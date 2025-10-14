INTERVIU Un fost soldat israelian spune că pacea reală poate fi obținută după încetarea ocupației în Cisiordania și Fâșia Gaza 

Ziua în care ultimii ostatici israelieni din Fâșia Gaza sunt eliberați de Hamas este doar o etapă în viața unei societăți israeliene încă în doliu după crimele oribile de pe 7 octombrie. HotNews publică un interviu în exclusivitate cu unul dintre conducătorii „Breaking the Silence”, o organizație de veterani ai armatei israeliene, care pledează pentru încetarea ocupației în Cisiordania și în Fâșia Gaza.

Israelul a lucrat neîncetat timp de ani de zile pentru a confunda și a asimila orice critică la adresa Israelului cu antisemitismul, devalorizând și prejudiciind astfel lupta reală împotriva antisemitismului”, spune Eitan Rom, directorul adjunct al „Breaking the Silence” în interviul pentru publicul HotNews. Organizația „Breaking the Silence” a fost înființată în martie 2004 de un grup de soldați din armata Israelului care au activat în teritoriile palestiniene ocupate. De atunci, a publicat peste 1400 de mărturii ale unor foști militari din IDF care au activat în Cisiordania.

„Am fost acuzați că suntem trădători de către aripa de dreapta (n.r.- a guvernului israelian) și de liderii politici care susțin ocupația și apartheidul”, mai explică Eitan Rom, director adjunct al acestei organizații, care a făcut parte din armata Israelului între 2000 și 2005.

Eitan Rom. Foto: Kobi Wolf

– Domnule Eitan Rom, care este scopul organizației dumneavoastră? Am citit pe site-ul „Breaking the Silence” că „munca noastră are ca scop încetarea ocupației”. Practic, susțineți retragerea Israelului din Cisiordania și Fâșia Gaza? Care este motivul pentru care doriți acest lucru?

– Eitan Rom: „Breaking the Silence” este o organizație de veterani care colectează mărturii de la soldații care au servit în teritoriile ocupate de la izbucnirea celei de-a doua Intifade (n.r.- a doua „Intifada”, adică a doua revoltă palestiniană, a început în septembrie 2000 și a durat până în 2005).

Organizația a fost înființată în 2004 de soldați care au servit în Hebron (n.r.- oraș palestinian din Cisiordania) în perioada de vârf a celei de-a doua Intifade și, de atunci, a intervievat peste 1.400 de militari din diverse unități care au servit sau servesc în diferite locații din teritoriile ocupate.

Scopul organizației este de a sensibiliza opinia publică cu privire la realitatea cotidiană din teritoriile ocupate și de a crea un discurs public despre costul moral al controlului militar asupra populației civile, cu scopul de a pune capăt ocupației.

Pledăm pentru încetarea ocupației, inclusiv retragerea din teritoriile palestiniene ocupate, deoarece acesta este un pas necesar pentru a asigura libertatea, securitatea și pacea pentru toți cei care trăiesc între râu și mare (n.r.- este vorba despre râul Iordan și Marea Mediterană. În acest teritoriu sunt Israel, Cisiordania și Fâșia Gaza).

Misiunile IDF în teritoriile palestiniene ocupate vizează în principal stabilirea și menținerea controlului israelian asupra palestinienilor, mai degrabă, decât asigurarea securității Israelului, așa cum se pretinde. Nu există nicio modalitate de a conduce o ocupație morală.

– Organizația publică pe site-ul său mărturii ale soldaților din teritoriile ocupate, Cisiordania și Fâșia Gaza. Spuneți că aceste mărturii sunt verificate. Cu toate acestea, sunteți criticați în Israel: chiar și prim-ministrul Netanyahu a declarat în 2015, de la tribuna Parlamentului, că „organizația calomniază soldații israelieni”. Care este relația dumneavoastră cu politicienii aflați la putere în prezent?

– Mărturiile pe care le publicăm și pe care ne bazăm activitatea sunt colectate de la soldați din numeroase unități, zone, și ani, grade, care împreună expun politicile și ordinele în sine și nu doar evenimente care ar putea fi considerate singulare sau o abatere de la normă.

Toate sunt verificate în conformitate cu un protocol de verificare foarte strict și exigent, care depășește chiar și standardele jurnalistice pentru verificarea mărturiilor și/sau evenimentelor.

Formațiunile de dreapta israeliene, inclusiv prim-ministrul Netanyahu, au încercat de ani de zile să ne atace credibilitatea, ca o modalitate de a ne reduce la tăcere pe noi și pe soldații care au ales să rupă tăcerea.

Aceste atacuri sunt politice și ideologice și provin de la aripa de dreapta pro-apartheid. Până în prezent și în ciuda anilor de acuzații și încercări, nicio mărturie nu a fost dovedită a fi falsă, în ciuda eforturilor mari depuse în acest sens.

– Cum vă percepe armata? Ați fost acuzați că sunteți „trădători”?

