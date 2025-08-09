INTERVIU. Tânăra care a coordonat elevii români medaliați la olimpiada internațională de Inteligență Artificială: „E esențial ca toți să știe cum funcționează AI, altfel pot apărea produse periculoase”

Echipa României, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de la Beijing

„Inteligența Artificială nu a fost până acum predată în școli”, însă „nu va dispărea și trebuie să învățăm cum să o folosim”, spune, pentru HotNews, Miruna Zăvelcă, membră în Comisia Științifică Internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială. Ea se numără printre cei care au coordonat cei opt elevi de liceu români care au participat la olimpiada din Beijing, unde au obținut opt medalii. Una pentru fiecare. În discuția cu HotNews, tânăra de 26 de ani a explicat cum s-au pregătit elevii și în ce au constat probele.

„România a avut opt medalii, iar absolut toți elevii din lot au fost medaliați”, spune Miruna Zăvelcă, care prezintă obținute de elevii români la Beijing, unde s-a desfășurat a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de AI, competiție la care au participat elevi din 63 de țări.

Discuția are loc la telefon, în timp ce Miruna Zăvelcă, alături de elevii medaliați și ceilalți membri din delegația României, așteaptă pe aeroport să se îmbarce în avion. Performanța realizată de elevi fusese anunțată deja de ministrul Educației.

În ce au constat probele

Cum s-a desfășurat concursul? Principala probă a fost cea individuală, în care elevii au rezolvat probleme de învățare automată, procesare a limbajului natural și viziune computerizată.

„În ambele ediții a existat însă și o probă pe echipe, Team Challenge. Anul acesta, elevii au programat roboți fizici Galbot, iar întreaga competiție a fost transmisă live.”

Miruna Zăvelcă este cadru didactic la Universitatea București și reprezentant al României în Comisia Științifică Internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială.

„Inteligența Artificială nu a fost până acum predată în școli”

Competiția a adus recunoaștere României, în contextul în care Inteligența Artificială nu este oficială predată în școli.

Disciplina este încă în dezvoltare și este mai degrabă opțională, cu precădere în liceele unde sunt mai multe ore de informatică.

„La informatică, materia este stabilită, se predă în școli și are o tradiție. La inteligență artificială, abia se începe, nu a fost predată până acum în școli, iar lucrurile sunt mai neclare. Le îmbunătățim de la an la altul. La etapa internațională sunt lucruri foarte recente, de actualitate. Copiii lucrează cu LLM-uri fără nicio problemă (n.r. – modele lingvistice mari, algoritmi de inteligență artificială antrenați pentru procesarea limbajului natural)”, spune Miruna Zăvelcă.

Roboții, apariție neobișnuită la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială Foto: Ioai-official.org

Club pentru AI, la un liceu din București

Pregătirea începe individual, explică tânăra de 26 de ani.

Există însă și cluburi la care elevii pot participa, inclusiv la liceu. Un exemplu: „clubul de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, din București”, care „are abia doi ani”.

„Mai există și multe resurse online, de exemplu, canalul de YouTube Nitro NLP, unde sunt materiale de început pentru AI în română, realizate pentru elevi încă de acum patru ani”, mai spune tânăra.

Cum se pregătesc elevii români pentru olimpiadă

„În România, pregătirea și concursurile se desfășoară pe platforma judge.nitro-ai.org, pe care am organizat și Olimpiada Națională”, explică asist. univ. drd. Miruna Zăvelcă.

Mai exact, organizată prima oară în 2024, olimpiada de Inteligență Artificială are și o etapă județeană, precum și una națională.

„Din 140 de elevi participanți la națională, 30 au intrat în lotul lărgit. În acest lot am avut opt zile – trei de pregătire și trei de probe, câte șase ore fiecare. Pe baza mediilor obținute s-a stabilit echipa pentru Beijing”, explică Miruna Zăvelcă.

Sesiunile intensive de pregătire au fost organizate pentru elevii de liceu inclusiv la Politehnica București, unde profesori din mai multe zone ale țării au predat teme specifice nivelului internațional.

Cum explică performanța României în fața altor țări? „Diferența o face faptul că în România există, de câțiva ani, o platformă cu baze de date și probleme rezolvate, pe care elevii pot exersa constant. În ultimii doi ani, am crescut mult numărul de resurse și de concursuri. Toată lumea are acces la aceste materiale, de la exemple de cod până la probleme evaluate automat, și asta contează foarte mult pentru performanță”.

Delegația României, în timpul unei vizite, în timpul Olimpiadei de AI

„AI nu va dispărea”

În discuția cu HotNews, Miruna Zăvelcă subliniază că este esențial ca elevii să înțeleagă cum funcționează Inteligența Artificială și să o folosească responsabil. Apreciază și rolul informaticii, despre care spune că nu înseamnă doar scriere de cod, ci și formarae unei gândiri logice.

„Informatica îi ajută pe elevi să își formeze gândirea și să nu se descurajeze când ceva nu funcționează, ci să încerce din nou până reușesc. În privința inteligenței artificiale, cred că e esențial ca toți elevii să știe cum funcționează și cum să o folosească. AI-ul nu va dispărea, așa că nu îl putem ignora. Lipsa acestor cunoștințe poate duce la lansarea unor produse periculoase.”

Competiția la care au strălucit elevii români

A doua ediție a IOAI a reunit 310 elevi din 63 de țări și teritorii, împărțiți în 80 de echipe.

Competiția are două secțiuni: Team Challenge, cu tema „Future Factory” (simulare într-o fabrică virtuală și testare pe roboți reali pentru primele 10 echipe), și Individual Contest, desfășurat pe platforma Bohrium, cu probleme de învățare automată, procesare a limbajului natural și viziune computerizată.

Pe lângă competiție, delegația României a avut parte și de activități culturale. Una dintre vizitele incluse în program a fost la Palatul de Vară (Summer Palace) din Beijing, a confirmat Miruna Zăvelcă.

Olimpiada a fost inițiată în 2024 de Bulgaria, cu sprijinul președintelui și al Ministerului Educației din această țară, în parteneriat cu experți internaționali de la MIT, Oxford, Copenhaga și Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence. Prima ediție a avut loc la Burgas. Și acolo elevii români au obținut medalii, conform site-ului Olimpiada AI.

Elevii care au adus medalii României la Olimpiada Internațională de la Beijing: