa. Dacă o comparăm cu celelalte țări din Europa Centrală și de Est, România a avut cea mai puternică creștere.

Este un succes remarcabil. Numai că începe să devină victima propriului succes.

Mai mulți factori au făcut posibilă recuperarea rapidă a decalajului. România a aderat la UE și a intrat pe piața unică. Prin intermediul multinaționalelor, o parte dintre etapele prin care trece un produs în economia europeană au ajuns să se desfășoare și în România.

În plus, costurile cu forța de muncă erau scăzute. Dar, pe măsură ce România a recuperat din decalaj, salariile au crescut. Asta slăbește, într-o anumită măsură, modelul pe care s-a bazat creșterea.

Contează și factori economici și geopolitici mai largi. De exemplu, România este strâns integrată în lanțurile germane de producţie. Când industria prelucrătoare din Germania merge prost, România resimte efectul direct și puternic.

O „întrebare esențială”

Întrebarea esențială acum este cum poate trece România de la un model bazat pe costuri scăzute și foarte dependent de Europa, atât de sectorul privat, cât și de fondurile europene, la unul în care o parte mai mare din creștere vine din interiorul țării.

România poate beneficia în continuare de acești factori externi, dar trebuie să creeze condițiile pentru inovare aici, în țară. În prezent, depinde de inovațiile care apar în altă parte și de companii care s-ar putea muta dacă se înrăutățesc condițiile.

Cred că principala provocare este să stabilim o direcție clară pentru trecerea de la convergență la competitivitate bazată pe inovare. Asta înseamnă să poți produce bunuri și oferi servicii pe care companiile din alte țări nu le pot produce sau oferi.

„Există condiţii pentru investiţii, dar politica îngreunează lucrurile”

– Cum ar trebui statul să-i încurajeze pe antreprenori să rămână în România și să-și dezvolte aici afacerile? Să le ofere stimulente sau să reducă taxele?

– Pentru acest raport am vorbit cu oameni din mai multe domenii, inclusiv cu antreprenori. Ne-au spus că le este foarte greu să investească atunci când nu știu la ce să se aștepte în privința taxelor sau a schimbării regulilor.

Din punct de vedere economic, există condiții pentru investiții, dar politica îngreunează lucrurile. În mod normal, îți poți calcula riscul pe care ți-l asumi și poți estima dacă o investiție va fi rentabilă în anumite condiții. E foarte greu să faci asta când nu știi care vor fi acele condiții.

Cred că, pentru ca investițiile să crească, politicienii trebuie să găsească modalități de a reduce această incertitudine. În opinia noastră, asta presupune să se schimbe modul în care sunt folosite ordonanțele de urgență. Ele sunt folosite atât în situații de urgență, cât și pentru măsuri care țin de guvernarea curentă. Este o problemă importantă, care trebuie abordată în următorii ani.

Multe firme nici măcar nu îndeplinesc condițiile pentru a obține finanțare bancară. Unele, de exemplu, nu îndeplinesc cerințele privind capitalurile proprii. Asta le limitează posibilitățile de dezvoltare. Statul trebuie să facă mai mult pentru a se asigura că firmele respectă regulile. Astfel, mai multe dintre ele ar fi în măsură să solicite finanțare.

Mai este și întrebarea mai largă despre cum pot crește întreprinderile mici și mijlocii. În România, finanțarea prin aport de capital este puțin răspândită, iar firmele au acces la foarte puțin capital de risc. Aceste forme de finanțare trebuie dezvoltate. Credem că Uniunea economiilor și a investițiilor (strategie a UE prin care cetățenii să poată investi mai ușor banii economisiți, iar firmele să obțină mai ușor finanțare, n.r.) și celelalte eforturi de integrare a piețelor financiare din Europa ar putea ajuta firmele românești să crească. În sectorul public, Banca de Investiții și Dezvoltare este încă în curs de dezvoltare. Ea ilustrează, într-o anumită măsură, rolul pe care și-l asumă statul în dezvoltarea economică și ar putea oferi firmelor finanțarea de care au nevoie pentru a se extinde.

„Unul dintre cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat României”

– Dincolo de toate lucrurile pe care România le mai are de îmbunătățit, ați descris un succes economic. Credeţi că România ar fi putut să aibă acest succes şi în afara Uniunii Europene?