– Am fost acuzați că suntem trădători de către formațiunile de dreapta și de liderii politici care susțin ocupația și apartheidul, dar purtătorul de cuvânt al armatei nu face comentarii despre noi. De asemenea, trebuie menționat că fiecare mărturie pe care o publicăm este supusă cenzurii IDF înainte de publicare.

– De unde obțineți finanțarea pentru „Breaking the Silence” și ce proiecte realizați cu banii respectivi?

– Finanțarea noastră provine din donații, inclusiv de la donatori privați din Israel și din întreaga lume, precum și din donații de la diverse fonduri care au ca scop promovarea drepturilor omului, securității, păcii și unui viitor mai bun, atât pentru palestinieni, cât și pentru israelieni.

Unele dintre aceste fonduri sunt fonduri guvernamentale provenite de la unii dintre cei mai apropiați aliați și prieteni ai Israelului. Toate finanțările noastre sunt transparente și disponibile pe site-ul nostru web.

– Am văzut că organizați tururi în Hebron, un important oraș palestinian, dar unde există și o colonie israeliană foarte bine păzită. Care este scopul acestor tururi?

– Turul (n.r.- în Hebron), precum și turul nostru în zona dealurilor din sudul Hebronului (Masafer Yatta), are ca scop reducerea decalajului dintre ceea ce se spune publicului despre realitatea dominației militare asupra populației civile și realitatea în sine.

Soldați israelieni în orașul Hebron, 9 octombrie 2025. Foto: HAZEM BADER / AFP / Profimedia

Turul este condus de soldați care au rupt tăcerea cu privire la serviciul militar în teritoriile ocupate și explorează consecințele dure ale politicii de separare și ale prezenței militare în oraș.

În timpul turului, ne întâlnim și cu partenerii noștri palestinieni care locuiesc în oraș, astfel încât publicul care ni se alătură să poată auzi direct de la cei care trăiesc sub ocupație militară. A vedea realitatea cu ochii proprii este o parte crucială a înțelegerii a ceea ce se întâmplă în Cisiordania.

– Am citit un articol pe site-ul dumneavoastră în care spuneți că, deși obiectivul declarat al războiului din Gaza a fost eliminarea Hamas și eliberarea ostaticilor israelieni, în realitate misiunea soldaților era de a crea o zonă tampon în interiorul Fâșiei Gaza, ceea ce înseamnă, de fapt, distrugerea completă a unei suprafețe întinse, de mai mult de un kilometru în interiorul Fâșiei Gaza. Acest perimetru nu va mai aparține palestinienilor. Cum se încadrează acest plan în planul de pace anunțat recent de Donald Trump?

– Crearea perimetrului în Gaza, o zonă de 800-1.500 de metri pe partea gazană a frontierei, care a fost deliberat și sistematic rasă de pe fața pământului, inclusiv orașe și cartiere întregi, a fost una dintre misiunile atribuite unor unități ale IDF încă de la începutul invaziei terestre.

Acest lucru va avea un impact devastator nu numai asupra procesului de reconstrucție din Gaza, ci și asupra sustenabilității pe termen lung, mai ales că perimetrul reprezintă peste 20% din suprafața Fâșiei Gaza și deținea anterior aproximativ 35% din terenurile agricole ale Fâșiei.

Oficialii israelieni au susținut pe parcurs că o zonă ar trebui să fie ocupată și deținută de Israel pe termen nelimitat pentru așa-zisa securitate, iar alții au afirmat că era vorba de răzbunare.

Noul acord anunțat de Trump se referă la perimetru, dar în acest moment este greu de spus cum va fi pus în aplicare acordul, deoarece numai părțile referitoare la prima fază au fost finalizate și semnate de părțile relevante.

Distrugerea zonei incluse în perimetru și păstrarea acesteia pe termen nelimitat sau anexarea ei fără opțiunea pentru palestinieni de a se întoarce constituie curățare etnică.

– Ce părere aveți despre planul de pace al lui Donald Trump? Ce credeți că va funcționa și ce nu?

– Acesta nu este un plan de pace și nici un plan pentru a pune capăt ocupației, asediului asupra Gazei sau apartheidului din Cisiordania. Este în primul rând un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor, cel puțin în prima sa fază, care este și singura fază care nu numai că a fost convenită provizoriu, ci și semnată oficial.

Are multe defecte, în special cele menționate mai sus, în ceea ce privește viitorul, dar un acord pentru încetarea uciderilor și eliberarea ostaticilor era imperativ și, pentru asta, trebuie să ne mulțumim deocamdată.

Este imposibil să fim fericiți în acest moment, dar, chiar dacă are defecte, trebuie să acceptăm pe deplin oportunitatea unui armistițiu durabil, a reluării fluxului de ajutoare și a acordului privind ostaticii. Uciderile trebuie să înceteze, iar ostaticii trebuie să se întoarcă acasă.

