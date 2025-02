INTERVIU. „Să stai aproape de omul ăsta!”. Cine e George Mocanu, omul care apare în stenogramele din dosarul lui Călin Georgescu

HotNews a vorbit cu George Mocanu, al cărui nume apare într-una dintre interceptările procurorilor în dosarul lui Călin Georgescu, publicată de G4Media. Cine este cel pe care fostul candidat la preşedinţie îl recomandă interlocutorului Marian Motocu, trimis în judecată pentru propagandă legionară?

„Părerea mea e să stai aproape de George Mocanu. […] Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta! N-ar fi rău să te vezi cu el. Îi spui ce ştii tu acolo să spui mai bine. Atâta doar”, îi recomandă Călin Georgescu lui Marian Motocu, trimis în judecată pentru pentru propagandă legionară și pentru mesaje antisemite și xenofobe pe rețelele de socializare.

Înregistrarea face parte din interceptările procurorilor din dosarul lui Călin Georgescu, în care fostul candidat la preşedinţia României a fost pus sub control judiciar de Parchetul General, fiind acuzat de procurori de infracțiuni precum instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, iniţierea unei organizaţii cu caracter fascist sau fals în declarații privind finanțarea campaniei electorale. Georgescu a fost ridicat miercuri din trafic și dus la audieri care au durat peste cinci ore, în timp ce în fața Parchetului General s-au adunat sute de susținători, printre care și lideri AUR.

HotNews.ro a vorbit cu George Mocanu, pentru a-l întreba de ce afirmă Călin Georgescu că el este un om faţă de care susținătorii lui ar trebui „să stea aproape”.

George Mocanu a trăit 33 de ani în Canada şi, la întoarcerea în ţară, a devenit un apropiat al lui Călin Georgescu, pe care spune că l-a cunoscut online în 2020. Astăzi, locuieşte în Constanţa şi este unul dintre participanţii frecvenţi la manifestaţiile pro-Georgescu. Este unul dintre cei care au strâns semnături pentru candidatura sa la preşedinţia României.

În decembrie 2024, a acesta a formulat plângeri penale pe numele celor pe care-i considera responsabili pentru anularea alegerilor.

În dialogul cu reporterul HotNews.ro, acesta spune că îşi doreşte ca România să fie, „deratizată de lichele, de păduchi, de oxiuri, de amibe, de parameci”.

El susţine că procurorii au interceptat conversaţia telefonică în care apare şi numele său „pentru că cineva mă consideră important, poate divinitatea”.

Cine este George Mocanu?

George Mocanu. Captură YouTube

Într-un articol publicat în 2004 de „Jurnalul Naţional”, George Mocanu povesteşte istoria vieţii sale şi cum şi-a construit un viitor în Occident: a încercat să fugă din România comunistă pe Dunăre, a fost prins, totuşi nu a păţit nimic, dar fratele său a reuşit să ajungă în Iugoslavia şi şi-a continuat drumul, iar pe 15 iunie 1989 l-a chemat şi pe el în Canada, după ce autorităţile comuniste au aprobat o cerere de reîntregire a familiei. George Mocanu a confirmat, în dialogul cu reporterul HotNews.ro, că el este personajul din articol.

Un moment important în povestea sa: în drumul de la New York spre nordul continentului, a fost atât de fascinat de o toaletă americană încât nu a putut nici să-şi facă nevoile acolo. „Am avut nevoie, am intrat, însă m-am inhibat din cauza curăţeniei, a luminii şi a culorilor de acolo. Am crezut că acel WC este numai pentru milionari şi eu eram un intrus. Mi-a trecut şi am mai văzut un WC tocmai în Canada”, povesteşte Mocanu în articolul citat. În Canada, spune că a devenit proprietarul unei pensiuni turistice cu şase cabane, în jurul unul lac „pitoresc”, după cum descrie „Jurnalul Naţional”.

Legăturile cu Călin Georgescu

George Mocanu susţine că s-a întors în România în 2022, „după 33 de ani de exil”, şi s-a stabilit în Constanţa. El admite că din cercul prietenilor săi din România făcea parte şi Călin Georgescu, pe care l-ar fi cunostut în 2020 online.

În ţară, Mocanu a înfiinţat ONG-ul „Uniunea Patriocrată” – „adică puterea patrioţilor, mă-nţelegi?”. Scopul declarat al asociaţiei, potrivit Registrului Naţional ONG, este „respectul pentru valorile naţionale, respectarea valorilor universale ale libertăţii şi demnităţii umane, a valorilor identitare şi tradiţionale ale Poporului Român”. Acesta şi-a asumat că va organiza cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, simpozioane, festivaluri şi dezbateri politice pentru a promova aceste valori. A reuşit însă să facă un canal de YouTube unde se filmează la miting-uri pro Călin Georgescu ori mergând prin pieţele din Constanţa, lăudând comercianţii şi criticându-i pe cei care fac cumpărături de la supermarket.