– Cred că aderarea la UE a fost unul dintre cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat României, din mai multe motive. Odată cu aderarea, România a preluat ceea ce numim acquis-ul comunitar, care cuprinde atât regulile comune ale pieței unice, cât și alte norme. Asta a ajutat România să se integreze mult mai repede în lanțurile valorice internaționale. Și, pentru că era o țară relativ săracă, a putut beneficia de fonduri europene substanțiale.

Regulile pieței unice au creat condițiile pentru ca multinaționalele să investească în România și să beneficieze de costurile scăzute cu forța de muncă. Fondurile europene au dat, la rândul lor, un impuls important investițiilor.

Pot exista și efecte negative. Cred că deschiderea către UE a făcut ca unei părți însemnate a populației să-i fie mai ușor să emigreze, deși banii pe care oamenii îi trimit acasă contribuie și ei la creșterea economică a României.

Unul dintre lucrurile pe care am vrut să le subliniem în raport este că România poate crea condițiile pentru ca românii din diaspora, una dintre cele mai mari din Europa, să se întoarcă. Pentru asta e nevoie de reforme în țară. Cred că România ar putea face mult mai mult atât pentru a colabora mai strâns cu diaspora, cât și pentru a-i ajuta pe cei care se întorc să se reintegreze.

Despre „politizarea administraţiei publice”

– Identificați instabilitatea politică drept o problemă și scrieți că numirile politice sunt unul dintre lucrurile care țin România pe loc. Ați discutat aceste probleme cu politicienii români?

– Când am luat interviurile, inclusiv cele cu oameni din partidele politice, am încercat să rămânem neutri. Voiam să adunăm informații. Politicienii înșiși au ridicat problema. Ne-au spus că ea contează atât pentru competitivitate, cât și pentru felul în care funcționează țara.

Când ne uităm la felul în care sunt puse în practică politicile publice, cred că totul ține de capacitatea statului și de modul în care este guvernat. Ai nevoie de o administrație publică competentă, care să aibă măcar o anumită independență față de politică. Asta poate ajuta o țară să treacă prin perioade de instabilitate politică. O administrație mai independentă poate continua să pună în aplicare politicile deja convenite, chiar și în timpul unei crize guvernamentale. Cred că se pot face multe în această privință. Politizarea unor părți ale administrației o împiedică să-și îndeplinească acest rol. E o problemă care trebuie abordată.

– Așadar, politicienii au recunoscut această problemă. Ce v-au răspuns când le-ați sugerat, de exemplu, că miniștrii ar trebui să renunțe la o parte din această putere?

– Nu le-am prezentat recomandările noastre. Voiam să aflăm care erau, din punctul lor de vedere, problemele esențiale. De aceea am vorbit cu oameni din atât de multe domenii. Am discutat cu politicieni, cu reprezentanți ai autorităților guvernamentale și ai altor instituții publice, ai organizațiilor patronale, ai sindicatelor, ai institutelor de analiză și ai ONG-urilor. Voiam să avem o imagine de ansamblu. Întrebarea este acum cum vor reacționa la recomandările noastre.

Cred că există disponibilitatea de a regândi felul în care se fac anumite lucruri. Cred că oamenii recunosc că politizarea din ultimii ani a dus la rezultate mai slabe. Văd o anumită disponibilitate de a aborda această problemă în acele părți ale administrației publice unde cred că ea există.

Pentru a duce lucrurile până la capăt e nevoie de voință politică puternică și de durată. Întrebarea este întotdeauna dacă oamenii vor mai face asta odată ajunși la putere. Dar cred că există atât recunoașterea faptului că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui, cât și disponibilitatea de a le schimba.

Despre funcţionarii publici: „Uneori e mai ușor să nu faci nimic, pentru că atunci nu ai cum să greșești”

– Vorbiți despre o administrație publică independentă. Pentru ca ea să funcționeze, funcționarii publici trebuie să aibă libertatea de a spune ce gândesc. Totuși, scrieți că unora le este teamă să o facă. V-a dat cineva dintre cei intervievați un exemplu de problemă despre care știa, dar pe care simțea că nu o poate semnala, sau de situație în care a ales să tacă?

