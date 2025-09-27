VIDEO Netanyahu, discurs dezlănțuit de la tribuna ONU contra presiunilor din țări occidentale: „Ar fi o sinucidere națională pentru Israel”

Crearea unui stat palestinian ar fi un „sinucidere națională” pentru Israel, a declarat vineri la tribuna ONU prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care a criticat țările occidentale și a promis să „termine treaba” împotriva Hamas în Fâșia Gaza, transmite AFP.

Imediat după acest discurs agresiv, președintele american Donald Trump a declarat că el „crede că avem un acord” privind Gaza, fără a da însă detalii.

Liderul israelian a respins acuzațiile de „genocid” în Fâșia Gaza și a criticat virulent țările occidentale, printre care Franța, care au recunoscut săptămâna aceasta statul Palestina.

Aceste țări au „cedat” în fața Hamas, arătând că „merită să ucizi evrei”, a spus el.

„Iată un alt mesaj pentru liderii occidentali: Israelul nu vă va permite să ne impuneți un stat terorist. Nu vom comite un suicid național pentru că voi nu aveți curajul să înfruntați presa ostilă și mulțimile antisemite care cer sângele Israelului”, a afirmat el.

Cu ocazia unui summit organizat luni de Franța și Arabia Saudită privind viitorul soluției cu două state, palestinian și israelian, care să coexiste în pace și siguranță, zece țări, printre care Franța, Regatul Unit, Canada și Australia, au recunoscut oficial statul Palestina, provocând furia Israelului.

Israelul „vrea să termine treaba” împotriva Hamas

Prim-ministrul israelian, care urmează să se deplaseze la Washington pentru a se întâlni cu președintele american, a asigurat că a instalat difuzoare în Fâșia Gaza pentru ca ostaticii încă reținuți de Hamas să-i poată auzi discursul.

De acum înainte, Israelul „vrea să termine treaba” împotriva Hamas „cât mai repede posibil” într-o Fâșie Gaza devastată de aproape doi ani de război, a asigurat el.

Adresându-se ostaticilor, el a spus în ebraică și apoi în engleză: „Nu v-am uitat, nici măcar pentru o secundă. Nu ne vom odihni până când nu veți fi toți acasă”.

Forumul familiilor, principala organizație a rudelor captivilor din Gaza, a criticat însă aceste declarații, considerând că pun în pericol viața ostaticilor

Un responsabil al Autorității Palestiniene a criticat la rândul său acest discurs, considerându-l „plin de minciuni și falsificări”.

Intervenția lui Netanyahu a început sub aplauzele susținătorilor săi invitați în sală și sub huiduielile delegaților care au părăsit sala Adunării Generale a ONU, în semn de protest.

Deși a salutat sprijinul președintelui american, liderul israelian nu a vorbit despre Cisiordania ocupată.

În timp ce guvernul israelian declară că dorește să extindă colonizarea evreiască în acest teritoriu palestinian, președintele american a avertizat joi că nu va permite Israelului să îl anexeze.

Discursul lui Netanyahu a venit într-un moment în care speranțele de pace se concentrează pe un nou plan prezentat săptămâna aceasta de Donald Trump țărilor arabe și musulmane.