Tot în calitate de fondator al ONG-ului, participa însă la conferinţe online din sufragerie, alături de alţi activişti, unde vorbea despre „Cum ne luăm ţara înapoi”. Platforma online care găzduia aceste întâlniri promova, pe Facebook, partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională, sub umbrela căruia a candidat la alegerile prezidenţiale Alexandra Beatrice Păcuraru, patroana în acte a postului de televiziune Realitatea Plus.

Legătura cu asociaţia neolegionară „Pământul Strămoşesc”

Odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale din 2024, George Mocanu a fost invitat de mai multe ori la diverse emisiuni online şi la televiziunea locală Alba Carolina, de către Radu Roncea, care are legături cu Asociaţia „Pământul Strămoşesc”, organizaţie ce poarte numele unui ziar al Mişcării Legionare interbelice, fondată de Călin Georgescu în octombrie 2021. În secţiunea de descriere a fiecărei înregistrări apărea o invitaţie pe un grup de WhatsApp pentru „susţinerea candidaturii independente a domnului Călin Georgescu”. Grupul se cheamă „Uniţi şi treziţi”. Pe lângă mesajele de susţinere a lui Călin Georgescu, dialogurile conţin şi recomandări medicale pentru consumul responsabil al urzicilor sau ironii şi ameninţări la adresa politicienilor români.

La începutul lunii decembrie 2024, George Mocanu şi alţi doi cetăţeni canadieni au depus o plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii de trădare şi constituire de grup infracţional organizat, pe numele fostului preşedinte Klaus Iohannis, al Elenei Lasconi, al lui Cristian Terheş şi al tuturor judecătorilor Curţii Constituţionale şi al membrilor CSAT. În plângerea formulată se invocă faptul că persoana posibil câștigătoare, Călin Georgescu, „nu este dorit de mai multe grupări și organizații politice naționale și internaționale, contrar voinței si votului democrat exprimat în mod liber de către alegători la data de 24.11.2024”. Plângerea a fost transmisă și spre știința Ambasadei Canadei.

„Domnul Georgescu m-a atras din toate punctele de vedere”

HotNews.ro: Cum a început legătura dintre dumneavoastră şi domnul Georgescu?

George Mocanu: Probabil pentru faptul că rezonăm. Aţi auzit de rezonanţă?

– Nu sunt fizician…

– Păi, luaţi-o filosofic. Dumneavoastră, jurnaliştii, sunteţi şi filosofi.

– Deci cum şi când a început legătura cu Călin Georgescu?

– Domnul Georgescu m-a atras din toate punctele de vedere, prin felul lui de a fi. Este un om coerent, articulat, capabil, are experienţă, ştie să vorbească cu oamenii. Domnul Georgescu, din punctul meu de vedere, este un om de stat, nu este un politician. Dânsul a spus o chestie frumoasă care m-a atras: un om politic se gândeşte la alegerile următoare, dar un om de stat de gândeşte la generaţiile următoare. Înţelegeţi?

– Nu. Vreau să ştiu când l-aţi cunoscut? Îmi puteţi spune o dată sau un moment plasat în timp?

– Ne-am cunoscut online, prin 2020. Eram încă în Canada. Pe urmă ne-am întâlnit în ţară.

– În contextul planurilor sale politice?

– Desigur. El şi-a anunţat candidatura ca neafiliat niciunui partid.

– De ce spune că sunteţi un om de încredere? Ce rol aveţi în echipa sa?

– Dacă dânsul mă consideră un om important, chiar mă simt flatat. Probabil că şi eu ştiu să vorbesc cu oamenii, îi respect, am activitate civică pe canalele de socializare. Cred că e suficient…

– Vă întreb despre un rol concret…

– Sunt un om sincer, sunt un familist convins, am trăit în exil, m-am hotărât să mă întorc acasă şi vreau o ţară curată. Am discutat lucrurile astea. Iar eu cunosc oamenii. Îi cunosc, îi miros. Aşa m-am născut eu.

– Aveţi vreo legătură cu Asociaţia Pământul Strămoşesc?

– Am primit o invitaţie la interviu şi atât, n-am avut relaţii. I-am cunoscut pe toţi, dar am stat deoparte.

– Ce înţelegere există între dumneavoastră şi Călin Georgescu?

– Eu vreau să strâng lângă mine oameni capabili şi de bun simţ, cu valoare morală. Şi vreau să trăiesc în această ţară, dar curată, deratizată de lichele, de păduchi, de oxiuri, de amibe, de parameci. Înţelegeţi?

– Nu înţeleg. Vă întreb ce planuri concrete aveţi cu domnul Georgescu, ce legătură există între dumneavoastră?

– Am ajutat să organizăm strângere de semnături, dar asta a făcut multă lume, nu cred că sunt mai important.

– De ce credeţi că a apărut numele dumneavoastră în acea înregistrare?

– Probabil că cineva mă consideră important. Cine ştie, poate că divinitatea.