– Sunt mai multe aspecte aici. Unul este că administrația e prea politizată. Dacă ești apropiat de cineva care are o anumită afiliere politică, s-ar putea să eziți să-i dai o veste proastă. S-ar putea să te simți mai puțin liber să vorbești despre anumite lucruri.

Un alt aspect este instabilitatea politică. Funcționarii publici tind să stea în expectativă chiar și atunci când politicile au fost deja convenite. Așteaptă să vadă ce se întâmplă și cine va veni la conducere. Se pot teme că direcția în care lucrează se va schimba cu totul și că, privind în urmă, își vor spune că ar fi trebuit să procedeze altfel. Asta ține mai degrabă de instabilitatea politică în general. Am putea aborda problema dacă am găsi modalități de a asigura mai multă stabilitate.

– Cu alte cuvinte, asta duce la inacțiune.

– Da, duce la inacțiune. În interviurile noastre a mai apărut în repetate rânduri un lucru, iar noi îi credem pe cuvânt pe cei care ni l-au spus. Există impresia că funcționarii publici rămân uneori pasivi și ezită să încerce lucruri noi.

Un motiv este că își fac griji pentru ce s-ar putea întâmpla dacă, de exemplu, Curtea de Conturi le verifică activitatea. Ei au sentimentul că se poate pune foarte mult accent pe procedură și că performanța sau rezultatele primesc prea puțină atenție. Uneori e mai ușor să nu faci nimic, pentru că atunci nu ai cum să greșești.

– Să te ascunzi în spatele procedurii?

– Exact. Dar atunci nu te mai gândești la ce ai putea face. În raport sugerăm să regândim lucrurile în ansamblu, astfel încât funcționarii publici să aibă libertatea de a lua inițiativa și de a încerca lucruri noi. Când le este evaluată activitatea, pe lângă respectarea unei anumite proceduri, ar trebui să conteze și rezultatele pe care le-au obținut. Asta nu înseamnă că orice e permis. Procedurile contează, iar rezultatele contează și ele. Cred că administrația publică din România ar putea îmbunătăți felul în care face această evaluare.

„Salariul contează, dar oamenii au nevoie şi de condiţii să-şi facă treaba”

– Una dintre soluțiile pe care le propuneți pentru a păstra în administrația publică oamenii cu experiență de specialitate este să fie plătiți mai bine. Dar scopul austerității este tocmai reducerea cheltuielilor. Cum se împacă cele două lucruri?

– Vorbim despre salarii pentru că statul are nevoie de specialiști. Ca să pună în practică politicile publice, are nevoie de oameni calificați, iar asta presupune salarii și stimulente pe măsură. Salariul contează, dar oamenii au nevoie și de condiții ca să-și poată face treaba. Însăși libertatea de a lua inițiativa îi motivează. Pentru ei contează să poată schimba ceva și să vadă ce se schimbă datorită muncii lor.

Sigur că guvernul trebuie să facă economii. Cred că lucrul cel mai important e să alegi cu grijă unde reduci cheltuielile, unde le menții la același nivel și unde ai putea chiar să cheltuiești mai mult. Administrația publică are nevoie de o strategie clară pentru a dezvolta competențe de specialitate în instituțiile statului. Cel puțin în anumite domenii, asta va însemna cheltuieli mai mari.

„Aplicarea mai fermă a regulilor pentru toată lumea ține în primul rând de o decizie politică”

Consolidarea fiscală rămâne necesară, dar cred că banii pot fi cheltuiți mai eficient, iar performanța ar putea cântări mai mult în deciziile de finanțare. O altă cale de a găsi bani și de a întări capacitatea statului este să reducem diferențele foarte mari dintre impozitele datorate și sumele efectiv încasate, despre care vorbim în raport.

Dacă România s-ar apropia de media europeană în privința gradului de conformare la plata TVA și a impozitului pe profit, ar obține venituri suplimentare de aproximativ 3% din PIB. E o sumă importantă. Ar putea reduce presiunea de a tăia cheltuielile și, în același timp, i-ar lăsa României mai multă marjă pentru a-și finanța prioritățile.

– Fostul premier Ilie Bolojan le-a spus românilor că îmbunătățirea colectării taxelor durează. Nu poți face asta peste noapte. Argumentul lui era că măsurile de austeritate erau necesare tocmai pentru că e nevoie de mai mult timp ca statul să încaseze mai mulți bani din taxe.

– Sunt de acord până la un punct, dar cred că se pot face destul de multe într-un timp scurt. Mulți dintre cei cu care am vorbit au fost de acord că problema e mai degrabă politică decât tehnică.

– Ce anume face ca problema să fie una politică?

– Uneori, în spatele încercărilor de a găsi modalități de a evita plata taxelor se află interese locale. Se poate ajunge până acolo încât să poți vorbi de evaziune fiscală sau chiar de fraudă.

În opinia noastră, aplicarea mai fermă a regulilor pentru toată lumea ține în primul rând de o decizie politică. Sigur că e nevoie și de măsuri concrete. De exemplu, administrația fiscală trebuie să folosească mai mult tehnologia digitală. Dar, în ultimă instanță, este o problemă politică.

Să luăm exemplul Greciei. Avea un deficit de încasare a impozitelor asemănător cu cel al României și, în cinci ani, l-a adus aproape de media europeană. Chiar dacă ar recupera doar jumătate din decalajul față de media UE, România ar obține venituri suplimentare de 1,5% din PIB. Sunt măsuri pe care România le poate lua în următorii ani. Nu vorbim despre a aștepta zece sau douăzeci de ani. Se poate face asta pe termen scurt și mediu, iar banii ar putea contribui la finanțarea priorităților României.

De ce se opune sporurilor ca recompensă pentru atragerea de bani UE: „A fost contraproductiv”

– Mai spuneți că funcționarii publici ar trebui să aibă mai multă libertate de inițiativă. În România, unii funcționari primesc un spor legat de absorbția fondurilor europene. În raport spuneți că e greșit să recompensezi tocmai acest lucru. De ce?

– Cei cu care am vorbit ne-au dat de înțeles că unele dintre aceste măsuri s-ar putea să fi încurajat altceva decât se urmărea. Mai întâi, cred că merită să ne întrebăm de ce ar trebui ca unii funcționari să primească un spor doar pentru că lucrează cu fonduri europene. Exista presiunea de a absorbi acești bani, așa că înțeleg de ce li s-a acordat o atenție deosebită. Dar, dacă vrei să-i motivezi pe toți funcționarii, e ciudat să le oferi un spor doar celor care lucrează la proiecte europene. Dintr-odată, toată lumea vrea să lucreze la acele proiecte, chiar dacă unii ar putea contribui mai mult în altă parte.

Cred că trebuie să ne uităm la ce încurajăm prin felul în care stabilim salariile, inclusiv prin plata în funcție de performanță, în întreaga administrație publică. Fondurile europene vor fi mai puține în viitor, iar țara are și alte priorități. Ar trebui să ne gândim mai mult la felul în care se reflectă performanța în salariile oamenilor și la contribuția pe care o are munca lor la progresul țării. Cred că felul în care au fost gândite aceste sporuri a fost, în cele din urmă, contraproductiv. E posibil să-i fi și demotivat pe cei din alte părți ale administrației.

„O problemă majoră în România este felul în care se fac achizițiile publice”

– Spuneți că lipsa specialiștilor este deosebit de gravă în administrația locală. Să luăm cazul unei primării mici, care nu poate organiza singură o licitație. În discuția despre reforma administrativă, ați susține comasarea localității cu una învecinată sau ar fi suficient ca cele două primării să aibă o echipă comună de achiziții publice?

– O problemă majoră în România este felul în care se fac achizițiile publice. Este o problemă la nivel național, dar lipsa specialiștilor o face deosebit de acută pe plan local. Mai există un aspect general.

Achizițiile publice sunt un domeniu în care există loc pentru corupție. Procesul trebuie să fie mai transparent. Există o inițiativă la nivel european, Actul legislativ privind achizițiile publice, care ar crea un nou cadru pentru îmbunătățirea modului în care se desfășoară aceste proceduri în statele membre. Mulți dintre cei implicați sunt nemulțumiți de felul în care se fac achizițiile publice în România, așa că problema trebuie abordată și la nivel central.

