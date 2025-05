INTERVIU VIDEO. Traian Băsescu: „Vă mărturisesc că mă impresionează Nicușor Dan. N-am crezut” / Despre Simion: „Ați văzut laşitate mai mare la un candidat la funcția de președinte al României?” / De ce e optimist

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine, într-un interviu pentru publicul HotNews, că alegerile de duminică sunt „cele mai importante alegeri pe care România le are de la Revoluţie încoace”. Traian Băsescu explică de ce a ales să-l susţină pe Nicuşor Dan la aceste alegeri şi unde crede că George Simion a procedat greşit în campania electorală.

Traian Băsescu se declară optimist că „poporul îl va alege pe Nicușor Dan” și explică motivele.

Cel care a fost 10 ani președinte spune că nu s-a gândit dacă îl ajută sau îl încurcă pe candidat, ci că a vrut „să știm ce urmează, în cazul în care schimbăm direcția țării”.

„Ce ni se întâmplă? Ni se întâmplă cam aşa: devenim o țară neimportantă și în Uniunea Europeană, și în NATO, nu ne mai consultă nimeni în luarea deciziilor cu privire la evoluția Uniunii Europene sau a NATO, aflăm ce au decis alții și ne creăm perspectiva de a deveni o țară tampon între Federația Rusă și Uniunea Europeană plus NATO”.

„Niciodată nu au avut românii posibilitatea ca acum să opteze pentru drumul pe care vor să-l ia România”, spune Traian Băsescu, într-un interviu acordat publicului HotNews. E o decizie între direcţia pro-Europa şi pro-NATO a ţării şi direcţia pro-Est.

Fostul șef al statului român se arată încrezător în victoria lui Nicuşor Dan în turul II al alegerilor prezidenţiale. „Va fi un mare câștig împotriva tuturor îngrijorărilor din Europa legate de poporul român. Vom confirma că suntem europeni”, crede fostul preşedinte. El îl vede pe Nicuşor Dan drept un candidat pregătit, capabil „de a face faţă întrebărilor din toate domeniile”.

De altfel, fostul şef de stat îl critică pe George Simion pentru felul în care a petrecut ultima săptămână de campanie înainte de alegeri. „Ați văzut laşitate mai mare ca un candidat la funcția de președinte al României? În loc să stea în țară, să participe la dezbateri, să explice ce va face el ca președinte, ăsta umblă Teleleu-Tănase prin Europa”, spune Traian Băsescu. El crede că partenerii din Europa ai lui George Simion „nu sunt şi partenerii României”, iar întâlnirile pe care le-a avut în ultima săptămână sunt „secundare”.

„Va fi un mare câștig împotriva tuturor îngrijorărilor din Europa legate de poporul român”

HotNews.ro: Domnule președinte, cine va câștiga aceste alegeri? Frica sau furia?

Traian Băsescu: Poporul le va câștiga. Pentru că, prin votul de duminică, vot care a început deja în diaspora, românii vor arăta maturitate. Va fi un mare câștig împotriva tuturor îngrijorărilor din Europa legate de poporul român. Vom confirma că suntem europeni. Deci, nici frica, nici altcineva, ci doar românii vor câștiga alegerile printr-o opțiune corectă.

– Oamenii par destul de furioşi împotriva sistemului…

– Da. Numai că oamenii trebuie să înțeleagă faptul că suntem la o răscruce. O răscruce cu opțiuni. O luăm înspre Est, înspre opțiuni care vor face din noi o țară neimportantă pentru Uniunea Europeană și pentru NATO sau ne continuăm drumul spre Vest și ne consolidăm existența într-o lume civilizată, nu pentru mine sau pentru dumneavoastră, ci pentru noi toți. Deci e o răscruce, o răscruce în care românii vor opta. Niciodată nu au avut posibilitatea ca acum să opteze pentru drumul pe care vrea să-l ia România. Probabil sunt cele mai importante alegeri pe care România le are acum de la Revoluție încoace.

– În acest context, dumneavoastră v-ați declarat un susținător al unuia dintre candidați. E vorba de Nicușor Dan. De ce ați simțit nevoia unei poziționări?

– Pentru că întotdeauna îmi asum ceea ce fac și am considerat că este obligația mea să optez pentru soluția pe care o consider corectă. Iar, dacă mai sunt oameni care au încredere în opțiunile mele, să mă poată urma.

Băsescu își explică optimismul

– Există oameni care, deşi nu au încredere în George Simion, dumneavoastră vă poartă pică…

– Dar nu e vorba de pică. Orice om politic are un electorat care îl acceptă sau care nu-l acceptă, orice om politic are o perioadă în care este credibil și o perioadă când are mai puțină importanță în economia politică a unei țări. Eu sunt un om politic ce a ajuns la pensie, dar care încă are energie să-și dea cu părerea.

– Dar îi servește poziționarea dumneavoastră candidatului Nicușor Dan?

– Nu mă interesează. Eu am vrut să mă poziționez în raport cu cetățenii, și nu în raport cu Nicușor Dan. Ca mine sunt foarte mulți care îl susțin pe Nicușor Dan, iar eu nu am capacitatea să influențez decizia politică. Pur și simplu am o opțiune.

– Datele din turul I arată că Nicușor Dan are un handicap major în comparație cu numărul de voturi al lui George Simion. Dumneavoastră ați experimentat un astfel de handicap. Cum poate fi el recuperat?

– Nicușor Dan este pe un tren de creștere consistentă în momentul de față, pe când Simion a staționat și acum a luat-o în jos. Deci, după părerea mea, handicapul de la 20% la 40% va fi recuperat cu vârf și îndesat de către Nicușor Dan. Şi este foarte bine aşa.

„S-a muncit enorm pentru ca în 2007 să intrăm în UE”

– Aflându-vă într-o situaţie în care a trebuit să recuperaţi, dumneavoastră ce-aţi făcut? Care a fost planul?

– Am vorbit cu românii. Am explicat, am explicat, am fost foarte activ în a explica ce vreau în calitate de candidat. Nicușor face exact același lucru. În timp ce Simion fuge de întâlnirile cu Nicușor, el se duce la toate televiziunile unde este invitat, își expune punctele de vedere. Că unele ne plac sau nu ne plac, românii vor ști ce opțiuni are Nicușor în soluționarea problemelor țării.

– Primul dumneavoastră mandat a venit cu aderarea României la Uniunea Europeană…

– A venit cu semnarea tratatului de aderare la Luxemburg în 2005. Dar au trebuit 2 ani de negocieri pentru ca toate statele membre din acea vreme să ratifice tratatul. Și aduceți-vă aminte că a fost o bătălie teribilă, nu numai negocierea cu unele state, dar acele teribile „stegulețe” pe care le aveam pe mediu, pe justiție, pe infrastructură, pe toate cele. Deci am semnat tratatul în 2005, dar s-a muncit enorm 2 ani pentru ca în 2007 să intrăm în UE.

Riscul de a deveni o țară tampon

– De ce aveți impresia că în momentul ăsta se pune la îndoială această direcție pro-europeană?

– Eu nu am această impresie, dar o vehiculează toți. Nu am această impresie pentru că nu cred că poporul român va vota Simion și sunt convins că poporul român va vota Nicușor Dan. Deci, nu sunt sub presiunea impresiei că schimbăm direcția.

Dar vreau să știm, în cazul în care o schimbăm, ce ni se întâmplă. Şi ni se întâmplă cam aşa: devenim o țară neimportantă și în Uniunea Europeană, și în NATO, nu ne mai consultă nimeni în luarea deciziilor cu privire la evoluția Uniunii Europene sau a NATO, aflăm ce au decis alții și ne creăm perspectiva de a deveni o țară tampon între Federația Rusă și Uniunea Europeană plus NATO.

Trebuie avut în vedere că, odată cu această opțiune către Est, și șansele Republicii Moldova de a evolua către Uniunea Europeană devin zero. Și România, şi Moldova și ce mai rămâne din Ucraina vor constitui un spațiu tampon între cele două luni.

„Giorgia Meloni nici măcar n-a dat o declarație în favoarea lui”

– De ce susțineți că alegerea George Simion înseamnă alegere pro-Est, câtă vreme, mai ales în perioada asta, George Simion are un tur european în capitalele europene cu lideri europeni?

– Ați văzut laşitate mai mare ca un candidat la funcția de președinte al României, în loc să stea în țară, să participe la dezbateri, să explice ce va face el ca președinte, ăsta umblă Teleleu-Tănase prin Europa. Se duce în Polonia la mitinguri de stradă, se duce în Italia… Pentru ce? Giorgia Meloni nici măcar n-a dat o declarație în favoarea lui. Se duce la Paris și ne face de râs pe toți într-o emisiune televizată. Deci, dacă asta-i campania unuia care vrea să devină președintele României, să mă scuzați, dar n-are niciun Dumnezeu!

Cum îți imaginezi că, într-un final de campanie, când trebuie să transmiți românilor ce ai de gând să faci ca președinte, tu te duci la tot felul de întâlniri secundare, pentru că astea-s întâlniri secundare. Dacă se întâlnea cu șefii acestor state, poate că îi găseam o scuză. Dar el s-a întâlnit cu….

– Partenerii europeni…

– Păi da, dar vai de capul lui cu partenerii ăștia, că nu-s și partenerii României. S-a dus la un candidat extremist în Polonia, s-a dus să se vadă cu Salvini în Italia, Meloni nu i-a dat un mesaj de susținere. S-a dus și ne-a făcut de tot râsul la o televiziune franceză. Deci, este inadmisibil comportamentul. Dar acest comportament are o singură explicație. După ce a fost bătut măr în prima confruntare la Euronews cu Nicușor Dan, s-a lecuit și a găsit motive să nu mai vină la astfel de întâlniri, pentru că este evidentă diferența între cei doi candidați. Şi diferența intelectuală, și diferența de pregătire pentru a face față funcției de președinte ale României.

Despre ce a spus Simion la TV în Franța: ”A fost îngrozitor pentru definirea noastră ca români”

– Sunteți un om al dezbaterii, un politician care a câștigat toate alegerile, așa că puteți evalua felul în care cei doi candidați se prezintă acum în fața publicului. Care credeți că este cel mai bun moment al fiecăruia dintre ei?

– Spre exemplu, pe mine mă impresionează capacitatea lui Nicușor Dan de a face față întrebărilor din toate domeniile. Vă mărturisesc că ieri m-a surprins la TVR cu ce știe despre agricultură. Este clar că omul ăsta s-a pregătit, deci n-aș zice că a avut un vârf care să mă impresioneze, dar este un om care arată constant că este pregătit pentru funcția de președinte al României. Asta mă impresionează.

N-am crezut în asta. Ba chiar spuneam multora că e prea devreme că într-adevăr este schema politică pe care am mers și eu, dar după ce fusese ministru, după ce acumulasem experiență extraordinară în guvernare. Dar iată că, fără să fi fost ministru, Nicușor Dan acoperă nevoia de informație și de cunoștințe a unui candidat la funcția de președinte.

În ce-l privește pe Simion, m-a impresionat extrem de neplăcut dialogul pe care l-a avut ieri, la o televiziune franceză. A fost îngrozitor pentru definirea noastră ca români. Nu știu dacă vă dați seama – a și pus un ziarist problema: dar tu ești susținut în ideile astea de 40% din populația României? Ar fi un dezastru!

„Eu am avut momente când n-am iubit presa, dar n-am evitat-o”

– Au cei doi lideri capacitatea de a se ridica la nivelul responsabilității funcției la care aspiră?

– Nicuşor Dan, categoric da. George Simion, nu. George Simion a rămas la nivelul de șef de galerie care înjură, care e violent, care se sustrage de la răspundere și care oricând e gata să se ia și la bătaie cu jandarmii. Deci, acesta e contracandidatul lui Nicușor Dan. Nu are ce-i trebuie pentru funcția de președinte. Georgescu se lăuda zilele trecute că-i produsul educației de la el. Da, o educație legionară probabil a reușit să-i dea Georgescu lui Simion.

