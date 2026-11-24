România riscă să ajungă într-o criză profundă, care ia în calcul o ruptură treptată de Uniunea Europeană, ce poate ajunge până la ieșirea din UE, până în 2035. Este cel mai dur din cele patru scenarii descrise într-un raport despre competitivitatea României, coordonat de fostul premier italian Enrico Letta și prezentat marți la București. Care este cel mai optimist tablou pentru 2025.

HotNews a publicat, marți dimineață, exclusiv, fragmente din acest raport, care arată și că politizarea instituțiilor publice continuă să provoace mari probleme României.

În 2000, PIB-ul pe locuitor al României era la aproximativ 26% din media Uniunii Europene, iar în 2025 ajunsese la 78%, conform raportului privind competitivitatea României coordonat de fostul premier italian Enrico Letta și prezentat marți la sediul Băncii Naționale. Comparația ține cont de ce poți cumpăra cu aceiași bani în fiecare țară.

Potrivit documentului, intrarea pe piața unică le-a dat firmelor din România acces la clienți din toată Uniunea Europeană. Fabricile de aici au devenit furnizori pentru industriile de pe continent. Autorii arată că la creșterea economiei au contribuit și investițiile străine, fondurile europene, banii trimiși acasă de românii din străinătate și dezvoltarea sectorului IT.

Ani la rând, unul dintre motivele pentru care companiile au ales să producă în România a fost că aici le costa mai puțin, explică autorii. Pe măsură ce costul muncii crește, acest avantaj se reduce. În anii următori, spun ei, firmele românești ar putea câștiga mai mult dacă ar dezvolta propriile produse și tehnologii.

Cele patru scenarii pentru economia României în 2035

Institutul Jacques Delors și HorizonX au realizat studiul la comanda DDD Foundation. Autorii au comparat datele României cu cele ale altor țări, au consultat peste 200 de studii și rapoarte și au făcut mai multe interviuri.

Au fost făcute patru scenarii care descriu cum s-ar putea schimba economia până în 2035, în funcție de deciziile luate în țară, de situația din regiune și de relația României cu Uniunea Europeană. Autorii nu spun care dintre aceste scenarii este cel mai probabil.

Creștere în continuare

Într-un prim scenariu, investitorii străini vin în continuare, fabricile se modernizează, iar nivelul de trai se apropie de cel din țările mai bogate ale Europei. România rămâne însă dependentă de deciziile companiilor pentru care produce, în timp ce populația scade, iar unele regiuni rămân în urma altora.

Un exemplu din industria auto arată ce înseamnă deja această dependență. Autorii scriu că unele comenzi pentru producția de mașini Dacia au mers către Turcia și Slovenia. Pentru furnizorii din România, alegerea fabricii în care va fi construită o mașină poate decide dacă vor mai avea comenzi.

Dezvoltare limitată

Într-o regiune care rămâne nesigură, România dă prioritate securității și pregătirii pentru crize.

Acesta este cel de al doilea scenariu al autorilor raportului, scenariu în care unele instituții ajung să funcționeze mai bine, dar investițiile în educație, cercetare și tehnologii noi rămân prea mici. Țara evită o criză majoră, însă îi este tot mai greu să recupereze decalajul față de economiile mai avansate, arată raportul.

Colaps

România riscă să ajungă într-un scenariu de criză profundă, care poate culmina cu ieșirea din Uniunea Europeană până în 2035.

În acest scenariu, al treilea, este luată în calcul o ruptură treptată de Uniunea Europeană.. Taberele politice se îndepărtează tot mai mult una de cealaltă, statului îi este tot mai greu să-și țină finanțele în ordine, iar instituțiile slăbesc. Relația cu Uniunea se deteriorează până când România ajunge să iasă din UE.

Pentru firmele care vând pe piața europeană, ieșirea ar însemna acces mai greu la clienți și pierderea avantajelor pe care le oferă regulile comune. S-ar reduce atât investițiile, cât și finanțările europene. Autorii descriu și o consecință politică. În lipsa unei alternative viabile, România ar avea mai puțină libertate să decidă singură în chestiunile importante pentru viitorul ei.

Transformare

România pornește de la ce știe deja să facă în industrie, în IT și în energie.

În acest scenariu, al patrulea, un antreprenor care vrea să dezvolte un produs nou găsește cercetători cu care să lucreze, oameni care să-l poată realiza și investitori care să-l finanțeze. Când produsul se vinde, o parte mai mare din câștig rămâne la firma românească.

Chiar și în această variantă favorabilă, populația continuă să scadă, iar regiunile țării se dezvoltă în ritmuri diferite, spun autorii.

Ce poate produce România pentru export și ce îi ține economia în loc

Industria românească știe deja să producă pentru piețele externe, arată studiul. Autorii citează un clasament al Observatory of Economic Complexity, care evaluează ce sunt capabile să producă țările pentru export. România ocupă locul 29 din 130 de economii.

Când este evaluată competitivitatea economiei în ansamblu, poziția României se schimbă. În clasamentul realizat de IMD în 2026, România a coborât 12 locuri într-un an și a ajuns pe locul 61 din 70 de economii analizate. Dintre statele UE, doar unul se află în urma ei, precizează raportul.

România are fabrici care vând cu succes în străinătate, dar și firme care găsesc greu bani pentru investiții sau oameni pregătiți pentru posturile pe care le au de ocupat, arată autorii. Contează și cât de bine funcționează statul. HotNews a publicat un exemplu din capitolul despre administrație, care spune că ministerele pierd specialiști în favoarea organizațiilor cărora le cer apoi ajutorul pentru a-și face treaba.

Ce ar trebui să facă România și cine răspunde pentru rezultate

Pentru anii 2027–2035, autorii propun ca România să aleagă industriile pe care vrea să le dezvolte cu prioritate și să stabilească de ce au nevoie firmele din aceste domenii.

Propunerile privesc și felul în care statul își construiește bugetul și își conduce instituțiile, cum folosește țara resursele de energie și cum ar putea firmele și administrația să folosească mai bine datele și inteligența artificială.

Autorii le propun partidelor să se pună de acord asupra obiectivelor pe care România vrea să le atingă până în 2035 și să le discute cu autoritățile locale, firmele, sindicatele și organizațiile civice. Pentru fiecare dintre aceste obiective ar trebui să fie clar ce instituție răspunde de el. Raportul propune și două termene la care să poată fi măsurate rezultatele: 2030 și 2035.

Premierul Niculescu propune „un pact pentru competitivitate”

Prezent marți la lansarea raportului, premierul Luca Niculescu a spus că documentul oferă un diagnostic corect al economiei românești și le-a propus partidelor, patronatelor și sindicatelor să se pună de acord asupra unui plan pentru economia României până în 2035.

Premierul Luca Niculescu la prezentarea raportului. Foto: Fundația Dialogue for Democracy and Development

El a numit propunerea „un pact pentru competitivitate” și a prezentat-o la lansarea acestui raport.

Niculescu a spus că a început discuțiile pentru formarea unui comitet care să scrie strategia României până în 2035. „Nu vrem încă un document care să fie bun și să stea prin sertare”, a spus premierul. Prima variantă ar urma să fie gata în șase luni, iar cea finală, într-un an.

Pentru ca strategia să fie urmată și după o schimbare de guvern, Niculescu vrea ca obiectivele ei să intre în planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2028–2034. În felul acesta, plata fondurilor europene ar depinde de îndeplinirea lor, a explicat premierul.

Studiul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook” a fost realizat de Institutul Jacques Delors, un centru independent de cercetare a politicilor europene, împreună cu HorizonX, la comanda fundației Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe. Enrico Letta este autorul raportului „Much More than a Market”, din 2024, despre viitorul pieței unice europene, prezentat Consiliului European și Comisiei Europene.

Printre invitații de la evenimentul de la Banca Naţională a României s-au numărat Tawakkol Karman, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2011, Ehud Olmert, fost premier al Israelului, și Dorin Recean, fost premier al Republicii Moldova. Au mai fi prezenţi Boris Tadić, fost președinte al Serbiei, Armen Sarkissian, fost președinte al Armeniei, Serghei Stanișev, fost premier al Bulgariei, precum și Frans Timmermans și Věra Jourová, foști vicepreședinți ai Comisiei Europene.

După prezentarea raportului, Enrico Letta a discutat concluziile cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cu directorii generali ai PPC România și Băncii Transilvania, Alessio Menegazzo și Ömer Tetik. La ora 15.00, Letta va fi primit la Palatul Cotroceni.