La nivel local, întrebarea este cum pot dobândi primăriile capacitatea de a face aceste lucruri. Nu spunem că trebuie impuse comasări. Primăriile ar putea și să colaboreze și să-și pună în comun resursele. Cert este că, într-un fel sau altul, primăriile trebuie să dobândească această capacitate și că au nevoie de sprijin pentru asta. O primărie foarte mică nu le poate face pe toate de una singură.

Nu spunem exact cum ar trebui procedat. Și guvernul ar putea să sprijine autoritățile locale. Dar ele trebuie să aibă această capacitate pentru ca achizițiile publice să funcționeze mai bine decât până acum. Cred că e și o cale de a reduce costurile și de a cheltui banii mai eficient.

„Inerția politică riscă să îndrepte România spre rezultate mai puțin de dorit”

– Raportul nu oferă rețete, dar descrie patru scenarii pentru România până în 2035. Ne puteți spune, pe scurt, cum ar putea arăta țara în fiecare dintre ele?

– Am vrut să analizăm diferiții factori care ar putea influența competitivitatea României și să vedem cum ar putea arăta viitorul în funcție de felul în care se combină acești factori. Două dintre scenarii rămân relativ apropiate de tendințele pe care le-am observat în ultimii ani. Celelalte două se îndepărtează mult mai mult de ele.

Primul este scenariul continuării creșterii economice, în care modelul din ultimii ani se menține într-o anumită măsură.

Al doilea este scenariul unei dezvoltări limitate. Ca răspuns la factori externi, țara își schimbă direcția pentru a se proteja. Creșterea economică e mai mică, dar țara își protejează capacitatea de a funcționa.

Al treilea este un scenariu de colaps, în care, din cauza unei combinații de factori, România ajunge, până în 2035, într-o situație considerabil mai grea decât cea de azi.

Al patrulea este un scenariu de transformare, în care România are un alt tip de economie și se descurcă mult mai bine decât astăzi.

Folosim aceste scenarii pentru a înțelege ce evoluții sunt posibile, în funcție de ce se întâmplă sau nu se întâmplă. Cred că ele arată în ce măsură acțiunea politică poate influența șansele ca un scenariu sau altul să se realizeze. Inerția politică și lipsa de acțiune riscă să îndrepte România spre unele dintre rezultatele mai puțin de dorit și să o îndepărteze de cele la care cred că ar trebui să aspire.

„Un singur an de decizii bune nu va fi suficient”

– Nu indicaţi care dintre cele patru scenarii este cel mai probabil, pentru că asta depinde de deciziile politice. Dar, judecând după deciziile pe care le ia România astăzi, spre care dintre ele credeți că ne îndreptăm?

– Cred că asta depinde atât de ceea ce face guvernul pe termen scurt, cât și de ceea ce vor reuși să facă împreună guvernele care se vor succeda la putere și societatea, în ansamblu, pentru a elabora o strategie pe termen lung pentru țară.

Dacă mă uit la noul program de guvernare, cred că el preia destul de multe dintre recomandările din raportul nostru. Ne bucurăm foarte mult să vedem asta. Prin recomandările noastre încercăm să apropiem România de un rezultat situat undeva între scenariul transformării și cel al creșterii economice. Cred că se poate ajunge acolo, dar e nevoie ca aceste eforturi să continue pe termen lung. Un singur an de decizii bune nu va fi suficient pentru ca țara să treacă la un nou model de creștere și să devină mai competitivă pe termen lung.

– Premierul Luca Niculescu a salutat raportul și propunerile dumneavoastră. A cerut formarea unei comisii de specialiști care să elaboreze un plan.

– E un prim pas. Ne bucurăm foarte mult că există interes pentru a duce mai departe ce am propus noi, și anume o strategie integrată de competitivitate pe termen lung. Strategia are nevoie de o susținere politică largă în România și trebuie să și-o asume oameni și instituții din cât mai multe domenii. Aici intră politicienii, autoritățile centrale și locale, organizațiile societății civile, companiile și sindicatele.

Cred că a-i aduce acum la aceeași masă ca să lucreze împreună și a pune lucrurile în mișcare înseamnă un prim pas important. Dacă iau lucrurile în serios și continuă demersul în luna care urmează, cred că există șanse reale să ne apropiem de ceea ce am propus și de un viitor mai bun pentru România.