– Există şi o similitudine între felul în care se prezintă George Simion și o anumită parte din retorica dumneavoastră, aceea a conflictului cu o anumită parte a presei?

– Eu nici n-am fost iubit de presă tot timpul, nici n-am fost urât neapărat tot timpul. În ce-l privește, se pare că are o practică de a respinge presa pentru că sau se ferește de presă.

Eu poate am avut momente în care n-am iubit-o, dar n-am evitat-o. Mă întâlneam cu presa în fiecare seară și îi lăsam să pună întrebări. Pe când Simion fuge de întrebările presei, pentru că sunt atâtea lucruri ascunse legate de el însuși și de modul cum își finanțează campania, încât evită întrebările presei.

Prioritatea lui Nicușor Dan

– Începând din 19 mai, cu toții vom avea același președinte. Care credeți că sunt prioritățile lui în politica naţională?

– Are o singură prioritate majoră: formarea unui guvern. E extrem de dificil în situația pe care o au partidele în Parlament. Va fi un efort politic și un prim test major al noului președinte acela de a forma un nou Cabinet. Şi de a forma un Cabinet performant, pentru că va trebui să rezolve toate restanțele Cabinetului Ciolacu, toate amânările în PNRR, în programul de absorbție a fondurilor și, mai ales, toate restanțele față de reforma statului pe care trebuie să o facă și care este inclusă în obligațiile asumate de România. Deci, intern, formarea unui guvern performant este cheia începutului de mandat al viitorului președinte.

– Şi din punct de vedere al relaţiilor externe?

– Trebuie să împrăștie norul de neîncredere care s-a așezat asupra României după anul 2024, anul falsificării tuturor categoriilor de alegeri. Pentru că și alegerile locale, amestecate cu alegerile europarlamentare au fost tot un fals. Un fals ca falsificarea alegerilor prezidențiale din noiembrie-decembrie.

”Eu cred că românii au obligația să reconfirme că opțiunea lor este Uniunea Europeană și NATO”

– De ce?

– Prin prisma comasării. Gândiți-vă că cele două partide au beneficiat de voturi în condițiile în care electoratul n-a înțeles de ce votează. Dumneavoastră puteți să-mi spuneți ceva din campania de la locale și din campania de la europarlamentare, din ideile pe care le-au folosit candidații în primăvara anului trecut? Nu! A fost un amestec deliberat care a avut rostul să înșele electoratul.

Ca dovadă, a obținut cifre comparabile cu cele din vremea lui Ceaușescu: 91% din primarii aleși sunt primari PSD, PNL. Primarii alianţei! Ei n-au fost două entități, ci au fost una singură. Deci au obținut un scurt de peste 91%. Trebuie să ne întoarcem cu 50 de ani înapoi să vedem scoruri în alegeri de peste 90%. Deci a fost o înșelătorie ordinară. Cum o înșelătorie a fost și chestiunea cu anularea alegerilor prezidențiale.

Și vă spun un lucru: putem deschide telefonul și să vă arăt că eu am peste 11 milioane de vizionări, pe Facebook. Deci, lui Georgescu i s-a spus că a furat pentru că a avut 9 milioane de voturi. Eu am pe Facebook 11 milioane, fără niciun leu investit pentru promovare. Pur și simplu, sunt vizualizări organice în câteva zile.

Şi atunci, cum îmi spui mie că pe Tiktok, care are coeficient de multiplicare mult mai mare decât Facebook-ul, este condamnabil dacă fără bani ajungi la 9 milioane? Cred că aici avem o problemă.

– Asta înseamnă că românii încă vă urmăresc, aşa că am să vă rog să le transmiteți un mesaj la care ei să se gândească peste 2 zile, în ziua de duminică.

– Pot să se gândească începând de acum, dacă apreciază că merită. Eu cred că românii au obligația să reconfirme că opțiunea lor este Uniunea Europeană și NATO și trebuie să ne continuăm drumul lăsându-i pe cei care gândesc precum Simion să-și vadă de treaba lor în opoziție.