– Cum este societatea israeliană în acest moment? Ce urme a lăsat tragedia din 7 octombrie 2023 și războiul care a urmat? Cât de puternică este opoziția față de război?

– Societatea israeliană este încă în doliu și traumatizată de uciderea oribilă a civililor și răpirea a atât de multora dintre ei pe 7 octombrie (n.r.- Hamas a omorât 1200 de israelieni și a luat 251 de ostatici).

Opoziția față de război a apărut din diferite motive și agende în ultimii doi ani, iar principalul motiv a fost înțelegerea tot mai mare a opiniei publice că singura modalitate de a elibera ostaticii israelieni era printr-un acord și nu prin forța militară, care a ucis de fapt nu numai palestinieni, ci și mulți ostatici. Sondajele din Israel au arătat că, timp de multe luni, majoritatea israelienilor au fost în favoarea încetării atacurilor, în favoarea unui armistițiu și a unui acord privind ostaticii.

– Ce părere aveți despre protestele pro-palestiniene din întreaga lume? Credeți că sunt justificate sau ipocrite? Credeți că antisemitismul a crescut în lume și în Europa în special după evenimentele care au urmat războiului din Gaza?

– Protestele din întreaga lume împotriva a ceea ce s-a întâmplat în Fâșia Gaza au fost importante și reprezintă o reacție firească la realitatea care se desfășoară pe teren în Gaza în ultimii doi ani.

Unii protestatari pot fi mai informați și mai educați cu privire la fapte decât alții, dar toată lumea ar trebui să protesteze împotriva a ceea ce consideră a fi încălcări ale drepturilor omului, indiferent unde au loc acestea. Atâta timp cât promovează drepturile omului și drepturile civile și sunt lipsite de rasism și violență, aceste proteste ar trebui lăudate.

Antisemitismul a fost întotdeauna o realitate periculoasă în întreaga lume și, din păcate, va continua probabil să reprezinte o amenințare reală pentru comunități și indivizi.

Acestea fiind spuse, este imperativ să vorbim și despre faptul că Israelul, nu numai că a folosit antisemitismul ca armă pentru a respinge criticile, dar a și lucrat neîncetat timp de ani de zile pentru a confunda și a asimila orice critică la adresa Israelului cu antisemitismul, devalorizând și prejudiciind astfel lupta reală împotriva antisemitismului.

– Care este părerea dumneavoastră despre numărul mare de victime civile din Fâșia Gaza? De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Care este părerea dumneavoastră despre acuzația că armata israeliană ucide în mod deliberat civili în Fâșia Gaza?

– Motivul principal pentru care atât de mulți civili au fost uciși de IDF se află în deceniile de dezumanizare a palestinienilor, care s-a adâncit exponențial din cauza traumei suferite de israelieni în urma actelor oribile comise de Hamas pe 7 octombrie 2023.

IDF a ucis un număr inimaginabil de palestinieni (n.r.- în doi ani de război peste 67.000 palestinieni din Fâșia Gaza au fost uciși, potrivit autorităților Hamas, care conduc enclava), în principal din cauza unor politici extrem de permisive care au făcut să fie permis să se ucidă un număr mare de civili pentru a lovi o țintă Hamas, etichetând cinic victimele ca fiind „daune colaterale acceptabile”.

De exemplu, unul dintre martorii noștri a explicat că 15 și, uneori, 20 de civili au fost uciși cu autorizație cu scopul de a ucide un singur bărbat de rang inferior afiliat Hamas, cum ar fi un șofer de camion.

Un alt exemplu este că regulile de bază transmise trupelor terestre au fost „trage pentru a ucide” orice „bărbat care are vârsta de a lupta”. Dar ce înseamnă această vârstă? 16 ani este vârstă de luptă? 76 de ani este vârstă de luptă? Se creează astfel un sistem în care bărbații pot fi ușor împușcați în conformitate cu ordinele și regulamentele în sine.

– Ce părere aveți despre decizia guvernului de a nu permite accesul jurnaliștilor străini în Fâșia Gaza?

– Este o rușine care nu ar trebui acceptată. Singurii jurnaliști care au intrat în Gaza au făcut-o doar însoțiți de purtătorii de cuvânt ai IDF, în zone permise doar de IDF, inclusiv jurnaliștii israelieni. Aceste restricții sunt în vigoare pentru a ascunde realitatea modului în care IDF alege să lupte și pentru a proteja jurnaliștii, așa cum susțin ei.

– Actualul guvern israelian nu este în favoarea unui stat palestinian. Au existat declarații explicite în acest sens. Cum vedeți un stat palestinian viabil?

– Singura cale de urmat este cea a negocierilor diplomatice, nu a forței militare, iar un pas necesar trebuie să fie sfârșitul ocupației.

Am solicitat un punct de vedere IDF, referitor la acuzațiile directorului adjunct al „Breaking the Silence”, dar până la publicarea articolului nu am primit niciun răspuns.